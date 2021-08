Hijo de Lilia Aragón reveló cómo fueron los últimos días de la actriz

Su hijo, Pablo Mendizábal destacó el amor que Aragón tenía a la actuación (Foto: Twitter@andactores)

Después de que el día de ayer lunes 2 de agosto se diera a conocer el fallecimiento a los 82 años de Lilia Aragón, su hijo Pablo Mendizábal contó como fueron los últimos días de la actriz después de ser sometida a una intervención quirúrgica tras presentar problemas en el intestino delgado.

“Lo que paso es que ella tuvo un intervención quirúrgica, porque tuvo problemas con su intestino delgado, y después, supongo que ya también la habíamos aburrido todos un poquito, y se empezó a dejar ir; realmente fue cuestión de ocho días donde vimos que ya no progresaba, y a parte de tener un buen vivir mi madre, creo que lo que se buscó y se ganó a fin de cuentas fue un buen morir”, comentó en entrevista con Javier Poza.

Al inicio de la entrevista, el también actor reveló que Aragón tenía planeado regresar a los sets de filmación y los escenarios de los teatros, así como también destacó su amor al arte que desempeñaba y su deseo fallido de regresar al foco de los medios de los medios de comunicación en las mejores condiciones: “Nunca estuvo ausente de su profesión. Amaba actuar, amaba hacer sentir, amaba leer más que nada y nunca tuvo planes de irse como se fue, realmente nunca detuvo su labor, jamás, en ningún momento”.

Cynthia Klitbo y Laura Zapata no creía que fuera cierto el descenso de la actriz (Foto: Twitter@andactores)

“Nunca le hubiera gustado estar conectada a máquinas, nunca le hubiera gustado regresar a su vida sin que fuera al 100% normal, sin que anduviera en su camioneta, sin ser una mujer independiente, jamás dependió de nadie. Hasta la fecha nadaba un kilómetro diario. Era una mujer con un fortaleza bestial, pero yo creo que llegó un momento en que los seres humanos saben que termina su función aquí, y hay veces que ellos mismos no quieren seguir luchando aunque tú tengas todas las ganas que tu paciente salga adelante”, añadió.

Mendizábal contó que la actriz de Cuna de Lobos no sufrió durante su lecho de muerte, pues estuvo rodeada de familiares y amigos de su gremio, tal es el caso de Cynthia Klitbo y Laura Zapata.

“Se fue rodeada de familia, en una casa, no en un hospital; se fue sabiendo que es profundamente amada... Ayer que di la noticia, porque era mi obligación, la gente no me creía, me decía ‘no es cierto, Lilia es fuertísima’; la Klitbo se reventó, no lo creía, Isaura tampoco, Laura Zapata tampoco lo podía creer... fue súbito pero lo más importante fue que mi mami no sufrió”, reveló.

Se debut en telenovelas fue en la década de los 70's (Foto: Twitter@andactores)

El hijo de la primera actriz reveló que que los restos de Lilia Aragón serían cremados y se velarán en una agencia funeraria en Cuernavaca, Morelos.

Aragón tuvo una prolífica trayectoria en cine, teatro y televisión. Participó en un sinfín de telenovelas mexicanas de la empresa Televisa. Su primera aparición en una de ellas fue en 1970 con El Mariachi, al lado de José Alonso y Sylvia Pasquel. Entre sus participaciones en el género también destacan Abrázame Muy Fuerte, Rosa Salvaje, Cuna de Lobos y Hasta el Fin del Mundo, siendo su último trabajo en la pantalla el melodrama Vencer el miedo, en 2020; y en 2019 participó en el capítulo “Si una puerta se cierra, una ventana se abre” del unitario Como Dice El Dicho.

