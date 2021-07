“Quisiera saber donde está”: Miguel Luis reveló desconocer el paradero de Sammy Pérez

Miguel Luis mencionó que desconoce el paradero de Sammy Pérez (Foto: IG @miguelluis_oficial)

Ante el crítico estado de salud en el que se encuentra el comediante Sammy Pérez, tras contagiarse de Covid-19 y el polémico evento de recaudación que se hizo con la finalidad de conseguir fondos para su recuperación, Miguel Luis reveló que no sabe en donde se encuentra su amigo.

Fue a través del programa De Primera Mano, donde el también comediante expresó su inquietud al no tener noticias sobre su conocido.

“Fue Eugenio Derbez el que nos unió para estar trabajando juntos. No es una amistad (con Sammy), es como si fuéramos hermanos, brothers, siempre nos apoyamos. Ya tiene más de 10 días que yo hablé con él por teléfono, estaba muy contento y de momento vi las redes sociales y ahí apareció de que estaba un poquito malo”.

Ante esto, Miguel Luis se mostró desconcertado pues recién acababa de entablar comunicación con Sammy, pero ahondó en que no sabía donde se encontraba actualmente.

el comediante destacó que la solución más próxima que se le ocurría era que el mismo Sammy solicitara el apoyo al salir del hospital. (Foto: Instagram/@sammyperez_xhderbez)

“Yo quisiera saber dónde está [...] No sé qué es lo que pasa, yo quiero saber dónde está mi compañero y en qué hospital, porque yo nomás tengo entendido que está en Colima, únicamente.

En cuanto a la polémica recaudación de dinero, el comediante destacó que la solución más próxima que se le ocurría era que el mismo Sammy solicitara el apoyo al salir del hospital.

“Lo único que yo propongo es que simplemente que él se recupere y cuando él esté bien que de misma voz diga, ‘¿me pueden ayudar a este número de cuenta?’ para que le llegue el dinero directamente a él”, remarcó su amigo.

En este sentido, el productor del programa De Más Noche, Miguel Vallejo, en el cual Sammy Perez participaba antes de su hospitalización, habló con Chismorreo para dar detalles sobre el delicado estado de salud del actor que se encuentra internado por complicaciones derivadas del virus de Covid-19.

El también guionista y director del programa nocturno contó que la familia del actor le ha dado detalles sobre su situación médica, quienes confirmaron que someterán a Sammy a una hemodiálisis como uno de los últimos recursos para salvar su vida.

De la misma manera, Miguel Vallejo afirmó que el actor ya tiene pocas posibilidades de sobrevivir: “Me dijo la familia de Sammy que ya se encuentra en etapa terminal, pero la cuestión es que, no sé porque la familia le quiere extraer un riñón si ya está desahuciado, porque la operación cuesta más de 400 mil pesos”.

Las declaraciones tomaron por sorpresa a los conductores de Chismorreo, quienes lamentaron la situación de Sammy.

La semana pasada se anunció el evento “Risas por Sammy”, el cual tuvo lugar en Tlalpan y contó con la participación de reconocidos comediantes (Foto: Instagram/@sammyperez_xhderbez)

Vallejo también expresó su preocupación por los numerosos casos de personas que intentan estafar a quienes quieren apoyar a la familia del artista: “De lo que más me preocupa, es que hay gente que se está colgando de él”, dijo el productor.

“Por ejemplo, el viernes pasado hicieron un evento y había muchos compañeros comediantes confirmados, te voy a dar dos ejemplos rápidos: El Compayaso y Víctor Moreli, quienes estaban anunciados y no sabían. A mí lo que más me duele es que lo hagan pasar por eso estando en sus últimos días, me parece que lo que quieren es sólo sacar dinero”.

La semana pasada se anunció el evento “Risas por Sammy”, el cual tuvo lugar en Tlalpan y contó con la participación de reconocidos comediantes, entre los que se encontraron Radamés, Guty de la Peña y Oscar Mayorga.

El costo del boleto para disfrutar del espectáculo fue de 200 pesos, los cuales afirmaron serían utilizados para ayudar a la familia del comediante a pagar la cuenta médica que sigue creciendo.

El evento estuvo envuelto en polémicas, ya que varios de los comediantes cancelaron su participación horas después de su anuncio y el representante de Sammy afirmó no tener nada que ver con los organizadores.

