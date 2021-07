Dua Lipa regresó a México: estos son los lugares que visitó

Dua Lipa regresó a México a pesar de lo esperado por su visita anterior (Foto: EFE/ Javier Lopez)

Dua Lipa regresó a México después de su polémica visita el marzo pasado y esta vez asistió, de forma privada y sin seguidores, a uno de los lugares más icónicos del Estado de México: el Nido de Quetzacóatl.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante inglesa compartió que actualmente se encuentra en tierras mexicanas, pero, contrario a su visita pasada, no se sabe si la también modelo regresó por cuestiones laborales o por vacaciones.

Acompañada de su equipo y amigas, a partir de esta tarde, Dua mostró algunas fotografías en el municipio de Naucalpan de Juárez, dentro del Nido de Quetzacóatl y en el restaurante Maximo Bistrot, ubicado en la colonia Roma Norte.

Dua Lipa visitó el Nido de Quetzalcóatl y un restaurante orgánico (Foto: Instagram/@dualipa)

En las imágenes compartidas por la cantante, en la de su comida gourmet, escribió: “La Ciudad de México siempre me deja maravillada” (Mexico City always blow my mind).

Tanto a través de Instagram como de Twitter, la cantante tuvo un buen recibimiento por parte de sus seguidores, pues mientras en la red social para imágenes obtuvo un millón y medio de “me gusta” en sus fotografías, en su tuit reunió cerca de 50 mil.

Y es que esta casa es conocida internacionalmente. De hecho, se lo hicieron saber en los comentarios colegas del medio artístico, indicando que había sido una muy buena decisión visitar este lugar.

De su visita al extravagante espacio arquitectónico diseñado por Javier Senosiain fue de donde más publicó fotos, compartiendo con sus seguidores lo sorprendida que estaba por estar dentro de una estructura de ese tipo.

El ingreso al Nido está permitido con una reservación previa (Foto: AirBnB)

El Nido de Quetzalcóatl es único debido a que es un edificio de arquitectura orgánica, es decir, fue construido según su entorno no sólo geográfico, sino también físico e histórico. La estructura sigue las formas que lo rodean, como si hubiera nacido de forma natural de la tierra.

Las formas orgánicas que siguen las pequeñas viviendas construidas en el Nido son en su mayoría curvas, como mostró Dua Lipa en las stories de su cuenta de Instagram. No existen esquinas de ángulo recto dentro del recinto, el agua sigue una corriente que le permite fluir libremente y existen muchos espacios llenos de luz natural.

Dua se mostró sorprendida por el Nido (Foto: Instagram/@dualipa)

La cantante compartió fotos de ella dentro de una de las viviendas, de sus amigas, de un pequeño sillón colgante, de los espacios más extraños por su patrón cilíndrico y de una bañera en la cual cae agua sin fin.

Dentro de este condominio se encuentran construidas diez casas a las que se puede tener acceso ya sea para pasar algunas noches ahí o sólo para hacer una visita rápida, teniendo antes una reservación hecha. Para ingresar al restaurante Maximo también se necesita una reservación previa, por lo que Dua y su equipo habrían planeado hacer estas visitas con antelación.

Dua compartió varias stories en este condominio (Foto: Captura de pantalla Instagram)

Después de la visita de la intérprete de Don’t start now a la CDMX hace cuatro meses, se pensó que la cantante de 25 años no regresaría más a pisar este territorio debido a que la emoción de algunos fans se desbordó al punto de haber sido fuertemente empujada por una joven que buscaba acercarse.

En un video de la noche del sábado 21 de marzo que se difundió rápidamente ese mismo día, puede observarse a la cantante salir del Salon Acme con el cabello suelto, cubrebocas y una blusa blanca, cuando de pronto una joven llega corriendo y la empuja. Ante esto, los gritos furiosos de los fans se desataron y Dua Lipa sólo ingresó a su camioneta para retirarse del lugar.

Los internautas no tardaron en reaccionar con indignación. Incluso, algunos comenzaron a insinuar que la cantante podría no regresar a México debido al incidente.

