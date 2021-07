Demi Moore deslumbró posando en bikini y al natural

Demi Moore deslumbró posando en bikini y sin Photoshop

Demi Moore, de 58 años, se ganó millones de likes en Instagram con unas fotos de ella posando en bikini y al natural. La estrella de Hollywood compartió dos imágenes donde se la puede ver lucir frente al espejo un traje de baño de color negro que realza su gran figura.

En las instantáneas, la famosa actriz posa sin edición mostrando su cuerpo real, una práctica que es común en ella cuando decide mostrarse en las redes sociales. “Getting ready for another day in paradise” (Preparándome para otro día en el paraíso), escribió Moore en la publicación de su cuenta Instagram, donde la siguen más de dos millones de fanáticos.

Sus seguidores celebraron que se mostrara sin filtros y la llenaron de mensajes positivos.

Demi Moore

Días atrás, la protagonista de “Propuesta Indecente” compartió en sus redes sociales que sus hijas son parte de la campaña de trajes de baño Andie Swim, marca en la cual Moore invierte desde 2017.

Demi no dudó en compartir imágenes con diferentes modelos junto a Rumer, Scout y Tallulah, las hijas que tuvo fruto de su matrimonio con Bruce Willis, con quien hoy mantiene un gran relación. Incluso, en 2020, pasaron el aislamiento social juntos.

Madre e hijas se mostraron unidas para promocionar la nueva colección. “Las mujeres del clan Moore-Willis están llegando para levantar la temperatura de tu verano”, escribió Rumer en su propia cuenta de Instagram.

“Era importante para mí incluir a mis hijas en esta campaña. Espero que otras personas aprovechen las oportunidades en sus caminos para crear conexiones significativas y celebrar cada momento con las personas que aman”, dijo la actriz.

Demi Moore y sus hijas posan en traje de baño para una sesión de fotos

En Instagram se publicaron algunas imágenes de esta sesión de fotos. En una de las fotografías, las cuatro aparecen con el mismo traje de baño, Amalfi, pero en diferentes colores. Una prenda que está a la venta por 95 dólares.

La actriz y sus hijas posaron para la lente de la fotógrafa Cass Bird en su casa de East Hampton en Nueva York.

Por su parte, Scout aprovechó la ocasión para reflexionar sobre qué es lo que hace atractiva a una mujer. “En mi opinión, realmente no hay nada más sexy en una mujer que el hecho de sentirse poderosa y cómoda en su propio cuerpo”, escribió la joven.

A principios de año la nominada al Globo de Oro se subió a la pasarela y desfiló para la marca Fendi, y fue criticada por un supuesto abuso de las cirugías estéticas, dado que ella fomenta desde sus redes sociales la importancia de mostrarse al natural.

Por otro lado, Moore recibió la grata noticia del compromiso de su hija menor Tallulah Willis, quien pronto se casará con Dillon Buss, un director de cine de 32 años que vive en Los Ángeles, California.

La estrella felicitó públicamente a su hija a través de las redes. En una primera imagen están de Tallulah, 27 años, y Dillon dando un beso a Demi. La segunda foto muestra una videollamada con la familia y las reacciones de la actriz y las hijas mayores al compromiso de Tallulah.

“¡Felicitaciones a mi niña y a su adorable amado por el compromiso! Feliz día a toda la familia”, escribió la actriz en la leyenda de las imágenes.

