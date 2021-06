Ángela Aguilar y su padre discutieron por culpa del actor Benny Emmanuel

Ángela Aguilar defendió a su amigo Benny Emmanuel (Foto: Efe)

Ángela Aguilar discutió con su padre Pepe Aguilar, al decidir si el actor Benny Emmanuel canta bien, pues apareció en un video musical de la joven y ella consideró que sí tiene buena voz, mientras que su padre advirtió que debe hacer más evaluaciones.

En el video se puede apreciar cómo Ángela y Pepe empiezan a discutir, el cantante dijo a la cámara que Benny iba a cantar para ver qué tal lo hacia, pero su hija defendió inmediatamente al joven y afirmó que su amigo cantaba bastante bien. Benny intervino en el comentario, y de forma amable dijo: “No puedes decir eso a don Pepe Aguilar. No puedes decir que alguien canta padre sin cintura”.

Inmediatamente la intérprete de Dime cómo quieres comentó: “Si yo digo que alguien canta padre, es porque sí canta padre”, su papá no esperaba esa respuesta de su parte, por lo que reaccionó con una grosería “¡Ah chinga!” y la cantante argumentó que sus años de experiencia ya le permiten identificar una buena voz.

Pepe Aguilar ha participado en los Latin Grammy (foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial)

Pepe le preguntó a Ángela si era maestra, y ella contestó: “No, pero ya llevó varios años cantando y sé cuando alguien canta padre”. Benny Emmanuel decidió continuar con su examen, para conocer la decisión del mayor de los Aguilar y si podía tener una participación con la familia de cantantes.

En una ocasión, el cantante de regional mexicano también criticó la voz de su hija, pues en un video compartido en Instagram aceptó que la menor cometió un error en la entonación del himno patrio el pasado 08 de mayo antes de la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders, pero se justificó diciendo que sucedió por un error técnico que Ángela no pudo resolver debido a su poca experiencia en los escenarios.

Pepe Aguilar defiende a Ángela Aguilar tras críticas por el Himno Nacional

“Sí hubo un error, claro que la regó. No es para fusilarla, pero sí la regó (...) La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de ‘slow me down’, ¿ok?, [...] pero eso no tiene nada que ver con lo que le están criticando”, argumentó Pepe Aguilar.

El compositor agregó que Ángela no modificó la melodía, razón por la que la criticaron en redes sociales, sino que cantó más lento, y en sus palabras, el himno estaba mal cantado, también dio a conocer que cuando salió Ángela, los audífonos que traía no se oían y su error fue no ignorar los auriculares.

El mayor de los Aguilar también es exigente con su otro hijo Leonardo, pues en una ocasión le descontó la mitad de su salario por su impuntualidad. En una entrevista para Ventaneando, la familia Aguilar fue cuestionada por quién de los tres integrantes era el que más se retrasaba, luego de un gesto de Ángela que apuntaba a su padre como el más impuntual, Pepe aclaró que su primer hijo se retrasaba al salir de los hoteles.

El actor Benny Emmanuel aparece en el video del más reciente sencillo de Ángela (Foto: Efe)

“Estamos hablando de una impuntualidad de salir de los hoteles, no tanto de ensayos, de shows. Llegó un momento en que le tuve que decir al jovencito: ´la próxima vez que llegues tarde no te voy a pagar el show”.

El hijo mayor de los Aguilar se había retrasado entre 10 y 15 minutos, la entrevistadora preguntó por el tiempo de tolerancia, pero Pepe dijo que no se lo puede dar porque todos estaban esperando en el autobús, con el equipo que lo asiste y el personal la seguridad. “¿Qué crees que pasó? pues le pagué la mitad, pensó que estaba bromeando”, añadió el cantante.

