Christian Estrada volvió a Guerreros 2021, pero sufrió incidente por secuelas de COVID-19

Tras el regreso al aire del programa Guerreros 2021, el cual fue suspendido durante una semana y media por los múltiples casos de Covid-19 entre sus participantes, regresó uno de los mayores talentos del reality show, Christian Estrada.

Christian se mostró motivado y seguro de poder competir en las pruebas de resistencia física a pesar de que se había sentido débil la última semana. Sin embargo participó en una prueba de circuito, pero después de unos minutos de intensa competencia pidió asistencia a la producción debido a que súbitamente sintió un fuerte mareo acompañado de un cansancio que no le permitió mantenerse en pie.

Al ser apoyado por los paramédicos dijo: “Para todos ustedes, lo que están pasando lo mismo que yo, no es un juego. Sí afecta, sí me afectó a mí”. Tras estas declaraciones, quienes atendieron a Christian le indicaron que se postrara en la camilla que habían preparado para él.

Christian afirmó que el Covid es algo serio y no se trata de un juego IG: estradac11

El joven modelo se recostó y fue revisado por los paramédicos, quienes afirmaron que tendría que ser trasladado a un hospital para tratar la insuficiencia respiratoria de la que estaba siendo víctima.

Todo esto fue documentado por el conductor de Guerreros 2021, Mauricio Barcelata. El video de la atención hacia el participante fue subido a la cuenta de Instagram del programa, en donde se comentó: “que sea un ejemplo, para ti que estás en casa, que no dejes de cuidarte. Tú los pedías de regreso pero están haciendo un gran esfuerzo, en verdad. Creo que aquí estamos viendo un gran ejemplo de gente que tiene corazón, que tiene garra, y de gente que tiene compromiso, porque al final todo esto es para ti, el guerrero más importante que nos ve desde casa tenga un buen programa”.

La producción del programa afirmó que Christian se mantuvo estable a pesar del percance que sufrió, y él mismo confirmó su estado de salud en una transmisión que realizó desde su cuenta personal de Instagram: “Al aire me sentí muy mareado con esto del COVID. Me quise ir con todo, estaba enojado porque Los Leones estaban perdiendo y se me fue el aire, me hizo falta oxígeno. Pero gracias a Dios estoy bien”, dijo el participante un día después de que presentó dificultades para respirar.

Christian y su novia Ferka esperan su primer hijo (Foto: Instagram de Ferka)

Guty fue el primer participante de Guerreros 2021 que dio positivo al virus de COVID-19, presentó molestias y síntomas leves en la segunda semana de junio y días después aseguró que la enfermedad provocada por el contagio le trajo “los peores síntomas de la enfermedad”.

Por su parte, Tania Rincón, conductora del programa, confesó que realizó un viaje a Michoacán los días que Guty afirmó haber tenido síntomas, por lo que inmediatamente contactó al pediatra de sus hijos para pedir acompañamiento en su caso.

El médico le indicó que debía realizarse una prueba PCR para confirmar su contagio, la cual dio positivo. A pesar de haber contraído el virus, la conductora no manifestó síntomas graves de su enfermedad y pudo seguir amamantando a su bebé recién nacido, con las medidas necesarias para evitar contagiarlo.

Estrada afirma que se encuentra bien después del percance

El reality show estuvo fuera del aire la segunda y tercera semana de junio, en la última del mes Televisa anunció mediante su cuenta oficial de Twitter que el programa regresaría y finalmente el 21 de junio volvió al aire.

A pesar de que la mayoría de los participantes se habían recuperado con éxito y sus nuevas pruebas habían dado negativo al virus, la mayoría de ellos no regresó al programa y en su lugar llegaron refuerzos sustitutos.

