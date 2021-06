Quién es Ainara Suárez, la joven que denunció a YosStop por pornografía infantil

(Fotos: FGJ/ Twitter)

La noche de este martes 29 de junio se dio a conocer que Yoseline “H”, mejor conocida como YosStop, fue detenida en su domicilio de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por presuntamente difundir material audiovisual que fue calificado como “pornografía infantil”.

La aprehensión de la youtuber se da luego de que Ainara Suárez levantara una denuncia contra ella y otros cuatro hombres acusados de violación equiparada identificados como Carlos R, Axel A, Julián G y Nicolás B.

Y es que en 2018, Ainara Suárez, quien en ese momento tenía 16 años, decidió asistir a una fiesta, donde de acuerdo a un video, fue abusada sexualmente. Este acto quedó grabado y los presuntos agresores compartieron el clip a través de conocidos y redes sociales.

Fue en marzo de este año que Ainara Suárez decidió ejercer acción legal en contra de las cuatro personas que la violaron. En diversas entrevistas, Ainara ha asegurado que no recuerda mucho de lo que pasó esa noche y que el video que grabaron en donde está siendo abusada sexualmente lo vio al día siguiente.

“Yo no tenía idea de lo que había pasado, si el video no existiera jamás me habría dado cuenta. No me acuerdo, no tengo memoria de que haya pasado”, comentó Ainara al programa Ventaneando de TV Azteca.

Ainara destacó en aquel entonces que ella tuvo conocimiento de que había sido agredida cuando, dos días después, recibió un video en donde se mostraba todo lo que le había ocurrido: “Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘qué pasó’. Y cuando me di cuenta fue horrible, sí fue como si me hubieran soltado otro golpe”.

Posteriormente, surgió un segundo video en el que Ainara se peleaba con unas mujeres y este material también se hizo viral rápidamente.

Después de ese segundo audiovisual fue que YossTop entró a la ecuación, pues ambos videos fueron evidenciados por la Youtuber y esto generó que Ainara fuera reconocida no sólo como la involucrada en la pelea, sino como la víctima de abuso sexual.

En el video titulado “Patética generación”, el cual ya fue eliminado de YouTube, Hoffman afirmaba que en su móvil tenía guardado el archivo con las imágenes de la agresión a Suárez. El eco de YosStop y el haber hablado sobre el tema disparó la agresión contra Ainara.

En un video publicado el 8 de marzo de este año, titulado “¿YOSSTOP DENUNCIADA”, Yoseline “H” se defendió en su momento de las acusaciones y respondió lo siguiente:

“Han querido involucrarme en un delito que jamás cometí. Pero confío plenamente en la verdad y en el sentido común. Las denuncias deben fingir como una herramienta de empoderamiento ciudadano. Desafortunadamente estoy involucrada en un caso ajeno a mi, espero que todo se arregle”, dijo la youtuber.

(Foto: justyoss / Instagram)

El pasado miércoles 3 de marzo, la asociación civil FemXFem dio a conocer que Yoseline “N” fue acusada legalmente por cometer presuntamente delitos de pornografía infantil y violación equiparada hacia Ainara.

“Presentamos denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de Violación Equipara y Pornografía (Infantil), previstos en los artículos 175 y 187 del código Penal aplicable en esta Ciudad (sic)”, mencionó la denuncia compartida por FemXFem.

Los juristas hicieron un llamado a las autoridades a tratar el tema con perspectiva de género, pues la vulnerada se ha visto afectada tras “el bullying recibido, el abuso y la revictimización” a la que ha sido expuesta: “Después de un año y medio de terapia, así como de múltiples pláticas con expertos, tomó la decisión de iniciar un proceso penal”.

SEGUIR LEYENDO: