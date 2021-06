“No se queden calladas”: presuntas víctimas de “Chuponcito” alzaron la voz contra él

Supuestas víctimas de José Alberto Flores reafirman sus denuncias en contra del comediante por acoso sexual (Foto: programa_hoy/Twitter)

Lezlye Ivonne Luévano, presunta víctima de acoso sexual de José Alberto Flores “Chuponcito”, relató su experiencia ante las supuestas agresiones cometidas por el comediante. En compañía de Bárbara Estrada y Carla Oaxaca confirmó que la demanda sigue en proceso y pidió que otras víctimas alcen la voz.

Bárbara Estrada, ex pareja de José Alberto Flores, fue la primera en denunciar los supuestos actos de acoso sexual y extorsión que hizo el famoso payaso en su contra. Al momento, “Chuponcito” ya cuenta con tres demandas por situaciones de agresión sexual en contra de su ex pareja y dos ex trabajadoras.

Por la mañana, las tres víctimas se presentaron en el foro de Hoy para hablar sobre la situación legal que tiene en entredicho la integridad de uno de los comediantes más conocidos en México. Lezlye Luévano, ex bailarina del programa Se Vale, declaró que denunció a “Chuponcito” debido a que la acosó por alrededor de siete años, tiempo en el que condicionó su trabajo.

Video: Las Estrellas

“Quiero que sepan que sí lo hacía (buscar otro trabajo) porque por el acoso yo me salía, trabajaba en otros lugares, pero el señor se encargaba de hablar con mi jefe de ese momento para que me corriera y yo regresara con él”, comentó.

Al contar su experiencia, Lezlye mencionó que llegó un momento en donde no resistió más y accedió a mandarle una foto bajo las constantes amenazas que recibía. De acuerdo con la víctima, dicha foto es la que difundió en redes sociales la actual pareja del comediante.

La ex bailarina explicó que permaneció por siete años trabajando con “Chuponcito” debido a que su sueldo representaba el ingreso económico de su familia, por lo que le era complicado abandonar su única fuente de dinero.

“Yo era la responsable de mantener a mi familia y por esa razón cometí un error de mandarle una foto”, dijo.

Como forma de defensa, José Alberto Flores se quitó el maquillaje para dar la cara ante las denuncias por acoso Foto: Captura de pantalla de Youtube/Chuponcito Tv)

Según su ex trabajadora, en los últimos tres años la situación empeoró, pues el payaso le pedía fotos desnuda y videos sexuales, situaciones que rechazaba y por las que la despidió infinidad de veces hasta que accedió.

Lezlye añadió que además de soportar el acoso sexual, muchas veces su sueldo dependía de situaciones ajenas a ella como el estado de humor del comediante y se quejaba de que la bailarina no estuviera a gusto trabajando con él.

“Mi sueldo dependía de su estado de humor, si el estaba de buenas me pagaba lo que debía de ser, si él estaba de malas me pagaba menos”, mencionó.

Lezlye reconoció el error que cometió al mandarle una foto pero rectificó públicamente la denuncia que hizo en contra de su aparente agresor. También, aseguró que entre sus ex compañeras hay más víctimas del comediante.

Bárbara Estrada, ex pareja del comediante, fue la segunda en denunciar al comediante (Foto: captura de pantalla/ Youtube Imagen Televisión)

“Estoy segura de que sí puede haber más. Yo las invito a que hablen, que no se queden con eso. Es muy fuerte, es muy duro, es muy complicado hablar del tema pero por favor no se queden calladas”, concluyó.

Bárbara Estrada, también estuvo presente en el programa y, entre lagrimas, contó lo difícil que fue para ella sobrevivir a las constante peticiones de su ex pareja. Comentó que le fue complicado darse cuenta y atreverse a denunciarlo. La primera en denunciar al comediante fue Carla Oaxaca, quien trabajó como su asistente.

Manuel Valadez Quintero, abogado de las tres víctimas, hizo un llamado a la sociedad para que traten de ser más sensibles hacia estos temas y eviten hacer juicios antes de conocer las historias de cada una de sus representadas. Aseguró que las demandas han tenido un poco de retraso por la situación epidemiológica pero están en proceso.

SEGUIR LEYENDO: