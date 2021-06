Christina Aguilera apoyó a Britney Spears en su lucha contra la tutela paterna: “Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo”

Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003 (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Por medio de las redes sociales la cantante estadounidense Christina Aguilera expresó su apoyo a Britney Spears, quien fue su archienemiga hace 20 años, en el proceso legal que vive con su padre, Jamie Spears, que tiene su tutela desde hace más de 13 años.

“Estos últimos días he estado pensando en Britney y todo lo que está pasando”, escribió Aguilera el lunes, en un hilo de Twitter. “Es inaceptable que cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea”.

“Toda mujer debe tener derecho a su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia privacidad, su propio espacio, su propia curación y su propia felicidad”, dijo la artista en referencia a las declaraciones de Spears de la semana pasada, donde, en su declaración ante la jueza que lleva su caso, explicó que es obligada a usar un DIU para que no tenga hijos.

Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards en el Radio City Music Hall de New York City, en 2002 (Photo by Kevin Kane/WireImage)

“Ser silenciada, ignorada, acosada o que te nieguen el apoyo quienes están más ‘cerca’ de ti es la cosa más agotadora, devastadora y humillante imaginable. El daño mental y el emocional que puede causar a un ser humano no debe tomarse a la ligera”, continúa la cantante en su escrito que acompañó con una fotografía de las dos de adolescentes.

En uno de sus mensajes Aguilera aclara que no sabe detalles íntimos del caso pero que lo sigue y que está afectada por lo ocurrido. “Aunque no sé lo que pasa a puerta cerrada en esta conversación, muy personal pero muy pública, todo lo que puedo hacer es compartir desde el fondo de mi corazón aquello que he oído, leído y visto en los medios. La condena y la desesperación de esta súplica de libertad me hace creer que la persona que una vez conocí ha vivido sin compasión ni decencia por parte de aquellos que la controlan”.

“A una mujer que ha trabajado bajo las condiciones y la presión más inimaginable, les prometo que se merece toda la libertad posible para vivir la vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Se merece todo el amor verdadero y todo el apoyo del mundo”, concluyó.

Los fanáticos de Britney Spears en los tribunales de Los Ángeles (Reuters)

La cantante es la última de una larga lista de famosos de Hollywood que han mostrado su apoyo a Spears. También salió a respaldarla, en un gesto que a muchos sorprendió, quien fue su pareja entre 1999 y 2002, Justin Timberlake. Ya en febrero él le había pedido perdón por sus actitudes machistas con ella tras su ruptura, afirmando: “Sé que fallé”.

“Después de lo que hemos visto hoy”, dijo tras la comparecencia de la cantante en el juzgado, “todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Más allá de nuestro pasado, bueno o malo, y da igual hace cuánto tiempo fuera, lo que le está pasando no es justo”.

“A ninguna mujer se le debería restringir tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie debería ser retenido contra su voluntad, o tener que pedir permiso para acceder a aquello por lo que ha trabajado tan duro”, decía en referencia a su fortuna, manejada por su padre.

Finalmente, Timberlake agregó que él y su esposa Jessica Biel, apoyan completamente a la cantante. “Jess y yo le mandamos nuestro amor y apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que la justicia y su familia la dejen vivir como ella quiera”, finalizó.

