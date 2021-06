Ben Affleck le pediría matrimonio a Jennifer Lopez

Ben Affleck y Jennifer Lopez (The Grosby Group)

Ben Affleck y Jennifer Lopez no quieren volver a perder el tiempo y desean casarse antes de fin de año. Según diversos medios, el actor está planeando pedirle matrimonio el mes que viene, concretamente el día en el que J.Lo cumplirá 52 años, que será el próximo 24 de julio.

Según ha revelado una fuente muy cercana a la pareja a la revista Closer, el ganador de dos premios Oscar de 48 años también tiene planeado que la cantante se mude con él a su mansión de Los Ángeles con sus hijos, los gemelos Max y Emme, de 13 años.

Días atrás, la exitosa cantante, de 51 años, fue fotografiada por los paparazzi visitando un colegio de Los Ángeles junto a Benny Medina, su amigo y manager. Todo parece confirmar que J.Lo dejará Miami, Florida, para instalarse en la costa oeste para estar cerca de Ben.

“Ambos están firmes en evitar una relación a larga distancia y ella ya ha hablado con Marc Anthony -padre de sus hijos-, quien aceptó el plan siempre y cuando no interfiera con su situación de custodia compartida que ambos tienen”, señaló una fuente al citado medio.

Recientemente la pareja fue fueron captada besándose en un restaurante de Malibú.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se separaron en 2004 (The Grosby Group)

Affleck y Lopez, quienes se comprometieron en 2002 pero nunca se casaron, comenzaron a salir en el mes de abril, solo unas semanas después de que estrella latina terminara de manera oficial su compromiso con Alex Rodriguez tras cuatro años de relación.

Todo comenzó entre ellos en febrero, cuando J.Lo estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Rodriguez, quien, según señalaron diferentes medios, quedó en “shock” tras conocer la noticia del noviazgo de su ex.

Affleck terminó en enero su relación con la actriz Ana de Armas tras casi un año de noviazgo. Se habían conocido en el rodaje de la película “Deep Water” en 2019.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (The Grosby Group)

La relación cuenta con la aprobación de personas importantes en la vida de Ben y J.Lo. En el caso de Ben, su ex esposa y madre de sus tres hijos, Jennifer Garner, dio el visto bueno a la relación. “Ella está feliz de que está con alguien con éxito propio y no lo usa para obtener fama”, señaló una fuente a la revista In Touch. En tanto, Matt Damon, íntimo amigo del actor, también expresó su alegría cuando conoció la noticia. “Los quiero a ambos y espero que sea verdad”, dijo cuando fue consultado por el romance en una entrevista televisiva.

Guadalupe, la mamá de J.Lo, está feliz con esta segunda vuelta, señaló la publicación. “Ella ama a Ben. Estaba triste cuando no pudieron resolver las cosas hace años. Está encantada de que estén juntos.Y desea que puedan, finalmente, casarse”, señaló el citado medio.

