Eiza González y su fuerte crítica a la sentencia del policía que asesinó a George Floyd

A la actriz frecuentemente se le ve interesada en temas de justicia social (Foto: Instagram @eizagonzalez)

El viernes 25 de junio se dio a conocer la sentencia de Derek Chauvin, el expolicía fue declarado culpable del asesinato del afroestadounidense George Floyd que conmocionó al mundo por su nivel de brutalidad. Su condena fue de 22 años y medio de prisión por el crimen, y ante la notica Eiza González reaccionó en sus redes sociales.

La actriz mexicana publicó su mensaje escrito en inglés a través de Twitter, en éste se puede leer que la actriz cuestionó la pena impuesta por la Justicia de los Estados Unidos, pues aseguró que se trató de un asesinato a sangre fría y que además estaba grabado por las cámaras.

También, en sus palabras, dijo que ha visto casos que han sido difíciles de comprobar, pero fueron sentenciados con cadena perpetua. Con este argumento, Eiza cuestionó que cómo un expolicía que provocó una gran indignación por asesinar sin piedad a alguien que estaba siendo sometido por él, no pudo haber sido castigado con una pena más grande.

El tuit de Eiza que criticó la condena de Derek Chauvin (Foto: Twitter/@eizamusica)

“¿Solo 22.5 años por un asesinato a sangre fría? ¿Captado por la cámara? Justo, ya veo. He visto personas (en la cárcel) por cosas que son imposibles de probar con cadena perpetua. Pero no un policía que causó una indignación mundial por asesinar sin piedad a alguien que no estaba defendiéndose. Justo, ya veo”. En los comentarios se puede ver el apoyo de sus seguidores, mencionando que sí se trata de una injusticia y de un sistema racista.

El juez del tribunal de Minneapolis, Peter Cahill, al dar la resolución a este caso dijo que “La sentencia no se basa en la emoción o la simpatía”, y que tampoco se basaba “en la opinión pública”, sino en la ley y en los hechos específicos del caso.

La ley del estado de Minnesota estableció una pena mínima de 12 años y medio de prisión para Chauvin, quien ha permanecido en la cárcel desde que fue declarado culpable de homicidio el pasado 20 de abril.

Derek Chauvin ha sido repudiado por el asesinato racista que cometió (Foto: REAUTERS)

Peter identificó elementos agravantes que pudieron indicar una sentencia mucho más severa. El magistrado consideró que Chauvin había “abusado de su posición de confianza y autoridad”, que había tratado a Floyd con “especial crueldad” frente a menores y que “cometió el crimen como grupo con la participación activa de al menos otros tres” uniformados.

La actriz también ha estado pendiente de otro tema polémico del país estadounidense, pues el pasado 23 de junio Britney Spears le pidió a una jueza que ponga fin a la “abusiva” custodia de sus asuntos personales y sus negocios que le fue otorgada a su padre desde 2008, y Eiza opinó al respecto.

En un tuit, la también cantante mexicana aseguró que se trataba de “una mierda de un sistema corrupto y anticuado”, además aseguró estar desconsolada por la intérprete de Baby One More Time. “Crecí admirándola tanto y descubrir que ha sido completamente privada de su propia vida durante tanto tiempo es desgarrador. Justicia para Britney”, González finalizó su mensaje con #FreeBritney, el hashtag que apoya a la cantante americana a través de las redes sociales.

Eiza también compartió su opinión de las declaraciones de Britney, mostrándole su apoyo (Foto: Twitter/@eizamusica)

Spears reveló que el sistema de tutela tiene “demasiado control [...] ¡Demasiado, demasiado!” y que este le impide tomar decisiones propias de sus amistades, citas, gastos e incluso cosas tan sencillas como el color del mobiliario de su cocina.

De acuerdo al informe citado por el diario The New York Times, la artista le dijo al investigador que quería que la tutela terminara lo antes posible y que estaba “harta de que se aprovechen” de ella.

La confesión de que la custodia le impide removerse su DIU, ya que no puede tomar control de su medicación anticonceptiva, generó una gran polémica entre los internautas, sus fanáticos y grupos de derechos reproductivos, pues Britney ha dicho que quiere tener más hijos.

SEGUIR LEYENDO: