De Salma Hayek a Liz Hurley: cuáles son los secretos de belleza de las “diosas” de más de 50 años

Madonna, Cindy Crawford, Liz Hurley, Salma Hayek y Jennifer Lopez Fotos: @jlo / @elizabethhurley1 / @cindycrawford / @madonna / @salmahayek

En una industria en la que la mayoría de las celebridades se resisten a envejecer, algunas famosas han logrado abrazar el paso del tiempo y verse radiantes con los años.

Varios casos de famosas que han pasado ya los 50 años destacan de entre las celebridades del cine, el modelaje y la música por lo bien que lucen.

Por supuesto, cada una tiene sus “secretos” para verse tan bien. Remedios caseros, buenos hábitos, rutinas de ejercicios y consejos de maquillaje forman parte de su rutina.

Salma Hayek: consejos de la abuela para la belleza eterna

La mexicana Salma Hayek lo hace con gracia y suma elegancia. Con 55 años, encuentra la belleza en abrazar la edad y la sabiduría que viene con la experiencia.

Salma Hayek en su época de veinteañera (Foto: Las Estrellas)

Y es justamente la experiencia la que ha dado algunos consejos que no duda en compartir. Durante una entrevista con el New York Times, Hayek reveló que ella nunca se lava el rostro al despertar — tip que podría causar revuelo entre muchos especialistas en la piel— para cuidar su piel y evitar desgastarla.

“Nunca me lavo la cara ni limpio mi piel en las mañanas. Mi abuela me enseñó que por las noche tu piel regenera todas las cosas que perdió durante todo el día. Además, si lavo mi rostro profundamente en las noches, ¿por qué estaría sucio cuando despierto?”.

Su rutina de belleza es más bien mínima, pero sumamente efectiva: al despertar rocía sobre su rostro un poco de agua de rosas, “Es tan gentil que despierta la piel”, aseguró. A la hora de dormir, utiliza aceite de coco para desmaquillarse y esencia de rosas para quitar los restos.

La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, opta por una rutina de belleza llena de ingredientes naturales y se mantiene lejos del tinte para el cabello. (Foto: Instagram/@salmahayek)

Incluso, en algunas ocasiones, utiliza una toalla caliente antes de dormir para limpiar los poros con el vapor y abundantes mascarillas con ingredientes naturales: “O puedes utilizar un poco de avena con agua o leche de almendras y un poco de miel. Dejas que se absorba y es un gran limpiador para el rostro, deja la piel muy suave”.

Sobre el maquillaje y el cabello, la estrella de Hollywood se mantiene lo más natural posible, utiliza base de maquillaje solo para disimular algunas imperfecciones y el labial tiene dos propósitos: ser rubor y tinta de labios.

Salma no duda en dejar su negra melena al natural: “Mi cabello es rizado y salvaje cuando no estoy trabajando”, recordó. Constantemente lo tiene sujeto, eso sí, en un intento por aplacarlo, pero jamás lo sometería a un tratamiento tan agresivo como lo es el tinte. Por ello, conserva los cabellos blancos que surgen con la edad.

“Una de las razones por las que no me pinto el cabello es porque no tengo la paciencia suficiente para sentarme durante todo el proceso. No quiero gastar lo que queda de mi juventud pretendiendo que soy más joven y no disfrutar lo que es mi vida”, compartió.

Madonna: piel de seda a los 62 años con extravagantes tratamientos

Durante una entrevista con CNN, Madonna reveló que sigue una dieta macrobiótica, la cual está basada en una filosofía budista de dar al cuerpo lo que necesita en equilibrio con el ambiente. EFE/Franck Robichon/Archivo

La belleza de Madonna es indiscutible. Con aquellos ojos verdes y una larga melena dorada, el ícono de los ochenta conquistó a más de una generación. Y, a lo largo de los años, su belleza se mantiene prácticamente intacta.

Ejemplo de esto es la piel, que aun con 62 años de edad, la cantante luce sin marcas visibles y lisa como figura de porcelana. Según reveló su esteticista personal en una entrevista con People, la cantante de La isla bonita recurre a varios tratamientos y productos faciales para mantener su piel bella y sana.

“Le hago un tratamiento de micro corriente dos veces a la semana, este tratamiento es como el gimnasio para tu cara. Estimula y levanta el músculo mientras define tu cara”, explicó Tarin Graham, quien trabaja desde el 2010 con Madonna.

“(También) le hago microdermoabrasión para remover la piel muerta y sacar la suciedad que se acumula en los poros. Los tratamientos con oxígeno son lo reyes. Le hago eso justo después de cada tratamiento”, continuó la especialista, quien añadió que estos tratamientos se intensifican cuando se acerca alguna fecha especial, como el cumpleaños de Madonna.

El cuidado de la piel es fundamental para Madonna. En el 2014 lanzó su línea de productos para la piel "MDNA Skin", disponible únicamente en Asia. Fue hasta el 2018 que comenzó a venderse en los Estados Unidos. (Foto:Instagram/@madonna)

Además, la famosa es fanática de los tratamientos con oxígeno, pues, según reveló su estetista, es un buen complemento para los sueros hidratantes que utiliza y que abonan a una piel sumamente hidratada: “Le pongo la mascarilla de ojos mientras le estoy haciendo el tratamiento en el resto de la cara y el cuello. Luego de que le quito la mascarilla le pongo oxígeno en el área de los ojos”.

“Dicho tratamiento de oxígeno presurizado hiperbárico se usa para que el suero penetre bien en la piel. Esto rellena las líneas de expresión, además hidrata profundamente para que la piel quede suave y radiante, haciendo este el mejor tratamiento antes de un evento”.

Para mantenerse saludable, Madonna lleva una dieta macrobiótica. Misma que, según diversos sitios de Internet, consiste en un alto consumo de frijoles, nueces, vegetales y pescado. Aunado a esto, la famosa no consume carne o productos derivados de los lácteos.

Respecto a la rutina para ejercitarse, de acuerdo con la revista Women´s health, Madonna hace un circuito de ejercicios de resistencia de al menos media hora durante seis días a la semana.

Cindy Crawford: el maquillaje clásico de un ícono de la moda

Para Cindy Crawford la belleza son dos cosas: la confianza en sí misma y la pasión. "Es la manera en que te proyectas, confiando en que lo que tienes que decir es interesante, ser comprometida con eso, y que nunca falte un brillo de emoción en tus ojos. Eso es hermoso", contó a la revista "In the gloss"

Lavar el rostro y dejarlo secar. Colocar un poco de suero facial de durazno, dando leves palmadas sobre toda la piel. Posteriormente, utilizar crema para los ojos en el área de las ojeras y con dos objetos fríos dar leves movimientos circulares para desinflamar la zona; especialmente en los días que el cansancio es evidente.

Esa es la primera parte de la rutina de belleza diaria de la modelo más famosa de los 90: Cindy Crawford, quien compartió los secretos mejor guardados para tener un rostro bello y descansado todas las mañanas con la revista Vogue.

Después de desinflamar la zona de las ojeras y los párpados con el masaje de objetos fríos — Crawford utiliza dos piezas de cristal en forma de frasco circular—, es hora de colocar el protector solar y, finalmente, abrirse paso al maquillaje.

“Mi mamá nunca utilizó maquillaje”, explicó Cindy. “Sólo la vi utilizar Noxzema (limpiador facial hidratante), o cualquier crema, y cuando yo empecé a modelar no sabía nada de maquillaje y de cuidado de la piel”. Sin embargo, con el tiempo, Crawford aprendió los secretos de los profesionales y ahora es una experta en la materia.

La modelo aconseja combinar los tratamientos de belleza con las rutinas de ejercicio, dormir con el pelo suavemente amarrado con un pasador y ejercitar el cuello. (Foto: Instagram/@cindycrawford)

Recomienda, a toda costa, mantener un look clásico: “Eso es lo que la mayoría de las mujeres necesitan saber: cómo lograr un maquillaje básico para salir. Hay que tener una rutina esencial, con la que te sientas bien en caso de que te encuentres a alguien con quien hayas estudiado en la preparatoria”.

Para lograr un look de día, Cindy se apega los productos básicos, pero añade su propio estilo: aplica base de maquillaje con una broncha, en lugar de una esponja; utiliza corrector con emoliente C para cubrir las ojeras y un corrector en un tono más obscuro para cubrir las imperfecciones en el resto del rostro; y fija todo con polvo traslúcido.

Sobre las cejas, el marco de todas las miradas, la modelo hace énfasis en la importancia de no depilarlas tanto. Ello le ha permitido conservar las suyas a lo largo de los años y ahora solamente las retoca con un delineador especial para rellenar los pocos espacios vacíos.

Finalmente, la rutina de belleza diaria de Crawford está completa con un poco de sombra café en los ojos, para dar profundidad, un poco de rímel en las pestañas superiores, rubor en crema y un labial color rosado.

“Me he dado cuenta de que conforme envejezco utilizo menos maquillaje. Diría que esa es la mayor evolución para mí. Lo que es contradictorio, pero eso también significa que cuidar de tu piel es más importante porque no utilizas el maquillaje para cubrir”, concluyó la celebridad de 55 años de edad.

Elizabeth Hurley: una vida 100% activa

La actriz y modelo británica insiste en la importancia de la alimentación: "Me gusta la comida simple y natural. No me gustan los alimentos con muchos químicos o aditivos, siempre intento consumir vegetales o carne local", contó a "The Cut"

La vida de esta actriz y modelo británica de 56 años es más activa de lo que cualquiera puede imaginar. A cualquier lugar al que va, procura hacerlo corriendo. Porque la vida es un entrenamiento continuo: “No hago nada específico para mantenerme en forma, pero soy muy activa”, explicó Liz Hurley a la edición británica de la revista Vogue.

“A cualquier lugar al que voy, voy con gusto. Corro por las escaleras, paseo al perro, hago mucha jardinería. Voy al bosque y corto algunos árboles, ataco los setos con mi corta setos. También, estoy llenando algunos huecos entre las tarimas de mi casa con esta nueva herramienta que encontré. Estoy activa todo el tiempo”.

Hurley comienza el día con dos grandes vasos de agua tibia para activar su sistema digestivo, según contó a la revista Elle hace un par de años. Los toma antes de cualquier comida y de realizar cualquier actividad: “Tiene un sabor bastante desagradable, pero hace maravillas por tu sistema digestivo”.

A pesar de que Elizabeth no es fanática del ejercicio, recomienda hacer al menos una caminata diaria e implementar ejercicios sencillos como sentadillas o abdominales. (FOTO: Instagram/@elizabethhurley1)

Además de eso, se mantiene bien hidratada todo el día, pues así ayuda a que su piel se mantenga tersa. Aunado a eso, para el cuidado de su deslumbrante piel, Liz sigue una receta invaluable para exfoliarse: “Toma una ducha fría e invierte en un buen exfoliante. Antes de ducharte, talla el cuerpo para que las células muertas que se acumulan caigan”.

“Debes frotar con fuerza, masajeando hacia el corazón para incrementar el flujo sanguíneo. Cuando lo logres, inhala profundamente un par de veces y deja que el agua fría de la ducha caiga sobre tu cuerpo por un minuto o dos”, compartió Hurley, quien después explicó que esta es una receta francesa que sigue desde hace muchos años.

Jennifer Lopez: un mantra muy poderoso

Para Jennifer López, la belleza es un estado mental. Por ello, ha dedicado mucho tiempo de su vida a la meditación y mindfulness. (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo)

La belleza es un estado mental. O, al menos, así la percibe la actriz y superestrella del Bronx, en Nueva York, Jennifer Lopez, quien reveló el mantra que repite todos los días para conservar la belleza que todos conocemos y admiramos: “Soy joven y eterna a todas las edades. Soy joven y eterna a todas las edades. Soy joven y eterna a todas las edades”.

Esta simple frase es parte de la rutina de belleza de Jennifer. Según confesó en entrevista con la revista Elle: “Todos los días digo que soy joven y eterna a todas las edades. Todas estas cosas positivas que te dices a ti misma realmente crean a una persona hermosa por dentro, lo que mantiene a una persona hermosa por fuera”.

Además de este poderoso mantra, Lopez es una ferviente creyente de dos artículos para la piel: el aceite de oliva y el bloqueador solar. Según contó, el aceite natural ha estado presente a lo largo de toda su vida, pues su madre la ocupaba para todo, especialmente como hidratante.

En 2021, Jennifer lanzó su propia línea de belleza. Según contó, el aceite de oliva es un ingrediente fundamental de la mayoría de los artículos, pues ese es su secreto mejor guardado para una piel brillante e hidratada. (Foto: Instagram/@jenniferlopez)

El bloqueador solar se incorporó a su vida como ítem indispensable desde que tenía 22 años. En ese entonces, Lopez comenzó a colocarlo regularmente y también se negó a someterse a otros tratamientos estéticos, como el Botox. Jennifer cree que la salud y su belleza dependen de múltiples buenos hábitos, como la buena alimentación y una rutina que involucra su disciplina favorita: el baile.

Según la revista Women’s Health, la rutina de ejercicio de la “Diva del Bronx” incluye una fuerte cantidad de baile, cardio y pesas. Además, según contó a Hollywood Life, es fiel seguidora de la entrenadora Tracey Anderson, quien también entrena a otras celebridades como Alessandra Ambrosio o Kim Kardashian.

Respecto a la comida, Jennifer procura consumir mucha agua y vegetales: “La mayoría de los restaurantes ofrecen comidas con pocas calorías, así que procuro elegir alimentos que van con mi estilo de vida, como una ensalada o pescado con vegetales”, contó a la revista ¡Hola!. Además, la célebre cantante y actriz no fuma ni consume alcohol o cafeína.

