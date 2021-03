Las estrellas de Hollywood que estuvieron a punto de dejar la actuación cansados de rechazos y papeles menores

Detrás de la imagen de éxito y felicidad, hay historias de esfuerzo, sufrimiento y resiliencia. (Foto: Especial)

Las estrellas de Hollywood se destaca npor sus grandes mansiones, los autos de lujo y los restaurantes exclusivos, pero no todos conocen el largo camino que algunos tuvieron que recorrer para llegar hasta la meca de los sueños en California. Muchas veces, hasta conseguir ese papel que los catapultó a la fama pasaron infinidad de sinsabores y decepciones, a veces tan amargos que estuvieron a punto de dejar para siempre la actuación.

Gal Gadot antes de la “Mujer Maravilla”, una colección de rechazos

La actriz se abrió camino en Hollywood con el rol que interpretó en la franquicia "Rápidos y Furiosos". WARNER BROS

Antes de convertirse en la “Mujer Maravilla” que robo el corazón de los fanáticos de los superhéroes en la película de 2016 Batman vs Superman: El origen de la justicia, la actriz nacida en Tel Aviv, Israel, tuvo que hacer frente al rechazo y a los proyectos que no lograron concretarse.

“En esta profesión el rechazo es duro. Tuve tantos ‘casi’ y tantas pruebas de cámara, que le dije a mi esposo: ‘No sé cuánto tiempo pueda soportarlo el haber arrastrado a mi familia a Los Ángeles por hacer esto”, contó la actriz en el programa nocturno conducido por Jimmy Fallon.

Sin embargo, la bella modelo israelí encontró su oportunidad soñada y el ‘casi’ de aquella vez se convirtió en una realidad. Gal Gadot por fin consiguió el papel que la catapultaría a la fama.

“Estaba en Israel grabando una película y no sabía si quería seguir actuando después de eso. Recibo una llamada, me dicen que quieren hacer una prueba de cámara. Y yo pensé: ‘De nuevo, otra prueba de cámara’, ‘de nuevo otro ‘casi’”.

”Zack Snyder (director de cine) me llamó dos días después de eso y me dijo: ‘No sé si este personaje es popular en Israel, pero ¿alguna vez has escuchado sobre ‘La Mujer Maravilla?’”.

Bradley Cooper cansado de los papeles menores

Su papel como Jackson Maine en el film "A Star Is Born" le valió una nominación al Oscar en la categoría de "mejor actor" en el 2018. (Foto: Archivo)

Al principios del siglo, en el 2001, un joven Bradley Cooper comenzaba su trayectoria artística en la serie creada por el director J.J. Abrams titulada Alias. En aquella puesta en escena, Cooper daba vida a Will Tippin, un periodista que era amigo del personaje principal de la serie, Sydney Bristol.

Sin embargo, a pesar de la popularidad del show en la audiencia estadounidense, Bradley pronto se sintió relegado con el personaje que cada vez aparecía menos en escena; en ese entonces, Cooper tomó la arriesgada decisión de abandonar el proyecto.

“Sólo trabaja tres días a la semana y luego, en la segunda temporada, me sentía aún más al margen del proyecto. Me sentía muy ‘ugh’. Y después, lo último que sé es quería matarme a mí mismo”, confesó Cooper a la revista GQ.

En ese entonces, Cooper renunció a la serie y pidió a su creador que eliminara al personaje que interpretaba del show: “En algún punto tienes que hacer las paces con la idea de que la industria simplemente no te quiere”, reflexionó el actor a la publicación.

Sin embargo, un año después de estar alejado de las cámaras por una lesión en el tendón de Aquiles, Bradley fue llamado para formar parte la película de 2005, Los Rompebodas. Sin embargo, no fue hasta la cómica cinta ¿Qué pasó ayer?, que Cooper saltó a la fama.

El ataque canino que puso a Viola Davis en una encrucijada

Viola Davis como Ma Rainey, junto a (atrás i-d) Chadwick Boseman como Levee durante una escena de la película "Ma Rainey's Black Bottom". (Foto: EFE/David Lee/Netflix)

Viola Davis ha entregado algunas de las actuaciones más desgarradoras en el cine contemporáneo. Ya sea por su interpretación en la película de 2011 Historias Cruzadas o en Fences, filme que le valió el Oscar a mejor actriz de reparto en el 2016; Viola ha demostrado ser una brillante actriz.

Sin embargo, esto no siempre fue así. Al inicio de su trayectoria artística, Davis tuvo que enfrentarse a una serie de situaciones críticas que la llevaron a considerar abandonar la actuación.

“Interpreté a una cantante de ópera en un espectáculo de una sola mujer. No podía llevar la melodía y canté 14 canciones”, contó Viola durante una entrevista con la conductora de televisión, Ellen DeGeneres.

“Uno de los lugares en los que actué fue en la mitad de una cancha de básquetbol. Los jugadores no interrumpieron el partido, algunos llevaban a sus perros consigo y uno de ellos me ataco a mitad de mi aria y yo pensé: ‘¿Sabes qué? , creo que tal vez debí escoger otra carrera’ “.

Otro momento de gran desesperación en la vida de Viola, fue cuando interpretó a una trabajadora sexual y causó reacciones que no esperaba.

“Enseñé mis ta-tas (pechos)… I pesaba como 30 libras más de las que peso ahora, pero yo me sentía muy sensual. Y un hombre en la primera fila dijo: ‘Ay, Dios mío’, pero no era un ‘Ay, Dios mío, son los senos más hermosos que he visto’, sino un ‘Ay Dios mío, esto es tan ofensivo’ “, concluyó.

La mayor motivación de Chris Hemsworth

El actor australiano estuvo a punto de renunciar a Hollywood antes de debutar en el papel de Thor en el film con el mismo nombre, de 2011 (Foto: Shutterstock)

Después del rol que interpretó como padre del comandante de la nave estelar USS Enterprise, George Kirk, en la franquicia de J. J. Abrams, Star Trek en 2009, el actor australiano tuvo problemas para encontrar nuevas oportunidades laborales.

En ese entonces, Chris Hemsworth consideró dejar atrás el mundo de la actuación y despedirse de Hollywood para siempre.

“Estaba a punto renunciar. Me sentía cada vez más y más ansioso, llegó un punto en el que ya no podía aprovechar o utilizar esa energía”, confesó el histrión durante una entrevista concedida a la edición australiana de la revista Men’s Health.

Sin embargo, el actor continuó haciendo audiciones para poder conseguir trabajo y lograr pagar la vivienda de sus padres: “Una de las cosas que quería hacer cuando tuviera dinero era pagar la casa de mis padres. Pensaba: ‘Haz esto por la casa, piensa en razones más allá de ti mismo”.

Después de eso, Chris regresó a la actuación de una manera triunfal. Fue en 2011 que el mundo conoció al actor que dio vida al “Rey del Trueno”: Thor y que se volvería parte fundamental del universo de Marvel comics.

Scarlett Johansson, víctima de la hipersexualización

La actriz ha denunciado la hipersexualización del cuerpo femenino en la industria del entretenimiento estadounidense en diversas ocasiones. (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

Durante los últimos años, Scarlett Johansson ha sido una de las voces más férreas en denunciar el sexismo que, durante décadas, ha reinado en Hollywood. Esto quizá se deba a los tratos que la propia actriz nacida en y criada en Nueva York ha enfrentado y que casi la hacen renunciar al mundo del entretenimiento.

Fue en una dinámica con la revista de entretenimiento estadounidense, The Hollywood Reporter, que Johansson habló de las graves consecuencias de la hipersexualización femenina y la decisión que estuvo por tomar muchos años antes de convertirse en la “Viuda Negra”.

“Cuando estaba trabajando a inicios de mis veinte, e incluso a finales de mis 19, sentía que se me había encasillado como ‘hipersexual’, lo que supongo que estaba ‘bien’ para todos, eran otros tiempos, aunque no era parte de mi propia narrativa. Era algo que habían construido para mí, probablemente algunos tipos en la industria”.

“Fue muy difícil para mi tratar de descubrir cómo deshacerme del papel de ‘ingenua’ o de ‘la otra mujer’ porque eso era todo lo que obtenía cuando inicié. Recuerdo haber pensado que quizá necesitaba otro trabajo, un trabajo más satisfactorio en la industria, porque parecía que no había a ningún lugar donde ir”, concluyó.

A Michael B. Jordan le cerraron las puertas en la cara

Michael B Jordan se mudó a Los Ángeles cuando tenía 19 años para perseguir una carrera como actor (Foto: Disney)

Antes de su papel antagónico en la película de Marvel, Pantera Negra, el actor Michael B. Jordan tuvo que enfrentarse a muchas puertas cerradas.

“Recuerdo cuando llegué por primera vez a Los Ángeles, mi mamá y yo íbamos a todas estas agencias intentando que me representaran y ellas me rechazaban. WME me rechazó, CAA me rechazó, Gersh... todas ellas me rechazaron”, recordó el actor en entrevista con el revista Vanity Fair.

No fue hasta que buscó apoyo del actor André Royo, con quien trabajó en la serie de HBO The Wire, que Michael pudo encontrar la motivación para seguir adelante.

“Le dije: ‘¿Estás bromeando? Estás al inicio de tus años 20 y estás rodeado de c*brones que están intentando alimentar a sus familias, pero no están trabajando. Anímate”, narró Royo a la publicación.

Poco después, la carrera de Jordan comenzó a despegar y en 2015 compartió créditos con la leyenda estadounidense Sylvester Stallone en la película Creed: Corazón de Campeón; la séptima película en donde aparece el personaje Rocky Balboa.

Brie Larson no “encajaba en el molde”

Brie Larson se ganó a la crítica internacional por su impactante actuación en "La habitación" (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2016, la actriz Brie Larson sorprendió cuando ganó el Oscar en la categoría de “mejor actriz” por su interpretación en la película La habitación. Pero antes de dar vida a aquella mujer que fue secuestrada, abusada sexualmente y obligada a criar a su hijo dentro de un pequeño cuarto, Brie vio su sueño a unos pasos de irse por la borda en más de una ocasión.

“‘Tiré la toalla’ muchas veces ¡Muchas veces! No podía aceptar los ‘no’ una y otra y otra vez ”, confesó la actriz al portal de noticias hot press.

“Comencé a actuar desde los siete años y un problema recurrente que tenía es que no encajaba en el molde que estaban buscando llenar. Nunca estaba completamente bien, nunca era el paquete deseado. No era lo suficiente bonita, no era lo suficientemente llana. Y muchas veces estaba tan cerca... y me topaba con una pared”.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, pronto la actriz estadounidense encontraría trabajo en algunas producciones independientes y años después, en 2019, daría vida a Carol Danvers en la película Capitana Marvel; papel que la consagraría en el estrellato.

Henry Cavill, las fuerzas armadas ¿los verdaderos superhéroes?

Henry Cavill se enfundó en el traje de Superman, todo un reto para igualar la imagen imborrable que dejó Christopher Reeve. (Foto: Disney)

Antes de convertirse en el “Hombre de acero”, el actor Henry Cavill consideró seriamente despedirse del glamour de las alfombras rojas y unirse a las fuerzas armadas estadounidenses.

“Estaba considerando seriamente irme y unirme a las fuerzas armadas. Siempre pensé que era “bueno” actuando, pero no sentía que la industria fuera para mí porque estaba tan cerca de ciertas cosas, llenaba todos los requerimientos, pero no pasaba nada por alguna razón”, contó Cavill al periódico The Sydney Morning Herald.

“Me decian: ‘eres es mejor tipo de la habitación’, pero el papel ya se lo habían ofrecido a alguien más. ‘Eres increíble, absolutamente increíble, pero queremos escuchar lo que esta persona dice’ “.

Al final, según el relato del actor, los agentes continuaban rechazándolo porque su nombre aún no figuraba en las listas de los actores importantes de Hollywood: “Pensaba ‘esto es ridículo’. ¿Cómo se supone que que consiga un rol protagónico si no soy ‘un nombre’ y, de alguna manera, todavía tenga que conseguir uno para llegar ahí?”, concluyó el actor.

La escalofriante experiencia de Daysi Ridley

Daysi Ridley encabezó en 2015 el retorno de la saga Star Wars. Su carisma fue crucial para el éxito en taquilla. (Foto: REUTERS/Phil McCarten/File Photo)

La actriz británica Daysi Ridley alcanzó la fama en el 2015 cuando interpretó a “Rey”, la protagonista del film Star Wars: Episodio VII- El despertar de la Fuerza del director estadounidense J.J. Abrams.

Sin embargo, de acuerdo con el mismo director de la entrega de aquella saga, Daisy estuvo a punto de renunciar a la multimillonaria producción antes de obtener el papel del famoso personaje.

“Al principio, ella argumentaba que ya había tenido suficiente de la actuación. Hasta el momento había estado trabajando en un ‘pub’ “, confesó el director a la revista Vogue.

Incluso, en diferentes ocasiones la actriz ha hablado de la mala experiencia que tuvo mientras trabajaba en la película que la lanzaría al estrellato en el 2015 y que la hizo querer renunciar.

“Fue bastante escalofriante. Me sentía muy enferma y no conocía realmente a nadie. Me cuesta trabajo habituarme a las personas. (...) Recuerdo haber pensado: ‘No puedo hacerlo. No puedo hacerlo, esto no está bien”, narró la actriz en un pódcast de entretenimiento titulado Happy Sad Confused.

Sin embargo, Daisy regresó a las pantallas en 2019, con la siguiente entrega de Star Wars: El escenso de Skywalker.

