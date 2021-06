“¿No me vas a regañar?: el enternecedor momento que Aislinn Derbez recordó por el Día del Padre

(Foto: @ederbez, @aislinnderbez/Instagram)

En el marco de las celebraciones alrededor del Día del Padre, la actriz Aislinn Derbez envió un tierno mensaje a su padre, el actor y comediante Eugenio Derbez, para felicitarlo. No obstante, la mexicana reveló cómo era la relación entre su padre y su madre, la actriz Gabriela Michel.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Aislinn escribió una anécdota de sus días escolares para celebrar la paternidad del comediante y recordó cómo fue Eugenio con ella durante aquellos días.

“Un día (yo tenía 12 años) mi papá pasó por mí para llevarme a pasear y le mostré con mucho miedo y pena mis calificaciones (había reprobado matemáticas)...” narró Aislinn en el mensaje que al momento acumula más de 160 mil ‘me gusta’.

“‘Mi mamá está furiosa y no quiso firmarlas, dice que las firmes tú y si no las firma alguien no puedo entrar a la escuela mañana’, le dije. ‘Ah, ok’, contestó papá firmando. ‘Listo, ten’. ‘Pero... ¿no me vas a regañar?’, pregunté. ‘¿Para qué?’, ‘pues reprobé...’.’Pues estudia más para la próxima y ya’, dijo”, continuó en el relato.

“Yo me le quedé viendo muy confundida.’Pero mi mamá quería que que me regañaras y me castigaras’.’A ver, llámale a tu mamá y pásame el teléfono’. Y le llamé… Cuando ella contestó, mi papá empezó a gritar fúrico: ’¡No puede ser Aislinn! ¡De verdad estás canija! Íbamos a ir al parque por un helado pero olvídate de eso ¡Matemáticas reprobadas, carajo! Qué vergüenza, te pasas’ y colgó.

Acto seguido, de acuerdo con el relato de Aislinn, se sintió sumamente sorprendida por la reacción de su padre. Pues ella esperaba que, como su madre, Eugenio la reprendiera por sus calificaciones: “Me le quedé viendo a mi papá algo asustada sin entender bien lo que había pasado”.

“En eso el suelta la carcajada y me dice con una sonrisa: ‘Listo! ya te regañé! Vamos por un helado!’”, continuó Aislinn, quien reflexionó sobre lo ocurrido y agradeció a su padre por las enseñanzas que le ha dejado a lo largo de su vida.

“No se qué tan bien o mal estuvo eso, pero esa y muchas más anécdotas de este estilo nunca se me olvidaron…Gracias por enseñarme a no tomarme la vida tan en serio papá…Te amo con todo mi corazón”, concluyó Aislinn con un tierno gesto.

La publicación generó mucha empatía entre los seguidores de la actriz, quienes reaccionaron a la anécdota y opinaron sobre Eugenio en su faceta de padre: “Hasta lo leí con la voz de tu papá en la cabeza”, “Que papá tan padre te tocó”, comentaron algunos seguidores.

“Tienes al mejor maestro para enseñarte que la vida no hay que tomarla tan en serio. Simplemente hay que disfrutarla. Feliz día para Eugenio”, “Me hiciste llorar muchísimo, no sabes el amor incondicional que te da”, escribieron otros seguidores de Aislinn en su perfil de Instagram.

Por otra parte, Aislinn también felicitó a su padre desde sus historias de la plataforma e incluso aprovechó para enviar una felicitación a Mauricio Ochmann, de quien se divorció el año pasado y con quien tiene una hija. Ello en medio de la polémica por su nueva pareja, la modelo Paulina Burrola.

En la plataforma, la actriz compartió una instantánea de Mauricio abrazando a Kailani hace un año, pues la infante todavía se ve pequeña en la fotografía. “Feliz día del padre, Mauricio”, escribió en la fotografía.

