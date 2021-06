“Suelta, no persigas”: el poderoso mensaje de Aislinn Derbez tras el nuevo romance de Mauricio Ochmann

(Foto: aislinnderbez / Instagram)

Aislinn Derbez se mostró de lo más relajada y al natural luego de la polémica desatada tras el nuevo romance de su ex esposo y padre de su hija, Mauricio Ochmann.

Fue el pasado domingo cuando el protagonista de El Chema publicó las imágenes de este encuentro veraniego desde sus historias de Instagram. Esta misma postal fue retomada por Paulina Burrola, la joven modelo que agregó algunos emoticones de corazones y caras enamoradas.

Desde entonces los reflectores no sólo se colocaron sobre la recién destapada pareja, sino también en la hija de Eugenio Derbez, quien hasta hace un año sostenía un sólido matrimonio con Mauricio Ochmann.

Si bien, la actriz y creadora de La Magia del Caos no se ha pronunciado directamente sobre el noviazgo del padre de su hija, sí publicó algunos videos divertidos al lado de la pequeña Kailani y unos poderosos mensajes que dejaron a más de uno pensando sobre su situación sentimental.

(Foto: aislinnderbez / Instagram)

Así dejó ver su lado más natural en una fotografía en la que su rostro y mirada cobraron gran relevancia, ya que resaltaron la tonalidad de sus ojos y color de piel.

“La mirada nunca miente... ¿no creen?”, escribió la famosa que actualmente promociona su participación en el reality familiar, De viaje con los Derbez.

La imagen fue tomada por Jonathan Kubben Quiñonez, el influencer de viajes conocido por capturar fotografías de sus travesías con la leyenda “Mom, I’m fine” y que durante los últimos días ha estado muy cercano a la actriz.

Pero Aislinn además compartió dos crípticos mensajes que pusieron a pensar a sus seguidores. “Qué todo sea un efecto colateral de hacer el bien, de hacerlo bien, de amar auténticamente. No tienes que brillar, ni llegar, ni lograr, ni ser suficiente, ni “alguien” en la vida, ni amado, ni aprobado o aceptado. Si lo obligas o persigues para calmar tus miedos lo alejarás, dañarás por el camino a otros y te quedará faltando. Suelta, no persigas”, compartió en sus historias de Instagram.

(Foto: aislinnderbez / Instagram)

Además lanzó otro revelador mensaje, referente a las necesidades, la aceptación y los miedos de los seres humanos: “No disfraces con palabras bonitas que lo que buscas es alivio o brillo, en los silencios y soledades que lleguen no podrás ocultártelo y aunque no lo creas, muchos se darán cuenta. No tengas miedo, suelta tus pretenciones y dedícate a hacer el bien, hacerlo bien y amar auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”.

“No llenes el silencio de palabrerías, nadie te persigue. No sonrías sólo por evitar la desaprobación, nadie te persigue. No hagas de todo, rápido y simultáneo para evitar el fracaso, nadie te persigue. No tienes que ser el centro, ni el chisme, ni el popular, nadie te persigue. No tengas miedo, haz el bien, hazlo bien y ama auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”, concluyó la actriz que durante el último año ha dado muestras de su calidad emocional y estabilidad.

Los crípticos mensajes de Aislinn aparecieron justo después de que Mauricio Ochmann presentara a su nueva novia, la modelo, cantante y presentadora de televisión, Paulina Burrola; una revelación que dejó sorprendido a medio México y es que el actor había optado por mantener su vida privada en bajo perfil.

El actor de 43 años y la modelo de 30 se encuentran desde el pasado fin de semana en las paradisíacas playas del centro turístico, en el que han disfrutado de paseos en yate, de atardeceres de ensueño, veladas románticas, descansos sobre los camastros y hasta descansos a la orilla de la playa.





Los momentos de amor de esta nueva pareja han sido compartidos desde las cuentas de Instagram de ambos, donde ya no temen mostrar sus momentos felices a pesar de que sigue presente la relación que hace un año concluyó Ochmann con la también actriz, Aislinn Derbez.

Esta relación parece ser muy seria y es que incluso la ex concursante de Nuestra Belleza México ya convive con la hija menor de Mauricio Ochmann.

