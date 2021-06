De “17 años” a “La Mataviejitas”: las canciones que han intentado cancelar en México por inapropiadas

(Foto: Facebook / @molotovoficial)

Durante los últimos años, se ha abierto la conversación en torno a si las canciones o grupos nacionales deberían de ser cancelados por sus letras, ya sea que toquen temas misóginos, homofóbicos, de abuso sexual o inciten a la pedofilia, pues se han normalizado al ser considerados clásicos o simplemente por haber surgido en otra época.

Molotov

En 2020 se abrió el debate en redes sociales sobre la cancelación de la banda de rock mexicana, Molotov por su disco lanzado en 1997, “¿Dónde Jugarán Las Niñas?”.

Lo anterior, por la portada en la que aparece una mujer con uniforme escolar recostada mientras destacan sus piernas y ropa interior abajo, lo cual hace referencia a una adolescente.

La usuaria @Yareliciusss de Twitter escribió al respecto:

“Me quedo con mi generación de cristal que busca que todos seamos iguales y no que se sexualice a la mujer para todo”.

Los usuarios que criticaron el álbum, consideraron importante dejar de normalizar la violencia contra las mujeres.

Por otra parte, quienes los defendieron, usaron argumentos como cancelar también el reggaetón puesto que el contenido de sus letras es sumamente sexual, machista y misógino.

Café Tacvba

Café Tacvba

En una entrevista realizada a la agrupación en 2007, Rubén Albarrán, vocalista y creador de Café Tacvba, mencionó que la canción de La Ingrata ya no se tocaría más en sus conciertos, pues la consideraban muy machista y violenta.

El vocalista señaló para el periódico “La Nación”:

“Ahora sí estamos sensibilizados, sí sabemos del problema. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar la violencia de género. <b>Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir</b>, de hacer daño”.

Esto, porque en una de sus estrofas se podía escuchar: “Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral”.



Sin embargo, en 2019 la banda mexicana sorprendió a más de 65,000 almas, cuando cantaron este tema de 1994, pero con algunas modificaciones.

En la voz de Andrea Echeverri, una invitada especial del grupo, se volvió a escuchar en todo el lugar “La Ingrata”.

“Ingrato, no me importa si me quieres; me vale si me dejas, a mandarte a la ching…, ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla es respeto lo que exijo ingrato, como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido,ningún macho abusivo, violará a una chava. Que la violencia se desaparezca, la tolerencia, sea la bandera”

Los Ángeles Azules

Los Ángeles Azules

Recientemente la agrupación mexicana se volvió trending topic en las redes sociales luego de que un cibernauta acusara a la emblemática banda de cumbia “chilanga” de “romantizar y normalizar la pedofilia”.

El usuario señaló que la canción es una referencia a la pedofilia con la historia de un hombre mayor y una adolescente por lo que estaría exaltando el delito de estupro y pedofilia.

“Si usted hace una fiesta tenga la decencia de nunca poner la canción ’17 Años’ de Los Ángeles Azules. Su letra habla de cómo un hombre viejo se aprovecha de una niña. ¿Por qué la gente pone esta canción con un contenido evidentemente condenable?”, escribió el usuario Miguel Landa Blanco desatando toda clase de comentarios.

“Amigo sabes acabo de conocer a una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún. Amigo, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, su primer amor. Es callada, tímida, inocente tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida”

La agrupación ya emitió una postura a través de su cuenta de Facebook sobre la controversia que se ha desatado a raíz de su éxito, en la imagen se muestra a dos jóvenes enamorados, supuestamente ambos de 17 años, uno frente al otro en lo que parece ser una feria.



Amandititita

Amandititita

En junio de 2020, la cantante Amandititita se convirtió en tendencia por alzar la voz contra conductores como Alex Kaffie y Horacio Villalobos que hicieron agresivos comentarios contra ella durante su carrera.

“No busco ni disculpas y les pido por favor que no los insulten. Yo no busco eso, busco que pare la violencia y que pare violencia contra la mujer. Y públicamente lo digo: me lastimaron muchos años. Aún están a tiempo de hacer las cosas de otra forma”.



En el debate, comenzaron comentarios en su contra sobre el contenido de sus canciones e incluso, los usuarios pedían que Spotify las retirara de su catálogo.

Más adelante expuso: “Si van a bajar mi música por un par de canciones de hace 12 años, que no invitan al crimen. Es humor. Ok pero también vamos a tener que bajar a muchísimos artistas ¿ Y cuál es la idea de esto? Mi denuncia fue sobre racismo en la tele y ¿ahora la gente busca eliminarme? ¡Machismo!”.

Aunque en primer lugar el enojo de la cantante fue por cómo se refirieron a ella, la conversación se tornó hacia la cancelación de su contenido por canciones como “La Güera Televisa” y “La Mataviejitas”.

