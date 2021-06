“Uno siempre sabe la verdad”: el fuerte mensaje de Marimar Vega para frenar las versiones de infidelidad

(Foto: Marimar Vega / Instagram)

La actriz Marimar Vega anda más sincera que nunca. Así habló de la supuesta infidelidad que se rumoró cuando acabó su relación con Horacio Pancheri y despejó las dudas sobre si alguna vez tendrá un hijo.

Si bien, esta semana la hija de Gonzalo Vega ya había descartado las versiones que la vincularon a la separación de Jerónimo Rodríguez y la actriz Marisol del Olmo, así como de infidelidad detrás de su propia ruptura con el actor argentino, quiso abundar en este tema, pero ahora desde sus redes sociales, donde lanzó un fuerte mensaje sobre el tema.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz respondió a una serie de preguntas y respuestas, y dio detalles de su vida privada, sobre todo de algunas acusaciones que la señalan como “la tercera en discordia”.

“Creo que ya estamos mayores todos para hacernos responsables y uno siempre sabe la verdad”, dijo al inicio de su respuesta.

“Hay que hacernos responsables de las acciones de uno”, concluyó sobre la versión que la cataloga como la responsable de la separación de la producción del Juego de las Llaves y la actriz Marisol del Olmo.

Vega también confesó su secreto para superar una ruptura sentimental: “Hagan terapia. La terapia es lo mejor que puede hacer, el mejor tiempo invertido, el mejor dinero invertido”.

En esta ocasión fue cuestionada sobre sus razones para tener hijos, lo que respondió con una contundente y divertida frase.

“Oigan pero si todavía no se me acaba la vida. Todavía tengo tiempo de tener hijos”, aseguró para concluir su interacción con sus más de 1.2 millones de seguidores.

Marimar Vega vía Instagram (@marimarvega)

Fue esta semana cuando después de una larga espera, Marimar Vega rompió el silencio sobre la historia que la relacionó con Jerónimo Rodríguez, justo en medio de su ruptura sentimental con el también actor Horacio Pancheri.

“Ya estoy acostumbrada, ya saben, la verdad es que también eso es parte de todo, ya no me engancho, y uno sabe quién es, uno sabe la verdad, creo que uno ahora habla mucho de espiritualidad y creo que la espiritualidad solo se habla con congruencia y yo trato de ser congruente con lo que digo, con lo que soy, y entonces esas cosas no me afectan porque no son verdad; ya no vale la pena (hablar del tema)”, confesó en entrevista con Venga la Alegría.

En esta ocasión, aceptó que tiene ocupado el corazón, aunque no quiso confirmar si se trata del fotógrafo con el que se le vio en un romántico encuentro en Tulum hace unos meses.

“Mi novio, es mi novio y no les voy a contar nada”, dijo al recordar que siempre ha sido una famosa muy discreta con su vida privada.

También confesó que congeló sus óvulos desde hace dos años para no sentirse presionada por el tiempo para convertirse en mamá (IG: marimarvega)

También confesó que congeló sus óvulos desde hace dos años para no sentirse presionada por el paso del tiempo y convertirse en mamá, aunque está consciente que ser madre no la hará sentirse como una mujer realizada.

Fue a inicios de este 2021 cuando Marimar Vega y Horacio Pancheri confirmaron su ruptura a través de redes sociales.

“Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer”, escribió la actriz para aclarar que su ruptura no terminó por la interferencia de una tercera persona o una infidelidad de su parte.

El histrión argentino, por su parte, deslindó a su compañera en La Mexicana y El Güero, Gala Montes, de ser la responsable de interferir en la relación que inició en 2019.

(Foto: especial)

Días después circularon fotografías de Marimar Vega al lado de Jerónimo Rodríguez, quien sostenía una noviazgo con Marisol del Olmo, por lo que la sombra de la infidelidad regresó a la vida de los involucrados. Pero Horacio también presumió una nueva relación, ahora con una mujer venezolana Isa Valero.

