Marimar Vega dejó atrás a Horacio Pancheri y ahora da pistas de su nuevo amor en Instagram

Marimar Vega se ha dejado ver muy enamorada de quien se presume es su nueva pareja. @marimarvega / Instagram

La actriz Marimar Vega se está dando una nueva oportunidad en el amor luego de haber dado por terminada su relación de dos años con Horacio Pancheri; y poco a poco ha ido soltando algunas pistas de quién se trata.

Seguramente, para los que siguen muy de cerca la trayectoria y vida personal de Vega, sabrán que algunos mensajes que acompañan sus fotos en sus redes sociales llevarían una dedicatoria hacia Jerónimo Rodríguez.

Incluso, hace un par de semanas fue su acompañante perfecto para celebrar a su querida amiga Aislinn Derbez en la playa. Pero este romántico encuentro en Tulum sólo es una de las pistas que Marimar y el fotógrafo nos han compartido.

Claro que esto no es algo nuevo, pues el rumor de un romance entre la actriz y Rodríguez viene desde hace unos meses y del que finalmente tenemos una respuesta.

Pues hace unas horas, TV Notas compartió varias fotografías de la nueva pareja disfrutando de la playa llena de gente en Cancún.

La novedad es que en algunas de las fotografías difundidas por el medio se ve a Marimar vistiendo el mismo bikini azul que utilizó para una de sus recientes publicaciones de Instagram.

Fue la misma revista quien en febrero dio a conocer que Marimar Vega había engañado a Horacio Pancheri con el director de fotografía de El juego de las llaves, esto según una persona del equipo.

Marimar Vega confirmó su ruptura con Horacio Pancheri el 27 de enero. (IG: marimarvega)

Y aunque la actriz ha negado dichos rumores, con estas nuevas fotografías todo parece indicar que el nuevo dueño de su corazón sí es el director de fotografía.

Uno de los momentos que la pareja ha compartido en los últimos días fue el festejo de cumpleaños de Aislinn Derbez en Tulum. Y aunque Rodríguez no compartió ninguna señal, Marimar sí y nos dejó ver lo enamorada que está.

En una de sus más recientes publicaciones disfrutando las aguas azules de Quinta Roo, la protagonista de La boda de Valentina, compartió una foto en el bikini azul del que ya te hablamos y en su tierno mensaje agregó: “Si te da paz ya te está dando todo...”.

Mientras que en otro de sus mensajes la actriz escribió sobre lo bello de la vida y sus sorpresas, mismas que también podrían tratarse de su nuevo romance con Jerónimo Rodríguez: “La vida y sus hermosas sorpresas”.

Publicaciones con las que Rodríguez ya interactuó y dejó sus respectivos me gusta.

Desde sus fotos de Instagram la actriz ha dejado indirectas de su nuevo romance con Jerónimo Rodríguez. @marimarvega / Instagram

Sin embargo, las indirectas vienen desde su ruptura con Pancheri, pues muchos de los seguidores de la expareja comenzaron a ver un fuerte mensaje en una foto del 15 de febrero.

Con una serie de fotografías posando en un bosque nevado, Marimar escribió: “El secreto no es correr detrás de las mariposas... es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti”, mensaje que bien podría interpretarse desde los problemas que se dieron con Pancheri, o bien, como su nueva oportunidad de conocer a alguien más.

Incluso, algunos comentarios de la publicación mostraron su apoyo a la actriz por su ruptura amorosa.

Anteriormente la actriz se había visto envuelta en rumores por una supuesta infidelidad al también actor Horacio Pancheri; sin embargo, ambos negaron los rumores.

Pues muchas casualidades se juntaron en la vida de Marimar y de su nueva pareja, quien a la par de la actriz, terminó su relación de cuatro años con Marisol del Olmo.

La actriz se vio envuelta en rumores de infidelidad tras terminar con Horacio Pancheri. @marimarvega / Instagram

Del Olmo, por su parte, durante una entrevista con Shanik Berman dijo sobre el posible romance entre Rodríguez y Vega: “No puedo hablar sobre algo que no vi, que no viví y en donde no estuve, gracias a Dios, a cada quien le corresponde tanto sus pompas como sus opiniones. Yo tengo mis motivos que son muy claros para no estar con él y él tendría los suyos, pero en este momento la vida me está regalando un tiempo para mí, para voltearme a ver”.

Fue Marimar Vega quien confirmó la ruptura en su cuenta de Instagram, el pasado 27 de enero publicó una foto suya y explicó a sus seguidores que se encontraba “convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer”.

Claro que la actriz de De brutas, nada no fue la única en robarse los titulares por una presunta infidelidad, pues Horacio Pancheri también fue el ojo del huracán para las criticas.

Horacio Pancheri vía Instagram (@horaciopacheri)

Primero, el también actor comenzó a ser relacionado sentimentalmente con la actriz Gala Montes y aunque ambos negaron los rumores, el posible romance se mantuvo por un tiempo.

Pero a poco menos de un mes de hacerse pública su ruptura con Marimar, en el programa Suelta la Sopa se difundieron fotografías del actor con la venezolana Isa Valero.

Claro que no sólo se trata de esas fotografías, pues en Instagram Isa y Horacio ya dejaban ver algunas fotos juntos. Incluso, ahora que el tiempo ha pasado ya comparten fotos besándose y acompañadas con declaraciones como “Lo inesperado no tiene explicación... ¡Aquí estoy!”.

