Fuertes críticas a Horacio Pancheri por nueva relación a solo días de su rompimiento con Marimar Vega: “Cambia de enamorada como de ropa interior”

Horacio Pancheri decidió comenzar un nuevo romance. Sin embargo, el actor no pudo escapar de las duras críticas por su nueva conquista.- Horacio Pancheri vía Instagram (@horaciopacheri)

A unas semanas de anunciar el final de su relación con la actriz mexicana Marimar Vega, Horacio Pancheri decidió comenzar un nuevo romance. Sin embargo, el actor no pudo escapar de las duras críticas por su nueva conquista.

Aunque el actor ya había compartido algunas fotografías muy acaramelado en compañía de la mujer venezolana Isa Valero, Horacio sorprendió a sus seguidores con una selfie en la que no dejó duda alguna de que se trata de una nueva relación amorosa.

“Qué cosita más bella, Isa Valero”, escribió el histrión junto a una fotografía de ambos recostados en un sillón. En la instantánea, Pancheri posó sin camisa mientras sostenía a la joven mujer en brazos.

Las reacciones de los más de dos millones de seguidores que tiene el actor en Instagram no se hicieron esperar e inmediatamente se lanzaron contra el intérprete, quien, según señalaron, “cambia de pareja como cambia de calzones”.

Los usuarios de la red social se mostraron sumamente indignados por la publicación y no perdonaron que el actor haya comenzado un nuevo amorío.- Horacio Pancheri vía Instagram (@horaciopacheri)

Los usuarios de la red social se mostraron sumamente indignados por la publicación y no perdonaron que el actor haya comenzado un nuevo amorío, especialmente cuando no ha pasado ni un mes desde que la relación entre Marimar y Pancheri terminó oficialmente.

“En serio, es increíble como dices te amo a alguien en diciembre y en febrero ya con otra. El mundo necesita amor de verdad”, comentó un usuario en la publicación en la que Horacio confirmó su relación.

“Por ella dejaste a Marimar y a ella por quién la dejarás. Lo físico no es eterno, así que ya madura, no tienes 25 años, y deja de andar de mujer en mujer, eso no te hace guapo, fuerte o varonil. Teniendo una y saberla mantener feliz, eso se llama hombre”, escribió otro usuario.

Sobre los comentarios que sugieren que Pancheri sustituyó a la hija de Gonzalo Vega, el actor contestó en un live de Instagram que todavía siente cariño por ella e incluso le deseó que “ojalá le vaya bien, es un ángel” y añadió “A Marimar la quiero mucho y la voy a tener siempre en mi corazón, pero cada uno tiene su camino”.

El pasado 27 de febrero que Marimar Vega confirmó el final de la relación que mantuvo con el actor argentino desde el 2019.- Marimar Vega vía Instagram (@marimarvega)

Fue el pasado 27 de febrero que Marimar Vega confirmó el final de la relación que mantuvo con el actor argentino desde el 2019 con un emotivo mensaje que colgó en Instagram y al que después respondió el intérprete de la exitosa serie El juego de las llaves.

“Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer”, escribió la actriz en ese entonces.

“Por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor de mi vida”, concluyó .

Desde entonces, Horacio hizo frente en distintas ocasiones a los rumores que especulaban sobre la posibilidad de una tercera persona en la relación, posibilidad que negó rotundamente.

“Re confirmo mi separación con Marimar y solo aclarar que no fue por otra mujer como andan diciendo por ahí... dejen de inventar cosas que no son y meter gente en el medio. Nuestra separación fue por temas personales y no entraré en detalles. Les pido respeten este momento difícil”, escribió Panchieri desde Instagram

Horacio hizo frente en distintas ocasiones a los rumores que especulaban sobre la posibilidad de una tercera persona en la relación, posibilidad que negó rotundamente.- Horacio Pancheri vía Instagram (@horaciopacheri)

“Terminamos en paz, deseamos lo mejor para cada uno y a seguir su vida cada uno. La gente puede decir lo que quiera, cada uno que tome partido por quien quiera, que hable, que diga, estoy acostumbrado a eso […] La red mía está abierta, que comente quien quiera comentar”, declaró el argentino días después del anuncio de Marimar ante los medios de comunicación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Horacio Pancheri negó que su relación con Marimar Vega haya terminado mal

A días de su rompimiento con Marimar Vega, Horacio Pancheri se dejó ver muy acaramelado con otra mujer y no es Gala Montes

“Podría ser su papá”: Horacio Pancheri y Gala Montes bromearon sobre la posibilidad de iniciar un romance