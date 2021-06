“Si yo fuera el que tiene la decisión final sería otra onda”: Diego Boneta habló sobre las declaraciones de Michelle Salas

Michelle Salas declaró que no tenía conocimiento sobre su participación en la serie

En torno a las polémicas declaraciones de Michelle Salas sobre el manejo de su imagen en Luis Miguel, la serie, el protagonista Diego Boneta opinó al respecto y se deslindó de responsabilidades asegurando que la decisión final no la tomó él.

Después de que se estrenó el último episodio de la segunda temporada de la bioserie de “El Sol”, Michelle Salas externo su sentir respecto a la forma en que se trató su imagen dentro de la historia, pues considera que le faltaron al respeto al sexualizarla cuando tenía 19 años, con lo que se violentó su intimidad.

Tras las declaraciones de la modelo, Diego Boneta fue abordado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por los medios de comunicación, quienes lo cuestionaron sobre la acusación de Michelle Salas. El actor de 30 años comentó que plasmar así la vida de la primogénita de Luis Miguel y Stephanie Salas no estuvo en sus manos, pues dependió del consenso de todos los productores de la serie.

“Yo creo que no me toca opinar al respecto de eso, no fue mi decisión. Digo, soy uno de varios productores, créeme que si yo fuera el que tiene la decisión final sería otra onda”, declaró.

Con ello, el actor de la telenovela Rebelde dejó en claro que las escenas que protagonizaron Macarena Achaga y Fernando Cuellar en donde se hizo explícito el romance que tuvieron Michelle Salas y Alejandro Asensi no fue su culpa porque el no lo decidió así, además de que aseguró que lo hubiera trabajado diferente .

Boneta participa enfrente y detrás de cámaras de la bioserie, pues además de ser el encargado de darle vida al “Sol de México”, también es uno de los productores. Por ello, el actor enfatizó que la producción sólo trata de contar la historia de Luis Miguel de la mejor manera posible.

Asensi y Michele Salas tuvieron una corta relación cuando la modelo tenía 19 años Fotos: Archivo Twitter @_nerdygal // Instagram @michellesalasb

“Al final es algo contado por Luis Miguel y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible para todo el público”, explicó.

Al concluir con sus declaraciones, el actor se retiró para pasar a su vuelo en compañía de su mamá Astrid Boneta y un canino que tiene por mascota.

Hace algún tiempo, Boneta habló sobre la relación que tuvieron Michelle Salas y el entonces representante de Luis Miguel, el español Alejandro Asensi. Desde su punto de vista, la modelo y el ex amigo de “El Sol” se enamoraron porque pasaron mucho tiempo juntos y lo hicieron de manera genuina porque no querían afectar a su papá.

Macarena Achaga asegura que se puso en contacto con Michelle Salas para adentrarse en su papel

La polémica se desató cuando la modelo de 31 años posteó un comunicado en sus redes sociales en donde habló sobre a su participación involuntaria dentro de la serie. Dentro del texto aseguró que ella no tenía conocimiento sobre que su padre ocuparía su historia de esa manera.

Sin embargo, la actriz Macarena Achaga, quien es la encargada de interpretar a la hija de Luis Miguel durante la segunda temporada de la serie, comentó en una entrevista para Ventaneando que se había puesto en contacto con Michelle para hablar sobre sus experiencias y adentrarse en el papel.

A raíz de los dimes y diretes, la Dinastía Pinal se manifestó para defenderla a través de sus redes sociales mandándole mensajes de amor y apoyo ante la situación que está atravesando.

La Dinastía Pinal salió en defesa de una de sus integrantes (Foto: Silvia Pasquel / Instagram)

La primera de ellas fue su mamá, la cantante Stephanie Salas quien con un sentido mensaje tacho a la polémica escena sexual de “Reprobable, innecesaria y de mal gusto”.

Camila Valero no se quedó atrás, pues reprobó la imagen que se dio de su hermana mayor, mientras que Sylvia Pasquel le brindo su apoyo incondicional.

