Sylvia Pasquel salió en defensa de Stephanie Salas por “Luis Miguel, la serie”: “Nunca van a hacer quedar mal a su protagonista”

La actriz mexicana Sylvia Pasquel se pronunció sobre la representación que se hizo de su hija Stephanie Salas en la ficción Luis Miguel, la serie y aseguró que actualmente existe un mejor tratamiento de la relación que tuvieron el cantante y su primogénita.

En entrevista con el programa de revista Sale el Sol, la actriz expresó su desagrado por el trabajo que hizo la producción de Netflix en la primera entrega de la bioserie en 2018. Sin embargo, después opinó que en esta segunda temporada se ha hecho un mejor trabajo al retratar con a Stephanie, Michelle y la relación que tuvieron con Luis Miguel.

“La primera temporada no se vale que trataron a mi hija como si fuera de lo peor, y no se vale, qué bueno que ahora se están haciendo el justo reconocimiento de cómo es mi hija, amorosa, que nunca quiso verse inmiscuida en problemáticas de “dimes y diretes”, que siempre se mantuvo al margen, se mantuvo callada, respetuosa”.

Además, la actriz opinó que durante esta segunda temporada, la producción de Netflix ha dado “justo reconocimiento” a Stephanie, pues anteriormente habían sido muy “crueles y deshonestos” y también destacó que la serie busca dar una imagen favorecedora de Luis Miguel.

Sylvia Pasquel opina que "Luis Miguel, la serie" busca favorecer a su protagonista

“Por lo menos la serie está tratando con respeto el cariño que se merece mi hija. Porque realmente mi hija siempre fue una muy buena persona, muy discreta en como abordó este tema. Nunca hizo alarde, nunca sacó provecho de la situación. Al contrario, lo mantuvo, no en el anonimato, a pesar de que era un secreto a voces”, narró posteriormente en el programa de grupo Imagen, De primera mano.

“Creo que eso también le dio en esta parte de la serie, le ha dado el que por fin la reconozcan como una muchacha que no es como la trataron en la primera parte, que insinuaban que era una noche de copas y eso no fue así, sí hubo una relación. Nunca van a hacer quedar mal a su protagonista, él siempre va a ser el engañado, el sufrido, todo el mundo lo engaña, todo mundo saca partido”.

“Por lo menos a mi hija y a mi nieta las están tratando como se debe, con educación, con decencia y con cariño”, concluyó Pasquel durante aquella entrevista.

Quien opina distinto sobre el tratamiento que se le ha dado a su historia es la propia Stephanie Salas, quien en los últimos días ha utilizado sus plataformas digitales para lanzar algunas indirectas sobre el cuarto episodio de la serie y para expresar su enojo en contra de la producción de Netflix.

(Foto: stephaniesalasoficial / Instagram)

El pasado lunes, desde su cuenta oficial de Instagram, Stephanie retomó una historia que originalmente fue escrita por el maquillista Juan Peralta, en la cual se critica que la ficción ha hecho a un lado la versión de los hechos de Stephanie y, en su lugar, se ha limitado a retomar las interpretaciones del vocal sobre lo ocurrido.

“Oigan, hoy por fin pude pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo súper padre, actuaciones, caracterización, vestuario, etc., pero me quedé pensando y ¿para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras?”, escribió el usuario @juanperaltamakeup, según retomó Stephanie Salas en la plataforma digital.

“Que no se puede ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos. Again (de nuevo), que padre que Luis Mi contó su versión, que padre que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o las ‘abnegadas’”.

