“Fue uno de mis musicales más complicados”: Sandra Echeverría recordó cuando imitó a Selena Quintanilla con secuelas Covid-19

Sandra Echeverría recordó su imitación se Selena Quintanilla en un reality show (Foto: @sandraecheverriaoficial, @selenaqofficial/Instagram)

Tras su participación en un show de canto, Sandra Echeverría confesó que imitar a Selena Quintanilla no fue sencillo porque su interpretación de No me queda más ocurrió un mes después de tener Covid, por lo que aun tenía secuelas, además de que se sentía nerviosa por su transformación en la “Reina del Tex-Mex”.

A finales del año pasado se estrenó el reality show Tu cara me suena, un programa de Univisión dedicado a la imitación de cantantes donde sus concursantes pasan por una transformación para convertirse en el artista seleccionado. Sandra Echeverría fue una de las integrantes del elenco a lado de Pablo Montero, Dasahev mejor conocido como “El Dasa”, Francisca Lachapel, Chantal Andere y Melina León.

Con motivo de su retransmisión por el Canal de las Estrellas, la actriz de 36 años publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en donde recordó su experiencia al caracterizar a Selena Quintanilla en el show. Acompañado del video, Echeverría reveló que su interpretación de No me queda más fue complicada debido a las secuelas que el Covid le dejó.

Sandra Echeverría imita a Selena

“Éste fue uno de mis musicales más complicados (...) me puse más nerviosa que con las demás transformaciones. Primero porque un mes antes había tenido Covid y a pesar de ya haber tenido que dar varias pruebas negativas para volver al programa, yo aún tenía una tosecilla de secuela que me duró 2 meses y ¡me daba pavor toser a la mitad de la canción!”, posteó.

Cabe mencionar que la protagonista de la telenovela Marina fue diagnosticada con el virus a mediados del mes de octubre del 2020, por lo que tuvo que estar en cuarentena. Debido a que ya estaba dentro del proyecto, se vio en la necesidad de continuar con su participación de manera virtual.

Gracias a su pronta recuperación, Sandra Echeverría pudo regresar al show para darle vida a más artistas, entre ellos “La Reina del Tex-Mex”. En su mensaje, la esposa del cantante Leonardo de Lozanne explicó que interpretar a Selena fue un reto para ella por la figura que es la texana para el publico hispanohablante, además de su calidad vocal.

Dentro de los comentarios, sus fans reconocieron su esfuerzo y dedicación (Captura: @sandraecheverriaoficial/Instagram)

“Sabía que jamás llegaría a representar lo que Selena fue para todos nosotros pero traté de dar de verdad lo mejor de mí. ¡No es fácil hacer esa transformación! Su voz era muy particular. Nada imitable. Muy única (...) Por otro lado había mucha expectativa por ser nuestra hermosa Selena”, comentó.

En el video que subió en sus redes sociales, se puede ver a la cantante portando una imitación del icónico vestido blanco que usó Selena en la entrega 36 de los Premios Grammy. Su presentación cautivó a Jesús Navarro, Angélica Vale, Charytín Goyco y Kany Garcia, jueces del reality.

“Debo decir que tuve mejores calificaciones de los jueces en otros números pero fue la transformación que hasta ahora más me ha aplaudido la gente y eso para mi es el mejor regalo. Para mi eso es ganar”

Además de Selena, la actriz imitó a Thalía, Paquita "la del barrio" y a "La tesorito" (Foto: Instagram)

Durante el programa, la actriz de una nueva versión de la telenovela La Usurpadora también dio vida a cantantes como Thalía, Paquita “La del Barrio” y Laura León. Incluso cantó a dueto con Pablo Montero en donde la pareja imitó a Joan Sebastián y Thalía respectivamente.

Sandra Echeverría dijo que le hicieron falta muchos personajes por hacer pero que se encuentra feliz con el resultado final que vivió en el reality. Concluyó con que su participación fue gratificante para ella y que fue una nueva experiencia situarse ante jueces que evaluaron su desempeño.

“Estás completamente expuesto y vulnerable ante la calificación de jueces cuando ya tienes una carrera sólida. Lo volvería a hacer mil veces”, escribió

