Los mejores memes que dejó la extraña colaboración entre Paquita la del Barrio y Yuawi López

La candidata a diputada local por el partido Movimiento Ciudadano, Francisca Viveros, más conocida como Paquita la del Barrio, participó en un acto de campaña el 20 de abril del 2021, en el municipio de Xalapa, estado de Veracruz (México). EFE/Ángel Hernández

Con motivo de su candidatura a diputada local por el partido Movimiento Naranja, Paquita “La del Barrió” se unió a Yuawi López para interpretar una nueva versión, muy a su estilo, de la polémica canción que popularizó al niño de la etnia Wirrarika.

A principios de año, el partido que contiende por diferentes cargos a nivel nacional, anunció que Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita “La del Barrio”, se integró de forma oficial a las filas del partido para competir por la diputación local del municipio de Misantla, Veracruz.

La interprete de “Rata de dos patas” hace uso de su talento vocal para interpretar sus más grandes éxitos sobre escenarios improvisados por toda la región, con el fin de atraer seguidores y, por lo tanto, votos a su favor. En esta ocasión, la cantante de 74 años se unió al joven Yuawi López para interpretar la melodía característica de su partido.

Infobae

Con el puerto de Veracruz de fondo, un grupo de marimba y músicos que originalmente cantan huapangos, Paquita “la del Barrio” se subió a una pequeño escenario improvisado sobre una sección del mirador. Sentada, junto al niño que con su primera versión de Movimiento Naranja llamó la atención de los mexicanos, la cantante del género ranchero entonó las reconocidas estrofas. Además, añadió frases clásicas de sus canciones.

“Ratas de dos patas, los mismos de siempre. Pa’ afuera las sabandijas, aquí manda la gente. Culebras ponzoñosas, inútiles, rastreros, ¿me estas oyendo?, Aquí la gente es primero”, entonó la “Reina del pueblo”.

El video se estrenó el día de ayer en el canal de YouTube del partido político Movimiento Ciudadano. A unas cuantas horas de su publicación, el videoclip ya tiene más de 126 mil reproducciones en dicha plataforma, 252 “me gusta” y 34 “dislike”.

En redes sociales, la colaboración de los cantantes mexicanos causó furor, pues los usuarios se las ingeniaron para hacer memes sobre ellos.

Las críticas hacia la cantante mexicana no se hicieron esperar (Captura: @tostinacho_/Twitter)

“Me salió un anuncio de Paquita la del Barrio cantando un remix de rata de dos patas con el morrito de movimiento naranja, México súper out of context”, “El niño de movimiento naranja con Paquita la del barrio mi nuevo ringtone, verdaderamente”, “El video de Paquita la del Barrio cantando “Movimiento naranja” en el malecón de Veracruz, me hizo el día”, escribieron usuarios de Twitter.

“La guerrillera del Bolero”, como también la identifican sus fans, se unió a las colaboraciones que ha hecho Yuawi López con otros políticos del partido al que representa. Tal es el caso del Samuel García, postulado a la gubernatura del estado de Nuevo León, pues a mediados del mes de marzo lanzó Así canta Nuevo León, una canción en donde el político, el wixarika y su esposa Mariana Rodríguez, invitaron a la población a votar por su partido.

En una dinámica diferente, el concepto de Samuel fue hacer que algunos pobladores del estado alzaran la voz interpretando algunas frases que buscaron formar un sentimiento de superación y bienestar. Con audífonos y un micrófono colocado en distintos lugares del estado, los habitantes entonaron la canción.

Spot Samuel García, ¡Así canta Nuevo León!

Sin embargo, no ha sido la única vez que el candidato ha utilizado la música como herramienta para su campaña. Recientemente, Samuel García lanzó otra versión de Ponte Nuevo León, a lado de músicos de Genitallica, Tropical Panamá, Pato Machete o la Ronda Bogotá. Esto ocasionó que muchos usuarios de Twitter criticaran la colaboración debido que algunos de los grupos eran conocidos por ser antipartidistas.

Los comentarios llegaron al grado de compararlo con el ex presidente Enrique Peña Nieto, pues hay quienes piensan que a través del carisma, su manera de generar polémica y sus videos superfluos, el joven de 33 años pretende alcanzar el puesto.

