Aracely Arámbula recordó divertida como superó a Luis Miguel: “Si yo salí, ¿por qué tú no?”

Después de 12 años de su separación, Aracely Arámbula confesó que aunque le costó mucho trabajo, ella logró separarse de Luis Miguel, padre de sus dos hijos y una persona que todos quieren.

Fue en el año 2005 cuando la actriz de la telenovela Corazón Salvaje y “el Sol de México” se dejaron ver públicamente como pareja en un paseo romántico por Europa y, en 2006 contrajeron nupcias en una celebración privada como acostumbra el cantante. Fruto de su matrimonio, tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel. Sin embargo, debido a la deterioración de su relación, la pareja se separó al rededor del año 2009.

A casi una década de que “La Chule” y el interprete de Ahora te puedes marchar se divorciaron, la actriz chihuahuense habló sobre el proceso que vivió al tomar la decisión de dejar al cantante. Así lo dijo en una aparente entrevista que dio a través de su cuenta de Tik-Tok, la cual fue retomada por el perfil @galaxia_arambula y el Instagram de Suelta la sopa.

“Arriba hermosas, vamos adelante que si se puede. Si yo salí de una persona que todos querían, ¿por qué tu no?. Como dice mi sobrina, si tu saliste del (Luis Miguel) porque yo no voy a salir del cucaracho”, declaró.

Con sus comentarios, la actriz chihuahuense invitó a que todas las mujeres que estén pasando por conflictos en sus relaciones se replanten la idea de que pueden vivir solas, sin la necesidad de tener un hombre a su lado, que sean valientes en tomar el primer paso para ser felices.

La actriz de telenovelas no mencionó el nombre de “El Sol” pero, con la boca cerrada, hizo mención de una persona. Al guardar silencio, los seguidores comenzaron a suponer que Aracely se refirió al papá de Michelle Salas. No obstante, reveló que la persona de la que estaba hablando era alguien que cuenta con el cariño de mucha gente, alguien que todos quieren.

Debido a la polémica que se generó entre Aracely Arámbula y el interprete de La Bikina después de su repentina separación y de que la actriz de 46 años acusó públicamente que el padre de sus hijos no se hace responsable de ellos económicamente, sus comentarios se volvieron virales en internet, pues actualmente el video se encuentra circulando por otras redes sociales y está causando revuelo entre los usuarios de internet.

En torno a la grabación de la segunda temporada de la bioserie del “Sol”, la producción tuvo la intención de incluir el romance y matrimonio que mantuvo con la chihuahuense. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones del abogado de Aracely Arámbula, Guillermo Pous, la actriz nunca recibió una oferta económica que le hiciera cuestionarse si quería o no que su imagen e historia apareciera en los capítulos de la serie.

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, reveló el abogado que representa personalidades del medio del espectáculo.

A raíz de ello, los productores pensaron en otra opción, la cual consistía en que se introdujera una figura semejante a la actriz pero sin mencionarla, acción que también fue descartada por Guillermo Pous, ya que la decisión de su cliente fue contundente y no quería que nadie se entrometiera en lo que vivió con el cantante. Debido a ello, Aracely sacó un comunicado en donde informó que su historia no estaría en la serie.

