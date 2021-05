Aristeo Cázares envió mensaje a ‘La Bestia’ Juárez, confirmado para nueva temporada de Exatlón

Así fue la historia que subió Aristeo (Video: Instagram / @aqui_y.alla)

A través de sus historias temporales de Instagram, Aristeo Cázares subió un mensaje dirigido a David ‘la Bestia’ Juárez, el primer integrante confirmado para su participación en la quinta temporada de Exatlón México, una competencia deportiva que se transmite por Azteca Uno.

En su mensaje dijo que estaba poniéndose en forma por su hermano e invitó al atleta a ejercitarse de igual manera, aunque la historia ya no está disponible en su perfil, algunos usuarios la recuperaron y la subieron a páginas de fans o de actualizaciones de medios. Incluso llamó la atención que cuando se refirió al yucateco lo hizo con un tono de voz tan fuerte que parecía gritarle o retarlo.

Exatlón es una competencia deportiva con formato de reality (Foto: Twitter/@ExatlonMx)

“He visto que Neto ya anda muy guapo, me puse a entrenar yo también porque hermanito, tenemos que estar al tiro, igual Bestia, ¡Ponte a entrenar bestia!” dijo en su video Aristeo Cázares, quien participó en la edición más reciente del reality Exatlón México: Héroes vs Titanes.

Hacia el final del video, el atleta colocó una canción de rap llamada All the way Up y la acompañó con una selfie frente al espejo tras terminar su entrenamiento.

Aunque la producción de Azteca no confirmó que la reunión hubiera sido para Exatlón, recientemente Aristeo, “La Bestia” y otros atletas como Evelyn Guijarro, Mati Álvarez, Jazmín Hernández y Javier Márquez tuvieron un encuentro.

Parte de los atletas de este reality durante el evento de reconocimiento tras finalizar la temporada (Foto: Twitter/@SalinasBenjamin)

El pasado 14 de abril TV Azteca transmitió un evento especial donde algunos de los concursantes de Exatlón estuvieron reunidos para recibir felicitaciones por su desempeño durante las 38 semanas que duró la temporada.

En este evento, dos personalidades dirigieron algunas palabras a los concursantes, se trató del conductor del reality, Antonio Rosique, y de Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas.

Mati Álvarez y Pato Araujo fueron los ganadores de la más reciente edición de Exatlón México (Foto: Twitter@ExatlonMx)

Quienes condujeron la celebración en la que TV Azteca cerró la temporada de Exatlón, fueron las caras de La Resolana, es decir Mónica Castañeda y el Capi Pérez, quien en medio de la euforia confirmó la quinta temporada del programa.

Dado que Antonio Rosique ha conducido este programa desde que la televisora apostó por el formato, es de esperarse que sea el propio comentarista deportivo quien dirija a los atletas a través de las distintas pruebas una vez más.

Al igual que otros programas de TV Azteca, e incluso las ediciones anteriores de Exatlón, esta quinta temporada podría ser filmada en las playas de la República Dominicana. Respecto a la fecha de estreno, es probable que llegue a la pantalla chica en cuanto termine Survivor México, pues ambos realitys ocupan la misma franja horaria en la programación.

David 'la Bestia' Juárez es el primer integrante confirmado para la quinta temporada de Exatlón México (Foto: Instagram @davo_viking)

De manera oficial, las fechas de inicio de filmación de dicha temporada no han sido publicadas, tampoco existe todavía una lista completa de los atletas quienes participarán. Sin embargo, el pasado 8 de abril David ‘La Bestia’ Juárez dijo para Venga la Alegría que estaría presente en la quinta temporada de Exatlón. Una lesión en su mano izquierda obligó a este atleta a salir de la cuarta temporada del programa.

Así como ha ocurrido con otras ediciones, las cuentas que filtran información en redes sociales están a la orden del día; de acuerdo con estos usuarios que difunden spoilers, ellos serían los nombres de los atletas que formarían parte de la quinta temporada: Mitchell Tanori, Ximena Duggan (quien participó en la última edición de Survivor) Keno Martell, Lino Muñoz, Kenia Lechuga y Ana Lago.

Dichas filtraciones mencionan también que más de la mitad de los atletas serían concursantes anteriores de otras ediciones de Exatlón México.

