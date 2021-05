“Así nací”: Pedrito Sola de “Ventaneando” reveló su lado más íntimo

Pedro Sola habló sobre el presupuesto de un festival Europeo y captó la atención del director de TV Azteca (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Pedro Sola, reconocido conductor de Ventaneando, sorprendió a propios y extraños al protagonizar una portada de la revista Quién, para que habló sobre su sexualidad, lo que lo llevó a padecer bullying durante su juventud.

El presentador de televisión es querido por el público mexicano por su carisma y sentido del humor, además de que ha figurado como “meme” por los constantes errores que comete frente a las cámaras de TV Azteca, con lo que suele convertirse en tendencia de Twitter.

En una plática que sostuvo para la revista de circulación nacional, el también economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que en su juventud sufrió agresiones por parte de sus compañeros de escuela debido a su orientación sexual, pero explicó que también fue defendido por sus amigos.

Pedro Sola es la portada de la revista Quién del mes de Junio (Captura: revista Quién)

“Yo era guapo y simpático; tenía una actitud positiva y siempre iba muy bien arregladito”, dijo.

De acuerdo con su relato, cuando era joven tuvo dos enfrentamientos con personas que lo molestaban por su homosexualidad. En una ocasión, un chico que lo molestaba con insultos le iba a pegar, pero afortunadamente uno de sus compañeros de teatro lo defendió. También, sufrió agresión por parte de dos compañeras mujeres que le tiraron sus cosas al cesto de basura.

A pesar de que hace mucho tiempo de eso, y de su fama como figura pública, el presentador aseguró que los comentarios en su contra no han cesado, incluso, mencionó que en redes sociales recibe groserías como ”put*” y “pinch* viejo put*”, mensajes que, de acuerdo con su pensamiento, no le afectan porque él sabe quién es.

“La gente cree que te insulta. A mí no me insulta nadie. Qué me va pasar porque me digan lo que soy. Sí soy y qué”, declaró.

El conductor recibió felicitaciones por su portada (Captura: @pedrosola/Twitter)

Por otro lado, Pedro Sola es considerado como la persona que representa a la comunidad LGTBT+ en la televisión mexicana, pues hasta hace algunos años eran pocos los artistas que hablaban abiertamente sobre su sexualidad. Además, su nivel de representación abarca a los más jóvenes, debido a que es un personaje popular entre ellos por su polémica confusión de marcas de mayonesa, su incursión en YouTube y su debut como DJ.

“Un jovencito que descubre que es gay, y ve un señor ya de cierta edad que también es gay en la televisión y que habla abiertamente. Si soy ejemplo, que bueno. Espero ser un buen ejemplo”, explicó.

El conductor de 74 años enunció que se considera una persona auténtica que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Dijo que cuando sus padres se enteraron de que su orientación era diferente, no le reprocharon nada y lo apoyaron, en especial su mamá y abuela. También, reflexionó sobre aquellas personas que tratan de tapar su homosexualidad, explicó que él nunca lo haría porque es un “engaño”.

Pedro Sola en el centro de vacunación (Foto: captura de Twitter/@pedrosola)

“Hablo como hablo, soy como soy, siempre he sido amanerado o afeminado, pero me vale, yo soy así. El que me quiere, me quiere así y afortunadamente mucha gente me quiere”.

“El Tío Pedrito”, como también es conocido en redes sociales, contó cómo conoció a su actual pareja, con quien tiene 20 años de relación. El conductor explicó que todo comenzó en internet, cuando le llamó la atención un correo que tenía perfecta redacción, por lo que se puso en contacto con la persona. Después de intercambiar llamadas telefónicas, se conocieron a unos meses del fallecimiento de su madre.

El presentador enfatizó que siempre fue atractivo para las mujeres, pues tuvo muchas pretendientes, pero nunca una novia.

