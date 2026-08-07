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Estaban a punto de perder la final, pero aficionadas mexicanas rezaron hasta que dramáticamente llegó la medalla de oro

Mujeres que se encontraron en la tribuna del estadio Cibao FC elevaron plegarias para el tetracampeonato nacional frente a Colombia

Once jugadoras de fútbol con uniforme blanco, verde y rojo están de pie en una cancha de césped. Hay un estadio con asientos anaranjados al fondo.
La Selección Nacional consiguió el tetracampeonato ante su similar de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Anoche, en Santiago de los Caballeros, la Selección Mexicana Femenil sub 23 nunca bajó los brazos ante la adversidad de estar contra las cuerdas en el duelo por la medalla de oro, frente a la Selección de Colombia en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

A segundos de concluir el tiempo extra, Ana Mendoza con un tiro de larga distancia agarró desprevenida a la portera Ximena Ospina, quien colaboró en el gol del empate para México y tener que definir a la escuadra campeona en serie de penaltis en la cancha del Cibao FC.

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Mujeres rezan por la medalla de oro

Una multitud de personas en las gradas de un estadio. Algunas visten camisetas verdes, otras sostienen banderas de México y varias aplauden.
Las mujeres mexicanas oraron por el triunfo de la selección en la final del futbol femenino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al haber nerviosismo por saber qué pasaría en la tanda de penales, las aficionadas nacionales decidieron rezar el padre nuestro para que la Selección Mexicana Femenil sub 23 ganara la presea áurea, por cuarta ocasión consecutiva en los Juegos Centroamericanos.

Las anotaciones de: Nicole Pérez, Natalia Colín, Valerie Vargas y Alison Veloz encaminaron a la victoria nacional. Además, la portera mexicana, Celeste Espino, se llevó el guante de oro de esta celebración, por su monumental atajada en la tercera oportunidad de Colombia desde el manchón penal.

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Festejan al ritmo de La Chona

Dieciocho jugadoras de fútbol con uniforme oscuro posan en un campo de césped por la noche. Una jugadora en la primera fila sujeta un banderín de México.
El Tri derrotó en penaltis a Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la victoria de la Selección Nacional Femenil sub 23. la música mexicana reventó las bocinas del inmueble: tanto jugadoras como seguidoras del Tricolor festejaron el oro en Santo Domingo con la canción de “La Chona”, interpretada por los Tucanes de Tijuana.

“Somos de oro”

Selección Nacional de México Femenil Sub 23 medalla de oro Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Tetracampeona
El Tri vino de atrás para obtener la medalla de oro. (Foto: FMF)

En una transmisión en vivo desde la cuenta de Natalia Colín, quien salió de titular frente a Colombia, se graba así misma con la medalla áurea mientras sus compañeras repiten con lágrimas de felicidad que ahora son “de oro” gracias a su épica victoria en la final del futbol femenil.

Asimismo, en un lapso del video, las tetracampeonas entonaron en unísono “Mi Mayor Anhelo”, canción de la Banda Ms que se ha vuelto un himno en el futbol de México, principalmente en el Club de Futbol América.

No soltarán la corona

Este es el momento en el cual la selección de México celebra su victoria ante Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Caribe Sports Chanel
La Selección Nacional se impuso en penaltis a Colombia para ganar la medalla áurea. - crédito Caribe Sports Chanel

Por cuarta edición consecutiva la medalla de oro se pinta de verde. blanco y rojo en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Selección Mexicana sub 23 se consolidó tetracampeón y dio a México el metal dorado 151 en la jornada del jueves 6 de agosto.

La Selección Nacional Femenina alarga su dominio en esta justa de verano tras subir a lo más alto del pódium por cuarta vez en fila: México ganó el oro en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014, Barranquilla 2018, San Salvador 2023 y ahora Santo Domingo 2026.

Camino de México rumbo a la medalla de oro

El Tricolor femenil sub 23 se viste de oro en Santo Domingo. (Miseleccionfem)
El Tricolor femenil sub 23 se viste de oro en Santo Domingo. (Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenina sub 23 empató con Puerto Rico (0-0) en su debut en los Juegos Centroamericanos. Luego derrotó a Colombia (1-0) y goleó a Jamaica (7-0) para conseguir el liderato del Grupo B con siete puntos.

En semis, el Tri Femenil goleó en tiempos extras a la Selección de El Salvador (4-1) y en la gran final se reencontró a Colombia para volver a celebrar la victoria, esta vez por la vía de los penales, con marcador de 4-2, para ser tetracampeón regional.

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