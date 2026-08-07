Gobierno apunta al 52% de los usuarios que no han registrado su línea telefónica

Cerca del 52% de los usuarios de telefonía móvil en México no han registrado su número, reveló la CRT. Crédito: CRT

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De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al corte del miércoles 5 de agosto, se han registrado 69 millones 666 mil 315 líneas telefónicas, lo que equivale a un 48.18 por ciento de las 144 millones 585 mil líneas que el organismo contabiliza en el país; es decir, aún falta el 52 por ciento que se den de alta.

En ese sentido, el nuevo registro de telefonía móvil sumó más de 6.66 millones de líneas vinculadas a una entidad individual durante los últimos 40 días, pero el avance es raquítico si consideramos que aún se mantienen fuera del proceso poco más de la mitad de los números activos en México.

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De acuerdo con El Economista, el equipo de prensa de la CRT informó que “al corte de ayer (miércoles) por la noche iban 69 millones 666 mil 315 líneas registradas, de las cuales aproximadamente 22.8 millones son de pospago”.

Más de 70 millones de usuarios no se han registrado: CRT

Tal vez, el dato más importante, es que aproximadamente 74 millones 918 mil 685 líneas, o 51.82 por ciento del total considerado por las autoridad regulatoria, aún no aparecían vinculadas al cierre del corte antes mencionado.

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Considerando que al principio, el grueso de los usuarios telefónicos prácticamente habían ignorado el llamado a registrar sus números móviles, el aumento de 6.66 millones de líneas –entre el 25 de junio y el 5 de agosto– resulta significativo.

Cabe recordar que el 25 de junio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sumaba 63 millones de líneas registradas, por lo que el padrón creció 10.58 por ciento en alrededor de 40 días.

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Asimismo, la proporción de líneas vinculadas también pasó de aproximadamente 43.57 por ciento del universo total a 48.18 por ciento, una diferencia de 4.61 puntos porcentuales.

La compañía AT&T perdió más de 600 mil usuarios de prepago por el registro obligatorio de líneas telefónicas. Crédito: X/ @CRTGobMX

Prepago impulsa el registro

Datos de la propia autoridad regulatoria revelan que el crecimiento del padrón se concentra en las líneas de prepago, segmento que representa la mayor dificultad del proceso, ya que los usuarios deben realizar directamente la vinculación de sus números.

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Al 5 de agosto, el registro reporta 69 millones 666 mil 315 líneas telefónicas: 22.8 millones corresponden a contratos de pospago y 46 millones 866 mil 315 a prepago, de acuerdo con la CRT.

La CRT señala que, frente al corte del 25 de junio, el registro muestra un avance en las líneas de prepago: en esa fecha había 40.2 millones registradas, mientras que las de pospago se mantienen en 22.8 millones.

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Lo anterior, refleja que el número de prepago vinculadas aumentó aproximadamente seis millones 666 mil 315 durante el periodo, un crecimiento de 16.58 por ciento, mientras que la cifra reportada para pospago permanece casi igual.

Usuarios muestran interés en el registro

Tomando en cuenta las últimas cifras, la CRT consideró que el avance refleja un interés de los usuarios por concluir el procedimiento.

No obstante, el registro aún debe superar el obstáculo de los vencimientos escalonados establecidos después de que el regulador decidió modificar el plazo originalmente previsto.

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Gobierno de México amplía plazo para registro de líneas telefónicas. | Presidencia

CRT establece nuevas fechas para asociar números

Con base en los Lineamientos para la Vinculación de Líneas Telefónicas, el 30 de junio era la fecha límite para asociar los números celulares con una identidad individual. Las líneas que no lo hicieran quedarían sujetas a una suspensión hasta completar el procedimiento.

El 25 de junio, solo cinco días antes de la fecha límite, la CRT modificó el calendario y acordó nuevos plazos para los usuarios de prepago de acuerdo con el último dígito de su número telefónico.

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Por lo anterior, el primer vencimiento corresponde a las líneas terminadas en número 0.

Según El Economista, la CRT todavía no ha revelado cuántos números activos pertenecen a este grupo ni cuántos de ellos han completado ya la vinculación.

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Fechas escalonadas para vincular línea móvil

Las fechas límite para los números todavía no registrados son las siguientes:

15 de agosto: terminación 0

31 de agosto: terminación 1

15 de septiembre: terminación 2

30 de septiembre: terminación 3

15 de octubre: terminación 4

31 de octubre: terminación 5

15 de noviembre: terminación 6

30 de noviembre: terminación 7

15 de diciembre: terminación 8

31 de diciembre: terminación 9.

Las líneas de prepago que no estén vinculadas cuando llegue su fecha correspondiente serán suspendidas y solo mantendrán acceso a servicios de emergencia.

El servicio se podrá recuperar una vez que el usuario complete el procedimiento establecido por la autoridad.