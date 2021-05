Vicente Fernández Jr. reapareció en una foto de “la Kim Kardashian mexicana”

(Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

Desde el 12 de abril no se ha sabido mucho de Vicente Fernández Jr. debido a que, a partir de esa fecha, el cantante dejó de publicar contenido en sus redes sociales. A esto se suma que el hijo del Charro de Huentitán tampoco ha realizado campaña política en la contienda por una diputación en su estado natal.

La ausencia de Fernández Jr. generó una serie de especulaciones que retomaron los medios de comunicación, como fue el caso de la emisión del 6 de mayo del programa Chisme No Like. En este, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain aseguraron que el cantante se encontraba presuntamente internado en un centro de rehabilitación.

Los presentadores del programa de farándula incluso afirmaron que el hijo de Vicente Fernández llevaría 22 días en dichas condiciones. Pero un día después de estas declaraciones, Mariana González, pareja del intérprete, negó que se encontrara internado.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. (Foto: Instagram @marianagp01)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conocida como “Kim Kardashian mexicana”, respondió a los comentarios de sus seguidores: “todo está bien. Son especulaciones. No inventen, nada que ver”. En esta publicación, la tapatía agregó que un mensaje sobre dejar a un lado los rumores.

“La vida es como una cámara, enfócate en lo importante, captura los buenos momentos. Saca de lo negativo algo positivo y, si no sale como esperabas, intenta una nueva toma”, expresó a través de la red social.

A pesar de que para ese entonces Mariana González no había compartido fotos con Vicente Fernández Jr., recientemente sorprendió a su más de 700 mil seguidores. Esto debido a que subió una instantánea del artista, en donde se observa cómo le manda un beso.

Historia de Mariana González en donde compartió fotografía de Vicente Fernández Jr. (Foto: Instagram / @marianagp01)

Sin embargo, no se sabe si estas imágenes son recientes debido a que el pasado 15 de mayo “la Kim Kardashian mexicana” compartió dos videos en donde aparece al lado de su novio. En el primero de ellos, se ve al cantante lucir una barba canosa e imagen más informal, pero en el segundo material su aspecto cambió drásticamente ya que portó una camisa blanca, pero sin barba.

Debido a estas diferencias notables se duda sobre la actualidad de los videos, por lo que no se tiene certeza de sin recientes o fueron grabados antes de la ausencia del cantante del ojo público. Además de estos videos, la también empresaria y candidata a una diputación local en Tepatitlán de Morelos publicó otra fotografía junto con Fernández Jr., con quien apareció abrazada e intercambiando un beso.

A pesar de que la empresaria no ha dado más información respecto a estas imágenes, sí se ha pronunciado en más de una ocasión sobre la situación que enfrenta su novio: “La única pregunta que yo puedo contestar es que si yo sigo con Vicente. Sí, sí sigo con Vicente, estamos muy bien. Todo está muy bien, Vicente está en perfectas condiciones”, comentó a través de sus redes sociales.

Video en donde reapareció Vicente Fernández Jr. en las redes sociales de Mariana González (Video: Instagram / @marianagp01)

Además agregó que su pareja salió del país por cuestiones familiares y no por un problema de adicciones como se había especulado, esto de acuerdo con el periodista Eliud Arce: “Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”.

SEGUIR LEYENDO: