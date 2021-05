Army of the Dead en Netflix: horario de estreno y otras producciones imperdibles para este fin de semana

(Netflix)

La nueva gran película que llega a Netflix este fin de semana es Army of the Dead, una impresionante historia de acción de parte del aclamado director de Watchmen y la nueva versión de La Liga de la Justicia, Zack Snyder. También se estrenarán otras dos producciones que no te querrás perder.

Otra película original de Netflix es Fear Street Part One: 1994, la primera entrega de una nueva saga para los amantes del terror que se estrenarán semana con semana. Y por último Disney Plus agrega un personaje más a sus contenidos inéditos de Marvel, se trata de una serie animada y de comedia protagonizada por el super villano M.O.D.O.K.

Army of the Dead

Ana de la Reguera (d) como Cruz, durante una escena de la película "Army of the Death" que podrá verse en cines selectos de Estados Unidos. (Foto: EFE/NETFLIX)

Zack Snyder descansa un rato de los super héroes y nos trae una historia épicas con zombies. la película trata sobre un robo multimillonario a un casino en Las Vegas. Algo como Ocean’s Eleven — excepto que Las Vegas es una ciudad derruida infestada de zombies y un grupo de mercenarios armados hasta los dientes sólo tienen 32 horas antes de que les caiga una bomba nuclear encima.

Después de una gran temporada con el reestreno de su propia versión ‘perdida’ de la Lifa de la Justicia, Army of the Dead es el regreso del director al género de los zombis por primera vez desde Dawn of the Dead, de 2004, una versión contemporánea del clásico de George Romero. El legendario luchador y actor Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia) es el protagonista y líder de la banda que intentará conseguir los 200 millones de dólares encerrados en la caja fuerte de un casino abandonado rodeado de zombis asesinos.

Disponible ya en Netflix

Fear Street Part One: 1994

FEAR STREET (Foto: Netflix)

Basada en la serie de libros para adultos de R.L. Stine — el autor de Goosebumps —Fear Street Part One: 1994 es la primera de una trilogía cinematográfica que Netflix va a ir lanzando durante los próximos tres fines de semana.

Sabemos es que la trilogía consiste en una historia que se desarrolla en tres épocas muy diferentes. La primera tiene lugar en 1994, la segunda en 1978 y la tercera se sitúa en 1666. Los fans del terror están entusiasmados con esta trilogía. También gustan del inusual enfoque de Netflix de lanzar cada película con una semana de separación entre ellas.

Disponible ya en Netflix

Marvel’s M.O.D.O.K.

(Hulu)

El villano de Marvel M.O.D.O.K. — que significa Organismo Mental Diseñado Sólo para Matar en sus siglas en inglés — es uno de los villanos de cómic más extraños jamás creados por Stan Lee y Jack Kirby: una cabeza gigante creada por la organización maligna y secreta AIM (Advanced Idea Mechanics). M.O.D.O.K. termina matando a sus creadores y tomando control de AIM para intentar conquistar el planeta.

Ésa es la versión original, pero no sabemos qué nos tiene preparado Disney (a través de su subsidiaria Hulu). Sólo sabemos que está rodado en stop-motion al estilo de Robot Chicken y que cuenta con el cómico Patton Oswalt (MST3K) en el papel principal. Es decir, que no esperéis una superproducción de Marvel al estilo de Loki, sino una comedia para reírnos de todo este tinglado de los superhéroes, que ya está empezando a saturar. Hace falta.

Disponible ya en Hulu (o Disney Star fuera de EE.UU.)

