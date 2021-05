La maldición de “Viridiana”: muerte y tragedia sobre la dinastía Pinal

Foto: Película 'Viridiana' de Luis Buñuel

Corría el año de 1961 cuando una joven Silvia Pinal se volvió, como otras actrices, una musa del director Luis Buñuel. Ella tenía 30 años cuando dio vida a Viridiana, de la cinta homónima. El film estuvo rodeado de polémica desde sus inicios, incluso el Vaticano calificó la película de blasfema y le valió al director el exilio.

De acuerdo con la iglesia católica, Viridiana era producto del sacrilegio, y una dictadura Franquista impidió que la cinta viera la luz en el país natal de Buñuel. Roma haría lo mismo para el resto de Italia. Sin embargo, eso no fue impedimento para la película se convirtiera en un referente culto, lleno de una sátira en contra de la religión católica-cristiana.

El nombre del filme tal vez estaba destinado a la tragedia, pues Buñuel no vería su tierra natal hasta 1977, dos años después de la muerte del dictador Francisco Franco. En ese mismo año, una de sus obras maestras vería su estreno en España, a 16 años de su creación. Fue tanta la polémica al rededor de Viridiana, que Pinal se catapultó más a la fama y como agradecimiento al trabajo del director, decidió nombrar a una de sus hijas así.

Foto: Película 'Viridiana' de Luis Buñuel

La película fue producida por uno de los exesposos de Pinal, Gustavo Alatriste, y durante el rodaje de la cinta ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Canes, hicieron química. En 1963 concibieron a su única hija, Viridiana Alatriste.

Poco fue lo mediático de su vida, la joven actriz comenzaba su carrera en la televisión a inicios de los años ochentas, en el programa de comedia ¡Cachún-cachún-ra-ra!, y hacía sus pininos en el melodrama con un personaje en Mañana es primavera, telenovela en la que su participación quedó inconclusa.

La hija de la ‘última diva del cine de oro en México’, falleció a los 19 años en un accidente de tránsito cuando iba manejando su vehículo por las calles de la Ciudad de México. El trágico accidente ocurrió el 25 de octubre de 1982.

En varias entrevistas, la matriarca de la familia Pinal ha declarado lo difícil que para ella sigue siendo asimilar la muerte de su hija a tan temprana edad. “La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda, y lo hice mover a la fuerza, nunca más funcionó igual“, reveló Silvia en su autobiografía.

Foto: SIC México

Años más tarde, Sylvia Pasquel, hermana de Viridiana Alatriste, se casó con Fernando Frade. Tuvieron en 1985 una hija que también fue llamada Viridiana en honor a la hermana de la actriz, fallecida 3 años atrás.

La pequeña, hermana menor de Stephanie Salas, murió a los dos años de edad. Pasquel ha relatado que su pequeña falleció al tratar de seguir a un patito que le habían regalado y que se echó a nadar a la alberca.

“Se quedó en el jardín jugando con su patito, Stephie se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve allí, yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate. Fue en un momento de descuido de la nana”, recordó Sylvia en una emisión del programa Historias Engarzadas.

Fue en ese mismo programa donde explicaría que tras la tragedia, dejó a Frade y luego caería en un “profundo pozo de alcoholismo”. En entrevista explicó que fue el golpe más duro en su vida y consecuente también, pues recién había fallecido su hermana.

SEGUIR LEYENDO: