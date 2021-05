Las noches de pasión entre Jennifer Lopez y Ben Affleck en un hotel en Los Ángeles y un chalet de Montana

Ben Affleck y Jennifer Lopez

El romance de Jennifer Lopez y Ben Affleck sigue siendo noticia. “Creo que en otro momento, quién sabe qué podría pasar”, dijo J.Lo sobre su separación de Ben en 2004, pero “había un amor genuino entre nosotros”. Finalmente, 17 años después, la exitosa cantante del Bronx y el director ganador del Oscar se volvieron a encontrar.

En marzo, se conocía que Jennifer López y Alex Rodríguez habían terminado su romance de cuatro años. Aunque inicialmente negaron estar separados, alegando en una declaración conjunta que estaban “trabajando en algunas cosas”, el 15 de abril, la cantante y la ex estrella de béisbol confirmaron que su compromiso de dos años había terminado.

El 23 de abril, la ex pareja fue vista compartiendo un almuerzo en el Hotel Bel-air de Los Ángeles. Pero A-Rod no fue al único hombre que J. Lo ha visto en ese lugar desde que volvió a ser una mujer soltera. Un día antes, Affleck fue visto en el mismo hotel, siendo dejado por el Cadillac Escalade blanco que más tarde llevó a J.Lo a una reunión de negocios.

Las citas clandestinas continuaron durante días. El 28 de abril, Ben fue visto saliendo de la casa de J.Lo en Los Ángeles, que está cerca del emblemático hotel. Una semana más tarde Ben invitó a su novia a una escapada romántica a Montana, donde el actor es dueño de un chalet. Fueron encontrados por los paparazzi y las fotografías confirmaban la reconciliación.

Las primeras imágenes de Jennifer Lopez con Ben AffleckLos actores pasaron unos días solos en un lujoso resort en Montana. Los paparazzi los fotografiaron regresando juntos a Los Ángeles en un jet privado (The Grosby Group)

Todo comenzó en febrero cuando J.Lo estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Rodríguez. De acuerdo a TMZ, Ben y J.Lo comenzaron a enviarse correo electrónicos más que amistosos. En una oportunidad, Ben le escribió para decirle cuánto deseaba poder estar allí con ella. En ese momento, él estaba en Boston filmando “The Tender Bar” bajo las órdenes de George Clooney, y ella todavía estaba comprometida con A-Rod, quien la visitó en la isla para recomponer la relación.

Cuando J.Lo regresó a Los Ángeles comenzaron a tener encuentros secretos en la mansión de la cantante, quien ya había oficializado el fin de su relación con Rodriguez que, según señalan diferentes medios, quedó en “shock” tras conocer la noticia del romance de su ex

“Era solo cuestión de tiempo”, dijo una fuente a la revista Life & Style. “Es como si las estrellas se hubieran alineado. Ambos están solteros simultáneamente por primera vez desde su separación después de un tumultuoso romance de dos años. Puede haber sido hace casi dos décadas, pero Ben y J. Lo están retomando justo donde lo dejaron”, agregó.

“J.Lo y Ben están viendo a dónde va la relación”, señaló la revista Life & Style. “Se están conectando de nuevo. La química todavía está ahí”. Los amigos de Jen dicen que ella siempre soñó que esto sucedería. ”Nadie sabe cómo se desarrollará, pero están disfrutando de cada momento. Están muy felices de estar en la vida del otro de nuevo”.

Volver a empezar

Los actores protagonizaron una corta e intensa historia de amor que comenzó en el set del filme “Gigli” en 2002. A los pocos meses, Ben protagonizaba el video “Jenny From the Block”. Se comprometieron ese mismo año. Sin embargo, su boda, prevista para septiembre de 2003, se pospuso solo cuatro días antes de la fecha. Unos meses después, se separaron.

Después de su ruptura, cada uno siguió su camino y formó su propia familia. J.Lo se casó con el cantante de salsa Marc Anthony, solo unos meses más tarde y tuvo dos hijos llamados Emme y Max. Por su lado, Affleck se enamoró de Jennifer Garner, con quien tuvo tres hijos antes de que su matrimonio de una década implosionara en 2015 por el alcoholismo del actor.

Jennifer López y Ben Affleck (The Grosby Group)

Sin embargo, ambos se separaron y siguieron su vida de solteros. Tuvieron otras relaciones amorosas, J.Lo estuvo a punto de casarse con Alex Rodríguez, y Affleck encontró el amor en la actriz cubana Ana de Armas el año pasado pero llegó a su fin en el mes de enero.

En estos momentos la pareja está disfrutando de noches secretas de pasión en una suite romántica en el Hotel Bel-air, como en los viejos tiempos. “Cuando no están juntos, ella le está enviando mensajes de texto picantes, a veces ordenándole que ‘venga ahora mismo’“, afirmó la fuente al citado medio. “Los envia a propósito en los momentos más inoportunos, como cuando sabe que tiene una reunión de negocios. A Ben le encanta”

El ex publicista de Lopez, Rob Shuter, quien presenció el romance años atrás, cree que el tiempo que estuvieron separados funcionará a su favor y que Jen puede ser una gran influencia en la vida de Ben. “Jennifer no bebe ni sale de fiesta, hace ejercicio todos los días”, declaró Shuter a Page Six. “Ella trae disciplina a la vida de Ben. Él le da normalidad a la de ella. No me sorprendería que se comprometan de nuevo. Hasta donde yo sé, ella nunca devolvió el anillo”.

Matt Damon también habló sobre la reconciliación de su amigo con J.Lo. El actor dijo que no sabía nada sobre el romance de Affleck con su ex pero se mostró contento con esta segunda vuelta. “Sería increíble. Los amo a los dos”, afirmó ante las cámaras de TV.

