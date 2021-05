El actor que pasó del universo de Harry Potter a la cárcel por agresión sexual

Kevin Guthrie fue condenado a tres años de prisión por agresión sexual (Fotograma: Warner Bros)

El actor escocés Kevin Guthrie, célebre por interpretar al personaje Sr. Abernathy en la saca de películas Animales fantásticos y dónde encontrarlos, fue condenado a tres años de cárcel por agresión sexual.

El artista de 33 años negó los hechos y aseguró que sólo “ayudó” a la mujer después de que ella se enfermera. Sin embargo, se encontró ADN de Guthrie en la ropa interior de la víctima, de acuerdo con pruebas presentadas al jurado.

“El delito por el que ha sido condenado causó angustia y consecuencias a la joven involucrada en este caso. Ella no se encontraba bien y pensó que su bebida había sido agregada en otra parte esa noche. El jurado aceptó que usted cometió estos crímenes atroces y la única sentencia apropiada es el encarcelamiento”, fueron las palabras del alguacil Tom Hughes al actor, retomadas por el medio inglés.

Los hechos tuvieron lugar el 30 de septiembre de 2017 en el piso de Scott Reid, un compañero del actor. De acuerdo con las versiones que se dieron a conocer en el juicio que tuvo una duración de cuatro días, los dos hombres llevaron a la mujer de 29 años al apartamento ubicado en Kelvindale, Glaslow.

El actor participó en dos entregas de la saga de películas "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" (Foto: Warner Bros)

Después la colocaron en una cama: “Recuerdo que me levantaron la blusa y me sujetaron el sostén”, recordó la mujer durante la corte y aseguró que Guthrie la agredió sexualmente. Guthrie fue declarado culpable y colocado en el registro de delincuentes sexuales por un tiempo indefinido.

ACUSARON A JAMES FRANCO DE “DEPREDADOR SEXUAL”

Estos hechos se suscitaron a poco más de un mes de que el actor y productor estadounidense James Franco fuera acusado de ser un “depredador sexual”. Así lo reveló la actriz Charlyne Yi, célebre por su participación en la serie Doctor House; además señaló al comediante Seth Rogen de ser “cómplice” por permitir su presunta conducta abusiva en los sets de filmación.

“Lloré y les dije que eso era exactamente lo contrario de lo que quería, que no me sentía segura trabajando con un maldito trabajador sexual”, denunció la intérprete de 35 años a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. Eso tras su participación con ambos actores en la película The Disaster Artist, en donde caracterizó al personaje de la diseñadora Safowa Bright-Asare.

Charlyne Yi explicó que intentó abandonar el rodaje de la película debido a las denuncias de agresión sexual contra Franco, quien era el actor principal y director del filme: “Minimizaron y dijeron que Franco era un depredador sexual el año pasado y que cambió... cuando literalmente escuché de él abusando de nuevas mujeres esa semana”, aseguró.

El actor James Franco fue acusado de ser un "depredador sexual" y el comediante Seth Rogen de ser “cómplice” por permitir su presunta conducta abusiva en los sets de filmación (Foto: EFE // Instagram / @jamesfrancoo)

La actriz agregó que Rogen, con quien participó en la comedia de 2007 Knocked Up, es amigo de Franco y ha participado con él en sus producciones, por lo que es cómplice de su comportamiento: “Seth Rogen fue uno de los productores de esta película, por lo que definitivamente sabe sobre el soborno y por qué renuncié”

“Los hombres blancos dicen que no es su responsabilidad cuando culpan a Franco, o cuando señalan a Seth Rogen y a los facilitadores. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Las mujeres que tienen Trastorno de Estrés Postraumático de Franco? ¿O las futuras víctimas de abuso?”, concluyó Yi en su mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

