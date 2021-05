“Se fue contento, se fue feliz, se fue tranquilo”: así fueron los últimos días en la vida de Jaime Garza

El primer actor falleció este 14 de mayo. (Foto: Captura de pantalla / La Claridad)

Los familiares de Jaime Garza confirmaron el día de ayer que los últimos momentos del primer actor transcurrieron en calma y sin dolor.

Según el programa Ventaneando, el famoso protagonista de la película Canoa falleció debido a un infarto, y diversos testimonios apuntaron a que su deceso ocurrió en la paz de su casa a los 67 años.

Rosita Pelayo, su ex esposa y la persona que se encargó de dar a conocer la noticia, dio una declaración para el programa. “Pues fue mi marido, yo me casé con él. Él no se casó nunca más con nadie, ni antes ni después. Siempre lo voy a recordar con mucho amor”, compartió.

Por su parte, su hermana Ana Silvia Garza estuvo presente durante el traslado del cuerpo del actor de ¡Cachún Cachún Ra-Ra!

La muerte de Jaime Garza: en paz y sin dolor

“Está por venir el doctor, los de la ambulancia vieron que fue muerte natural y estoy haciendo lo que hay que hacer”, fue el breve mensaje que otorgó al programa de espectáculos.

Luisa Muriel, amiga del actor, confirmó que Garza murió “muy tranquilo”.

“La semana pasada fuimos al teatro a ver a Mariana (Garza), ahí en su teatro, una obra maravillosa Las pequeñas grandes cosas e iba muy bien. Ahí demostró la gente cómo lo quería: en la cola para la taquilla todo mundo estaba de ‘Jaime, una foto, me acuerdo de ti’. Él se fue contento, se fue feliz, se fue tranquilo”, compartió su compañera.

La hermana de Jaime, Ana Silvia Garza, es quien se está encargando de los trámites de la funeraria. (Foto: @anasilviagarzaactriz/ Twitter)

Además, afirmó que los parientes del primer actor se encontraban resignados. “La familia se veía tranquila, seguramente porque pues en la mañana así lo encontraron a él, como lo decían en esta semblanza: en paz”, compartió.

Previamente, al momento de dar la noticia, Rosita Pelayo abrió su corazón y narró lo que ella estaba viviendo tras la muerte de su ex esposo.

“Sí, estoy muy triste, por mi Jaimito, porque sí nos separamos pero siempre queriéndonos, nunca nos dejamos de hablar, siempre estuvimos preocupados el uno por el otro y me cayó fuertísima la noticia. Él ya estaba enfermito, no estaba muy bien y así es la vida, nos tenemos que ir”, destacó para el programa matutino Sale el Sol.

Los familiares y amigos de Jaime lo recuerdan con cariño y amor. (FOTO: Victoria Valtierra / CUARTOSCURO)

La vida de Garza se vio opacada por la diabetes que padecía y fue en 2014, cuando tras un accidente en motocicleta, le amputaron la pierna derecha, situación que lo hundió en una severa depresión.

“Le hicieron otra operación en la pierna, en la que le quedaba, no sé a bien cómo fue la operación, pero él me decía ‘me rasparon’ y no sé que tanto le hicieron, pero sí fuertísima porque me contó ‘me duele horrible, no sabes lo horrible que me duele la pierna’”, contó la actriz de El pájaro sin suelas.

Cuatro años atrás, mientras participaba en la novela Niña de mi corazón, el actor sufrió un derrame cerebral que casi le provocó la muerte.

Además, en 1982 vivió uno de los golpes más duros de su existencia: la muerte de su novia, Viridiana Alatriste, hija de la primera actriz Silvia Pinal, quien falleció a los 19 años en un accidente automovilístico. Esta situación marcó fuertemente la vida de Garza.

Sin embargo, y a pesar de que durante sus últimos años de vida no pudo conseguir mucho trabajo por su discapacidad motriz, Jaime siempre se mantuvo optimista.

“La vida es un privilegio y es un honor estar vivo, debemos de agradecer el breve tiempo. [...] Yo quisiera estar aquí al 2030 o 2040, sin embargo, tenemos todos nuestro tiempo y tenemos que aprovechar el tiempo que estemos aquí para tratar de ser felices y buenas personas”, relató este icónico actor para El minuto que cambió mi destino el año pasado.

