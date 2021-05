Por qué Seth Rogen no volverá a trabajar con James Franco

Rogen y Franco trabajaron juntos desde los noventas hasta el año 2017 (Foto: EFE // Instagram / @jamesfrancoo).

El actor canadiense Seth Rogen habló sobre el estado actual de su relación laboral y de amistad con el también actor y director James Franco, a quien conoció en la década de los noventa en el show de televisión Freaks and Geeks, aseguró que no volverá a trabajar con él.

En una entrevista con The Sunday Times, Rogen admitió que se sintió avergonzado por la forma en que abordó el tema (el abuso y acoso sexual) públicamente cuando salieron las primeras acusaciones contra Franco.

“También miro hacia atrás a esa entrevista en 2018 donde comento que seguiría trabajando con James y la verdad es que no lo he hecho y no planeo hacerlo ahora mismo. No sé si puedo definir (nuestra amistad) en este momento durante esta entrevista. Lo que puedo decir es que han cambiado muchas cosas en nuestra relación y nuestra dinámica, ya sabes”, sentenció.

Seth Rogen se defendió de quienes lo acusaron como cómplice de Franco ante actos de abuso sexual (Foto: Marion Curtis/Starpix/Shutterstock ).

Aunque las acusaciones contra Franco se materializaron en el 2019 con una denuncia, los señalamientos de abuso comenzaron a ver la luz en el año 2014. En aquel entonces, una joven de 17 años alegó que el protagonista de 127 horas le envió mensajes para que se encontraran.

Ante estos hechos, Rogen realizó una broma durante su aparición en un popular programa de entrevistas estadounidense, “recuerdo un gag (monólogo) que hice en Saturday Night Live en 2014 y lamento mucho haberla hecho. Fue una broma terrible, honestamente”.

Durante aquella entrevista en 2014, el también comediante Rogen actuó como una chica menor de edad en Instagram y le mandó mensajes “sugerentes” a James. Situación de la que dijo arrepentirse enormemente.

Durante el 2018, Rogen afirmó que seguiría trabajando con Franco a pesar de las denuncias (Foto: Broadimage/Shutterstock).

Entre los trabajos que han compartido estos actores se encuentran películas como Piña Express (2008), El Avispón Verde (2011), Este es el fin (2013), El Ruido y la Furia (2014), La Entrevista (2014), La Fiesta de las Salchichas (2016), y The Disaster Artist: obra maestra (2017).

“Lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso y nunca cubriría u ocultaría las acciones de alguien que lo hace o pondría a alguien en una situación en la que estuviera cerca de alguien así”, finalizó Seth Rogen después de haber sido señalado por Charlyne Yi ante su reacción a las acusaciones de abuso.

Según Rogen, actualmente no tiene una relación cercana con Franco (Foto: Alex Berliner®Berliner Studio/BEImages).

Señalamientos de la actriz Charlyne Yi

La actriz que interpretó a la doctora Chi Park en la serie Doctor House, Charlyne Yi, desató polémica el pasado mes de abril cuando señaló a James Franco como un depredador sexual y a Seth Rogen de ser su cómplice.

Por medio de su cuenta de Instagram denunció que quiso abandonar el rodaje de The Disaster Artist (donde personificó a Safowa Bright-Asare) después de que se dieran a conocer las acusaciones contra Franco; sin embargo, los actores la intentaron sobornar.

“Las mujeres no se sienten seguras para hablar cuando los medios y la jurisdicción empoderan a los depredadores ricos y poderosos. No les importa invertir en educarse con herramientas para apoyar a los sobrevivientes”, escribió en una publicación de Instagram.

La actriz señaló que Franco ataca a sus víctimas con el método de gaslighting (Foto: Duplass Brothers/HBO/Kobal/Shutterstock).

También señaló que llorando pidió que eliminaran su contrato; no obstante, los productores (entre los que se encontraban Rogen) minimizaron la situación argumentando que James había cambiado.

“Los hombres blancos dicen que no es su responsabilidad cuando culpan a Franco o cuando señalan a Seth Rogen y a los facilitadores. Entonces ¿de quién es la responsabilidad?, ¿Las mujeres que tienen Trastorno de Estrés Postraumático de Franco?, ¿O las futuras víctimas de abuso?”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: