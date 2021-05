¿William Levy involucrado en la tragedia de la Línea 12?: por qué señalan al actor como uno de los responsables en el desplome del Metro de la CDMX

17/04/2021 William Levy attends the 20th Annual Latin Grammy Awards at the Grand Garden Arena - MGM Grand Hotel & Casino on November 14, 2019 in Las Vegas, Nevada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO

El actor William Levy fue señalado como uno de los responsables por el colapso en la línea 12 del metro que le costó la vida 26 pasajeros y mediáticamente ha sido el accidente más catastrófico en la historia de este transporte público. Según un columnistas mexicano, Francisco Rodríguez, el cubano hizo tratos con Marcelo Ebrard cuando era gobernador de la Ciudad de México, para que adquiera trenes con los que negociaba.

Según el periodista, Levy fue cercano al ahora canciller, debido a ello tomó su consejo para hacerse de los trenes que hasta el momento de la tragedia, corrieron durante años en la línea dorada del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Para burlar al fisco–, para hacer que una de sus empresas gane más dinero, usa materiales de menor calidad en las obras públicas que se le asignan. El 25 de marzo de 2014 le platiqué aquí lo que muchos ya saben: Que Marcelo Ebrard Casaubón, entonces jefe del gobierno de la ciudad de México, adquirió los trenes que correrían por la Línea 12 del Metro por recomendación de un personaje que, en ese entonces, estaba muy muy cercano a él”, se lee en la columna de Rodríguez que publica en el portal Índice Político.

“¿Quién es ese personaje tan influyente?, inquirí a uno de los conocedores de esa otra trama de corrupción que hoy confirma a la ciudadanía que, independientemente de los colores partidistas, todos los políticos son corruptos… salvo honrosas excepciones, claro está. Es cubano y ahora vive en Miami, me dijo mi informante, dándome las primeras pistas que, la verdad, no me llevaron a ningún lado”, agrega en el texto que puede consultarse en línea.

“¿Nombres, nombres, nombres? Le exigí perentorio. William Levy, me respondió. ¿El actor? volví a preguntar, ahora azorado. Efectivamente, el actor”, agrega Rodríguez sobre la supuesta respuesta que hace tiempo dio a su medio el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al momento, también ha trascendida esta versión en medios de espectáculos que le siguen la pista al actor cubano, incluso el periodista de espectáculos, Javier Ceriani publicó esta información en las redes de su sitio, Chisme No Like.

En tanto, en sendos mensajes en Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, solicitaron que se investigue de inmediato las causas de la tragedia.

“Lo ocurrido en el metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario”, apuntó Ebrard en su mensaje.

CIUDAD DE MÉXICO, 04MAYO2021.- Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de realizaron la revisión a la zona del derrumbe del tren del Metro de la Línea 12 en la estación Olivos, previo al inicio del proceso de remoción de escombros. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La estructura desplomada forma parte de la vía del metro construido cuando Ebrard fue jefe de Gobierno de la capital (2006-2012). La línea 12 se inauguró el 30 de octubre de 2012, pero se clausuró en marzo de 2014 por fallos y se reabrió de octubre a noviembre (en varios tramos) en 2015.

El tramo se rehabilitó bajo el gobierno del alcalde Miguel Ángel Mancera (2012-2012) posteriormente, según los vecinos de la zona, la estructura quedó resentida por los sismos de septiembre de 2017.

Diversas organizaciones de ciudadanos han criticado la precariedad de las instalaciones y la falta de mantenimiento que causa frecuentes interrupciones en el servicio del metro.

El pasado 9 de enero se produjo un incendio en el centro de control del metro de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, que causó un muerto y al menos 30 trabajadores intoxicados, además de seis líneas sin servicio.

