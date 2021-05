Corazones partidos y remendados: el ranking de las estrellas de Hollywood que más veces se casaron (y separaron)

Nicholas Cage, Elizabeth Taylor, Gary Oldman, Liza Minelli y Larry King vivieron el amor intensamente y no tuvieron miedo al número de matrimonios. (Foto: Especial)

Los famosos son estrafalarios. Algunos coleccionan yates, otros mansiones y unos cuantos más matrimonios. Sí, en la larga historia de Hollywood hay personajes que se han casado múltiples ocasiones y la reina de esta lista no podría ser otra que la legendaria Elizabeth Taylor.

Esta es la lista definitiva de las celebridades que no tuvieron miedo a pisar el altar una y otra vez.

Elizabteh Taylor

En 1962, en medio del rodaje de una de las superproducciones más costosas en la historia, Cleopatra, surgió un romance tan fulminante como criticado y señalado, incluso por el mismo Vaticano.

Y es que una vez que Elizabeth Taylor y Richard Burton se encontraron, no hubo fuerza que pudiera interponerse entre ellos y evitar que se enredaran en una de las relaciones más fogosas que conoció Hollywood.

El romance, según la revista Vanity Fair, surgió con un tierno gesto en el que Taylor ayudó a Burton a llevarse una taza de té a la boca, porque él, víctima de una resaca, no podía hacerlo por sí mismo. Aquello despertó una ternura en ella, verlo tan vulnerable y terrenal. Pero había un pequeño detalle: ambos estaban casados.

En aquel momento, Elizabeth atravesaba su cuarto matrimonio con el cantante Eddie Fisher, quien anteriormente había sido marido de Debbie Reynolds y cuyo rompimiento le valió a Taylor el título de “rompe matrimonios”, y Richard estaba casado con Sybil Wiliams.

Pero poco importó aquello. Taylor ya había probado las amarguras del amor y, quizá, esta sería la última vez.

Liz, conquistó al mundo en la pantalla grande, pero ella dio su primer "sí" a los 19 años. (Foto: Archivo)

El primer esposo le había llegado a una corta edad. Con tan sólo 19 años, Liz contrajo nupcias con el heredero de la cadena hotelera Nicky Hilton.

Pero el hombre resultó en un alcohólico violento y, enfermo de celos por el éxito de Taylor, la agredió en más de una ocasión. Incluso, de acuerdo con la misma publicación de modas, le ocasionó un aborto de una patada.

Después de nueve meses de aquel infierno, Taylor huyó despavorida y encontró refugió en los brazos de Michael Winding, un actor mucho mayor que ella con el que procreó dos hijos. Sin embargo, el amor tampoco triunfó entre ellos y después de cuatro años, en 1957, Taylor firmó su segundo divorcio.

En medio de la construcción de una brillante carrera y de cimentar su nombre como uno de los más grandes en la industria del cine, Elizabeth conoció al productor de cine Mike Todd y ambos intercambiaron votos matrimoniales el 2 de febrero de 1957 en México; se juraron amor “hasta que la muerte los separe” y así fue.

Escena de Cleopatra (1962) el filme que se convirtió en un clásico y a la postre en un matrimonio polémico. (Foto: Shutterstock)

Un accidente aéreo en 1958 dio muerte a Mike y puso un punto irremediable en lo que la misma Liz Taylor catalogó como el “amor de su vida”, dejándola sumamente malherida. No obstante, en medio del duelo, encontró consuelo con Eddie Fisher.

Aquel matrimonio celebrado en 1959 le ganó cientos de críticas, por no haber guardado el luto durante el tiempo justo y por haber abonado a una de las parejas doradas de Hollywood. Pero aquellas críticas no serían equiparables con las que recibiría una vez que desposó a su coprotagonista en Cleopatra.

Con Burton, encima, ¡se casó dos veces! La primera vez fue en 1964, dos años después de conocerse durante el rodaje en Roma. Aunque, según ha trascendido, ya se habían conocido anteriormente en una fiesta. No obstante, los problemas de alcoholismo de Burton terminaron por separar a la pareja protagónica de múltiples éxitos como ¿Quién le teme a Virgina Woolf?

Larry Fortensky, el último esposo en la larga lista matrimonial de Taylor. (Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch/Shutterstock)

La peleas eran épicas y las reconciliaciones estaban selladas por una joya exótica que el actor regalaba a su esposa. Pero aquello no bastó y se divorciaron en 1974. Sin embargo, dos años después la pareja le dio una segunda oportunidad a su relación luego de que Taylor comprobara que no padecía cáncer de pulmón, como una primera tomografía le había hecho temer.

Pero se volvieron a divorciar en 1976. Lo que abrió paso a que Taylor contrajera matrimonio dos veces más. Primero, con el Senador John Warner, de quién se divorció en 1982 y después con Larry Fortensky, el séptimo y último esposo de Elizabeth Taylor.

Después de todos aquellos hombres, Elizabeth falleció en 2011, sin marido alguno luego de su último divorcio en 1996. Fueron muchos los peldaños que una de las divas más grandes de Hollywood escaló en la interminable búsqueda del amor.

Larry King

Conocido por su habilidad para entrevistar a grandes personajes, King se casó múltiples ocasiones. (Foto: Archivo)

Larry King fue uno de los personajes de televisión más reconocidos a lo largo y ancho del planeta. Falleció el 23 de enero de 2021 a los 87 años de edad.

King se casó ocho veces con siete mujeres diferentes. Sobre las razones detrás de sus múltiples matrimonios, él mismo habló en una entrevista con CBS en 2010:

“¿Sabes qué es lo gracioso? Creo que en mi vida sólo he amado a tres personas, me casé con las tres. En los otros matrimonios yo no estaba enamorado. Solo que era lo que tenía que hacerse”.

Su primer matrimonio fue con tan solo 18 años. En 1952, le propuso matrimonio al amor de su adolescencia Freda Miller, pero el compromiso duró solamente un año, pues fue disuelto por los padres de ella, quienes desaprobaban la unión.

Después de aquella ruptura, Larry tuvo un breve matrimonio con Annette Kaye, con quien procreó a su primer hijo, Larry Jr., en 1961. Ese mismo año, después de la separación entre Kaye y él, King contrajo nupcias con la conejita de Playboy Alene Akins.

Ese fue el primer matrimonio del entrevistador que duró más de un año. De hecho, King adoptó al hijo de Akins, pero la relación no prosperó. A la postre de aquel compromiso, Larry se casó con la madre de su hija Kelly, Mickey Stutphin, y la pareja se divorció tras dos años de compromiso.

Aquella ruptura dio paso a que King regresara con Alene Akins y durante esta ocasión, la modelo dio a luz a Chaia. Pero esta segunda vez tampoco fue la indicada para la pareja y en 1971 decidieron separarse definitivamente.

Cinco años después de que firmó su quinto divorcio, King se casó con la asistente de producción Sharon Lepore y se mantuvieron juntos hasta 1983, uno de los matrimonios más largos en la vida amorosa del periodista. Pero ese tampoco sería el definitivo en la vida de King.

Larry King se casó ocho veces, pero dijo que sólo se enamoró en tres. (Foto: REUTERS/Archivo)

Y en 1989, contrajo matrimonio con la empresaria Julie Alexander en Washington. Finalmente, en 1997, Larry contrajo matrimonio con su última esposa: Shawn Southwick. Una relación llena de momentos turbulentos y que dio como fruto a dos hijos, Chance Armstrong y Cannon Edward.

De acuerdo con la revista People, King pidió el divorcio en 2010 tras enterarse que Shawn era infiel. Sin embargo, la separación se hizo oficial hasta el 2019.

Nicholas Cage

Nicholas Cage escribió su nombre en la lista de enamoradizos con cinco matrimonios. (Foto: Archivo)

El 16 de febrero de este año, el actor de Hollywood Nicholas Cage contrajo matrimonio con su novia Riko Shibata, de 27 años, en Las Vegas, Estados Unidos. Esta sería una nueva oportunidad para el protagonista de Vampire’s kiss de encontrar el amor verdadero, luego de cuatro matrimonios poco exitosos.

La primera esposa de Nicholas fue la también actriz y ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto en 2014, Patricia Arquette. Se conocieron en 1987 y, de acuerdo con lo relatado por ella misma, Cage le propuso matrimonio durante aquel primer encuentro.

Sin embargo, el matrimonio se llevó a cabo hasta 1995 y terminó en 2001. Posteriormente, Cage contrajo nupcias con la hija de una de las figuras más grandes en la historia del rock: Lisa Marie Presley.

La relación con la hija de Elvis Presley estuvo llena de momentos caóticos. (Foto: Archivo)

De acuerdo con la revista People, ambos se conocieron durante una fiesta en el año 2000 y contrajeron matrimonio dos años después. Sin embargo, la relación fue sumamente breve, pues firmaron los papeles de divorcio tan solo tres meses después de haberse jurado amor eterno.

Según explicó Cage en la época, ambas personalidades habían sido difíciles de congeniar. No obstante, tuvieron una dinámica de “terminar y regresar” durante algún tiempo después de su divorcio.

Pero aquello terminó definitivamente en 2004, cuando conoció a Alice Kim, de 19 años, en un restaurante en Los Ángeles en donde ella trabajaba de mesera. Ese mismo año, la pareja se comprometió y se casó en California, Estados Unidos.

Posteriormente, Kim dio a luz a Kal-El y, a pesar de que en la prensa la familia lucía feliz y estable, en 2016 se confirmó su divorcio. Mismo que fue una “sorpresa” para Nicholas, pues según relató a The Guardian en 2018, “no lo veía venir”.

El 16 de febrero de este año, el actor de Hollywood Nicholas Cage contrajo matrimonio con su novia Riko Shibata, de 27 años, en Las Vegas, Estados Unidos. Photo © 2021 Splash News/The Grosby Group

Finalmente, después de tres años de soltería, Cage se casó por cuarta vez con Erika Koike, una maquillista profesional. Sin embargo, la ceremonia no se dio en condiciones normales. De acuerdo con el sitio de noticias The Blast, Cage anuló su matrimonio porque “ambos estaban bebiendo al punto de la intoxicación antes de participar en la ceremonia”.

Por ello, según argumentó, carecía de entendimiento y de consciencia sobre sus acciones. Además, según el portal, Cage declaró que no conocía el historial criminal de Koike al momento de casarse en una capilla en Las Vegas. Finalmente, y por estas razones, al actor le concedieron el divorcio en 2019.

Pamela Anderson

Pamela Anderson mantuvo una relación con Julian Assange hace algunos años. (Foto: Archivo)

La modelo y estrella de Baywatch, Pamela Anderson se ha catapultado como uno de los rostros y las figuras más bellas en la industria del entretenimiento y ha ganado fama por su larga lista de novios e intereses amorosos, muchas veces fugaces, como la relación que mantuvo con Julian Assange hace algunos años.

Sin embargo la actriz ha caminado por el altar en cinco ocasiones, la última de ellas en octubre de 2020 y la primera en 1995.

A mediados de la década de los noventa, Pamela Anderson contrajo matrimonio con el entonces baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, durante un viaje en las playas de Cancún, México. Incluso, de aquella noche de bodas quedó un recuerdo que marcaría la vida de ambos: un video sexual que se filtró.

La problemática pareja se mantuvo junta durante tres años y terminó luego de que Tommy golpeara a Pamela durante un altercado y se le dictaran seis meses en prisión. Aquello marcó el final de su matrimonio y a penas el músico salió de la cárcel, Pamela pidió el divorcio y obtuvo la custodia de sus dos hijos, Brandon y Dylan.

El músico Tommy Lee y la actriz Pamela Anderson se casaron en 1995. Un video erótico inauguró toda una era en Internet. (AP)

Casi una década después de su primer patrimonio, Pamela contrajo matrimonio con el músico Kid Rock en 2006. Aunque habían comenzado una relación a principios de los 2000 y se habían comprometido en el 2002, la pareja hizo oficial su compromiso hasta ese entonces.

Sin embargo, en el 2007, la pareja se separó por “diferencias irreparables”, según el portal The Sun, que se hicieron evidentes una vez que Pamela perdió a un bebé. Después de eso, en ese mismo año, Anderson anunció su tercer matrimonio.

Esta vez se trataba del jugador de Póker Rick Salomon, quien saltó a la fama después de que filtró un video con contenido explícito de Paris Hilton sin su consentimiento. No obstante, la relación no prosperó y 10 semanas después se divorciaron.

La pareja se volvió a casar por segunda ocasión en el 2014, pero de nuevo se separó tras un año de estar juntos.

En enero de 2020, Anderson sorprendió con la noticia de un casamiento. (Foto: Grosby Group)

En enero de 2020, Anderson sorprendió a sus fanáticos con la noticia de un casamiento sumamente discreto con el productor de distintas estrellas, entre ellas Barbra Streisand, Jon Peters.

Pero el matrimonio fue sumamente breve: duró aproximadamente 20 días y terminó con un comunicado en la cuenta de Instagram de Anderson en el cual negó haber estado casada con él alguna vez.

Un año después de esa relación, en enero de 2021, Anderson anunció su quinto y, hasta el momento, último matrimonio con el guardaespaldas Dan Hayhurst, en una entrevista con el periódico británico The Daily Mail.

Según narró Anderson, el casamiento ocurrió durante una ceremonia después de Navidad: “Es exactamente en donde necesito estar, en los brazos de un hombre que realmente me ama”, confesó.

Gary Oldman

El multipremiado actor de Hollywood ha sido acusado de ser un abusador. (Foto: Reuters)

El actor de Hollywood Gary Oldman es, quizá, el mejor ejemplo de la creencia arraigada de que “bueno en el juego, malo en el amor”, no porque sea particularmente suertudo en los juegos de azar, sino en construir una de las carreras más sólidas y versátiles en la industria del entretenimiento, aunque aquello no se refleje en su vida amorosa.

Acusado de ser un abusador y ganador de múltiples premios; Oldman contrajo matrimonio por primera vez en 1987 con la actriz Lesley Manville. Y, aunque la relación terminó en 1990 cuando Oldman decidió dejar Inglaterra para mudarse a los Estados Unidos, ambos procrearon a Alfie, el primogénito del actor.

Y ese mismo año, Oldman conoció a la estrella de Tiempos Violentos, Uma Thurman, con quien estuvo casado hasta 1992. De acuerdo con distintos medios de comunicación, los problemas con el alcohol del actor jugaron un papel decisivo en la ruptura de la pareja, que además se llevaba 12 años.

“Fue una aventura romántica que terminó, como tenía que ser. Era mi primer amor y yo no tenía experiencia propia”, relató Thurman durante una entrevista con Vanity Fair, “Gary siempre estará loco. Se requiere un tipo especial de mujer para soportarlo”.

Cinco años después de aquella relación, Oldman contrajo matrimonio de nueva cuenta con la modelo Donya Fiorentino. La pareja se conoció durante una reunión de alcohólicos anónimos y ahí ocurrió el flechazo.

Después de haber procreado dos hijos juntos, en 2001, Fiorentino pidió el divorcio del actor. Denunciando que el tiempo que vivieron juntos había sido una “pesadilla” y terminando la relación por presuntos abusos cometidos en perjuicio de la modelo.

Aunque las autoridades no pudieron probar o negar aquella acusación, lo cierto es que el episodio le valió al actor una fuerte crítica en el 2018, cuando se hizo acreedor de un Oscar y la modelo sencillamente felicitó a la academia “por haber premiado a dos abusadores”.

Años después del escabroso rompimiento con Fiorentino, Oldman se comprometió con la actriz Alexandra Edenborough y llegó al altar por cuarta ocasión en 2008, durante una ceremonia celebrada en Santa Barbara, California.

Gary Oldman y Gisele Schmidt en el festival ve Palm Springs. (Foto: Reuters)

Pero, de nueva cuenta, el matrimonio no funcionó y terminó en divorcio en 2015, después de poco más de un lustro.

Finalmente, en el 2017, el actor decidió dar una nueva oportunidad al amor. Contrajo matrimonio con la fotógrafa y curadora de arte Gisele Schmidt, su quinta y última esposa y con quien actualmente comparte la vida, el arte y un profundo amor por la cinematografía.

Liza Minnelli

Liza logró un póker en cuestión de matrimonios. (Foto: Archivo)

En 1972, la estrella de la cinta Cabaret, Liza Minnelli en la piel de Sally Bowles, dio voz a cientos de almas heridas en nombre del desamor y, sin saberlo, dio un presagio de lo que vivió con cada corazón roto que padeció y lo entonó en un himno sobre el dolor y la esperanza de un nuevo amor que acompaña cada decepción.

Quizás esta vez tenga suerte, quizás esta vez él se quede. Quizás esta vez, por primera vez, el amor no huirá de mi. Quizás esta vez ganaré, cantó Minnelli en Maybe this time y no sólo logró consagrarse como una estrella, sino que palpó el dolor que había estado presente en la vida de su madre y, años después, en la suya.

Liza contrajo matrimonio cuatro veces con cuatro hombre diferentes. El primero de ellos fue con el artista australiano Peter Allen el 3 de marzo 1967 en Nueva York. La pareja se mantuvo unida hasta 1974, cuando Minnelli lo sorprendió en la cama con otro hombre.

Aunque el suceso ya había pasado en ocasiones anteriores, Minnelli siempre lo excusaba: “Nunca, mientras viva, llegaré a casa de nadie por sorpresa. ¡Llamo antes!”, bromearía años después Liza sobre el incidente.

Pero Liza siempre supo sobre la homosexualidad de su primer marido: “Lo intentamos, lo intentamos de verdad, pero no funcionó. Pero siempre, siempre estuvimos muy unidos y, por supuesto, estuve con él hasta el final”, narró la actriz al País, en referencia a la muerte de Allen ocho años después de su separación a consecuencia del sida.

Después de aquel primer matrimonio, Minnelli contrajo nupcias con Jack Haley Jr. en 1974, hijo del actor que actuó junto a su madre en El mago de Oz y que junto a Liza consiguió buena fama. Sin embargo, de acuerdo con distintos medios de comunicación, ambos compartían una relación de amistad más que de marido y mujer.

Así que después de cinco años la pareja anunció su divorcio, sin rencores y sinsabores. Simplemente, el amor no había prosperado entre ambos. No obstante Minnelli abrió su puerta al amor una vez más y se casó con Mark Gero en 1979, un escultor que, según reportó la revista Vanity Fair, conoció a través de unos amigos en común.

Durante su matrimonio, Minnelli intentó concebir en tres ocasiones, pero después de tres abortos dejó de intentarlo definitivamente.

Minnelli también integra la infame lista de los divorcios más escandalosos en Hollywood. (Foto: Archivo)

Finalmente, en el 2002, Minelli anunció su compromiso con el productor David Gest. Según contaron ellos mismos, los introdujo Michael Jackson y seis meses ya estaban encaminados hacia el altar.

No obstante, aquel compromiso levantó las cejas de todo Hollywood, pues se consideraba que Gest era homosexual. Aun así, ante los rumores, la boda se llevó a cabo y fue una de las más exclusivas de la década, asistieron celebridades como Elizabeth Taylor, Anthony Hopkins, Elton John, y hasta el propio Donald Trump, quien después afirmaría: “He estado en muchas bodas, pero ninguna como esta”.

El matrimonio duró año y medio y terminó entre demandas y acusaciones: David acusó a Minnelli de haberle agredido mientras estaba en estado de ebriedad y ella lo acusó de un contagio de herpes. De todo, de la boda y lo que sufrió, Liza culpó a Jackson.

Finalmente, la gran Liza Minneli, con 75 años de edad, continúa a la espera del siguiente gran amor. Aquel que la aleje de aquel himno de los corazones rotos.

