Polémica en “Las Estrellas Bailan en Hoy”: expulsaron a Michelle Vieth y Emir Pabón a pesar de buena calificación

Michelle Vieth y Emir Pabón fueron la segunda pareja eliminada de "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

La segunda pareja eliminada del reality show de baile del programa Hoy fue la conformada por la actriz Michelle Vieth y el cantante Emir Pabón, que a pesar del buen puntaje que lograron esta vez no lograron permanecer en la competencia.

Las tres parejas que fueron salvadas de ser nominadas a eliminación fueron Tania Rincón y Paul Stanley, Mariana Echeverría y Lambda García y Andrea Escalona y Pablo Montero.

Vieth y Pabón fueron la primer pareja en pasar a la pista y presentaron una elaborada coreografía de salsa que interpretaron con energía y una gran actitud.

Video: Twitter @programa_hoy

Contrario a la semana pasada, en la que que el regreso de la protagonista de Mi pequeña traviesa estuvo marcado por la decepción, en esta ocasión recibieron una muy buena crítica de parte de todos los jueces.

Andrea Legarreta y Latin Lover se mostraron sorprendidos y satisfechos con el progreso de la pareja, pues Michelle se mostró más alegre y dispuesta a bailar.

Lolita Cortés también contribuyó con un buen comentario. “Vi un gran avance, pero deja de decir ‘yo no bailo esto’”, pues en los ensayos, la famosa actriz se desanimaba al no salirle los pasos.

Además, siguió halagando a Emir, quien desde el principio mostró un gran compromiso por el show. “Tu pareja hoy dio el 1000% por los dos, eso es lo que sucedió. No te preocupes, no te va a dejar caer en todos lo sentidos”, le aseguró.

Michelle Vieth y Emir Pabón bailaron una canción de salsa. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Por otro lado, Albertano felicitó a Michelle por su desempeño en comparación con la presentación pasada. “Te sientes muchísimo más segura”, le expresó.

A pesar de las buenas críticas, la pareja de Emir y Michelle fue la eliminada de esta semana, por lo que ya no se volverán a presentar en la competencia.

A lo largo de su paso por “Las Estrellas Bailan en Hoy”, Michelle Vieth presentó problemas desde el principio, pues en los primeros ensayos tuvo un percance en el que vomitó la sala de ensayos.

Debido a esta situación Michelle dejó plantado a Emir Pabón no sólo en los ensayos, pues a la hora de la presentación durante el reality tampoco se presentó.

Video: Hoy.

En esa ocasión, a Emir se le permitió bailar en compañía de una bailarina con la que interpretó un baile de norteño y que le valió el primer diez de Lolita Cortés en todo el programa.

“Tú lo traes en la sangre, viejo. La música, el gusto por el baile, tú lo traes en la sangre”, le expresó “La juez de hierro”.

Después de varios de reposo y el diagnóstico de una infección estomacal, Michelle regresó a ensayar con su compañero. La canción que bailaron fue Una lady como tú en presencia de su autor, Manuel Turizo, quien también formó parte del jurado.

La ex jueza de La Academia fue muy dura en esa presentación. “La molestia más grande fue: ¿por qué no viniste y dijiste ‘Me pasa esto’ y no sólo con esta casa televisora y el público, sino con tu pareja”, les reclamó.

Video: Instagram @programahoy

“Si quieren durar, tienen que hacer mucho más”, los amenazó Lolita, sin saber que aunque la pareja daría lo mejor de sí no lograría llegar a la final.

Mientras que Laura y Carlos fueron salvados por los votos del público, fueron Marisol González y Moi Muñoz quienes bailaron caracterizados de zombies, fueron elegidos para seguir en la competencia por Albertano, “El Juez de Oro”.

Estos últimos sorprendieron a los jueces con la coreografía que presentaron, pues fue mucho más elaborada que las que se habían visto en sus bailes anteriores.

“Sé que van por buen camino, de verdad continúen, los queremos seguir viendo aquí”, les comentó Lola Cortés.

