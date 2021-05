Lolita Cortés estalló por la tragedia en la Línea 12 del Metro: dijo que era su medio de transporte a “Las Estrellas bailan en Hoy”

Lolita Cortés se mostró muy indignada por el accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México (Foto: @lolacortesreal/ Instagram)

Lola Cortés confesó que utiliza el transporte público para trasladarse de su casa a Televisa para participar en “Las Estrellas bailan en Hoy”, lo que deberá modificar debido al accidente y tragedia registrada en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y que dejó, hasta ahora, 25 muertos.

En un encuentro con la prensa, “La juez de hierro” fue cuestionada sobre qué pensaba sobre el accidente, a lo que ella reaccionó en seguida.

“¡Fue terrible porque es mi línea! Esa es la línea que yo tomo para venirme para acá”, exclamó. Fue su hermana quien le informó la triste noticia que ha acaparado los titulares nacionales e internacionales durante las últimas horas.

“Yo entiendo lo que están pasando, esa es mi línea, porque yo tomo Mexicaltzingo. Lo siento en el alma, me duele, porque desafortunadamente estamos en un país que nadie va a hacer una investigación, a nadie le va a importar y lo peor de todo es que su dolor no va a ser compensado, no porque no haya dinero, no porque no lo busquen: porque no les interesa y porque un dolor, el dolor de una pérdida, no se compensa con nada”, explotó la actriz de teatro.

Lola Cortés no dudó en mostrarse conflictuada con la situación, por lo que compartió su sentir en un video publicado para el canal de Youtube de Eden Dorantes. “El coraje es que seguramente alguien se robó dinero, por supuesto, como siempre, y ni siquiera hicieron bien el trabajo. Desafortunadamente ya ni siquiera los mexicanos pedimos que no nos roben, es: haz algo seguro por tu pueblo, es tu pueblo el que merece eso. ¿Quién maldita sea se robó el dinero e hizo eso mal? Porque eso está mal hecho, mi amor, por eso estamos como estamos”, reflexionó.

Con ello, la sobrina de José Alfredo Jiménez demostró la empatía e interés por lo que pasa en el mundo fuera del espectáculo.

“Este país está siendo secuestrado, ese es un problema enorme, lo que sucedió ayer, ¡Es que no tenía por qué haber sucedido, o sea, ni un terremoto lo tiró! Eso está mal hecho, pero eso es de un ratero; no de uno, de varios rateros que desafortunadamente están en un poder que no es está quitando la vida”, dijo ante las cámaras y micrófonos, mientras salía de los foros de Televisa en Sán Ángel.

Además, compartió que se sintió muy apenada porque suele pasar mucho tiempo en el transporte público. “Señores, a toda mi gente, yo ando en transporte público. Yo ando por todas partes, ahorita voy a agarrar mi pesero que baje a Altavista y que me lleve a Insurgentes para poder llegar a San Cosme”, detalló.

Lolita se sinceró como nunca antes en una entrevista con "El Burro" Van Rankin. (Foto: captura de pantalla/lasestrellas.tv)

Así, la famosa ex jueza de La Academia demostró que, a pesar de su larga trayectoria, la sencillez es una cualidad característica de su personalidad.

Dolores Vanesa Cortés Jiménez, mejor conocida como Lola Cortés, comenzó su carrera en 1989 en Peter Pan y ¡Qué Plantón!, obras teatrales infantiles.

En una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin para Hoy, programa del que actualmente es jueza para el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, habló de su adolescencia y su trayectoria en el teatro y el canto, pero también de lo complicado que fue enfrentarse a la pandemia siendo actriz.

“Toqué fondo”, se sinceró. “Yo estaba buscando que me dieran la oportunidad de poder limpiar baños y así en una panadería”, confesó la famosa actriz.

Además, sufrió una traición de un socio y su hermana la ayudaba del dinero que obtenía dando clases de canto. “Vamos a ser honestos, toda la gente de teatro fuimos el ultimo eslabón de la cadena con la pandemia”, sentenció.

