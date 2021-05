El radical cambio de Mariana Botas: así luce ahora en bikini “Martina” de “Una familia de Diez”

Foto: Instagram @marianabotasl

Mariana Botas, quien interpreta a la simpática ‘Martina’ en Una Familia de Diez, compartió recientemente en sus redes sociales y pudo lucir en bikini con una espléndida figura. “No tengo hambre ni dolores de cabeza, tampoco me siento cansada”, así describió su dieta con la que ha conseguido espectaculares resultados.

En las fotos que se pueden encontrar en sus redes sociales, sorprendió a todos y al momento tiene 58 mil 586 me gusta de sus seguidores, que con halagos han recibido su escultural cambio. Incluso ella intenta mantener la comunicación con sus fans y les piden que califiquen su mejor fotografía en traje de baño.

Por otro lado, la actriz dijo a inicios de este año que haría todo lo posible por bajar de peso y que ese era su propósito del 2021. Pero, ¿en qué consiste la famosa dieta cetogénica a la que se sometió? Algunos de sus fans se han hecho esta pregunta ya que en vídeos muestra cómo su nutrióloga le muestra que ha perdido el equivalente a “bolas de grasa” del tamaño de una mano adulta.

Foto: Instagram @marianabotasl

De acuerdo con el sitio especializado Health Line, la dieta keto, también llamada cetogénica, es un plan de alimentación bajo en hidratos de carbono y rico en grasas saludables y en esta el cuerpo, por necesidad, se aleja de la glucosa y en su lugar utiliza los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos como energía.

Los alimentos que se pueden comer en esta dieta son: nueces, semillas, queso y otros productos lácteos altos en grasa, el yogur natural, verduras sin almidón y fibrosas; carnes, huevos y pescado. De acuerdo con la Clínica Mayo, esta dieta tarda de dos a tres semanas en empezar a quemar grasa, por lo que advierte que los resultados para bajar de peso no son inmediatos. Sin embargo, afirma que estudios han demostrado que las dietas cetogénicas bajas o muy bajas en carbohidratos ayudan a perder de peso.

Para lograr entrar en cetosis la alimentación será la clave de todo, pues esta dieta cetogénica incluye solo cantidades moderadas de proteínas y menos de 50 gramos de carbohidratos al día. Algunas personas pueden entrar consumiendo algo más (sobre todo si practican deporte) y otras requieren reducirlos a 20 o 30 gramos.

Foto: Instagram @marianabotasl

“Obviamente con la cantidad de alimentos que puedo comer, es decir, tiene que haber proteínas, todo, me siento al cien y me siento muy contenta. Todo me ha funcionado muy bien, incluso he ido al psicólogo. La actividad física ha sido fundamental. Así que vamos a darle con todo”, detalló la actriz sobre su plan alimenticio.

Por otro lado, Mariana aceptó que decidió someterse a la dieta, pues, desde que es una niña ha recibido ataques por su aspecto físico y se han incrementado con las redes sociales.

“No, pero sí llevo un plan de dieta y ejercicio con una nutrióloga desde hace dos años; me cuido y me ejercito mucho buscando una vida más saludable y, por supuesto, verme y sentirme mejor conmigo misma. Sé que aún me falta mucho para ser la mejor versión de mí misma, pero estoy trabajando duro, día con día, para moldear mi cuerpo”.

Precisó que busca un aspecto más estético y que pronto seguirá publicando mejores resultados. “Estoy en un proceso para bajar de peso, sólo me gustaría que fueran poquitos kilos, quitarme la lonjita y que mi cuerpo se vea más estético, pero lleva su tiempo; mi estilo de vida ha cambiado mucho”.

