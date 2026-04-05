Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.2 en Michoacán

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Reporte Matutino de Sismicidad de este domingo 5 de abril de 2026

El Sismológico Nacional reportó una serie de sismos en diversas regiones del país durante la madrugada del 5 de abril de 2026. La mayoría de estos movimientos telúricos fueron de baja a moderada magnitud y ocurrieron principalmente en zonas de actividad sísmica habitual.

Principales datos del reporte

Magnitud de los sismos: Los sismos registrados tuvieron magnitudes que oscilaron entre 1.5 y 4.2 grados.

Zonas afectadas: Los movimientos se localizaron mayormente en el sur y suroeste de México, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur, Michoacán, Colima, Veracruz, Coahuila, Nuevo León y Sonora.

Profundidad: La mayoría de los eventos ocurrieron a profundidades menores a 30 km, lo que significa que fueron superficiales. Unos pocos tuvieron mayor profundidad, superando los 70 km en algunos casos.

Hora de ocurrencia: Los sismos se presentaron a lo largo de toda la madrugada, con intervalos de pocos minutos entre un evento y otro.

Explicación de los datos

El registro muestra que varios estados, especialmente en la costa del Pacífico, experimentaron sismos consecutivos. Los de mayor magnitud fueron de 4.2 grados y ocurrieron en Coahuila y Michoacán. También hubo sismos moderados en Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur.

Un sismo de magnitud 4.1 se ubicó al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur, mientras que en el área de Ramos Arizpe, Coahuila, se detectaron varios movimientos entre 3.5 y 4.2 grados. En el Pacífico sur, particularmente en Oaxaca y Chiapas, se registraron sismos frecuentes, la mayoría menores a 4 grados.

Mapa del Servicio Sismológico Nacional que muestra los sismos registrados en México este 1 de abril. (SSN)

Los sismos más pequeños, de entre 1.5 y 2.9 grados, se localizaron en zonas como San José del Cabo (Baja California Sur) y Pichucalco (Chiapas). Estos eventos suelen ser imperceptibles para la mayoría de la población y no generan daños.

¿Por qué tiembla en estas zonas?

La actividad sísmica es normal en estas regiones por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde las placas tectónicas interactúan constantemente. Los sismos de baja y mediana magnitud son comunes y forman parte del monitoreo diario que realiza el Sismológico Nacional.

¿Qué hacer ante un sismo?

Mantener la calma.

Identificar zonas seguras previamente.

Tener a la mano un botiquín, agua y documentos importantes.

Seguir las indicaciones de Protección Civil.