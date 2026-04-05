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Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.2 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

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En pocas líneas:

14:52 hsAyer

Reporte Matutino de Sismicidad de este domingo 5 de abril de 2026

El Sismológico Nacional reportó una serie de sismos en diversas regiones del país durante la madrugada del 5 de abril de 2026. La mayoría de estos movimientos telúricos fueron de baja a moderada magnitud y ocurrieron principalmente en zonas de actividad sísmica habitual.

Principales datos del reporte

  • Magnitud de los sismos: Los sismos registrados tuvieron magnitudes que oscilaron entre 1.5 y 4.2 grados.
  • Zonas afectadas: Los movimientos se localizaron mayormente en el sur y suroeste de México, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur, Michoacán, Colima, Veracruz, Coahuila, Nuevo León y Sonora.
  • Profundidad: La mayoría de los eventos ocurrieron a profundidades menores a 30 km, lo que significa que fueron superficiales. Unos pocos tuvieron mayor profundidad, superando los 70 km en algunos casos.
  • Hora de ocurrencia: Los sismos se presentaron a lo largo de toda la madrugada, con intervalos de pocos minutos entre un evento y otro.

Explicación de los datos

El registro muestra que varios estados, especialmente en la costa del Pacífico, experimentaron sismos consecutivos. Los de mayor magnitud fueron de 4.2 grados y ocurrieron en Coahuila y Michoacán. También hubo sismos moderados en Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur.

Un sismo de magnitud 4.1 se ubicó al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur, mientras que en el área de Ramos Arizpe, Coahuila, se detectaron varios movimientos entre 3.5 y 4.2 grados. En el Pacífico sur, particularmente en Oaxaca y Chiapas, se registraron sismos frecuentes, la mayoría menores a 4 grados.

Mapa del Servicio Sismológico Nacional que muestra los sismos registrados en México este 1 de abril. (SSN)
Mapa del Servicio Sismológico Nacional que muestra los sismos registrados en México este 1 de abril. (SSN)

Los sismos más pequeños, de entre 1.5 y 2.9 grados, se localizaron en zonas como San José del Cabo (Baja California Sur) y Pichucalco (Chiapas). Estos eventos suelen ser imperceptibles para la mayoría de la población y no generan daños.

¿Por qué tiembla en estas zonas?

La actividad sísmica es normal en estas regiones por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde las placas tectónicas interactúan constantemente. Los sismos de baja y mediana magnitud son comunes y forman parte del monitoreo diario que realiza el Sismológico Nacional.

¿Qué hacer ante un sismo?

  • Mantener la calma.
  • Identificar zonas seguras previamente.
  • Tener a la mano un botiquín, agua y documentos importantes.
  • Seguir las indicaciones de Protección Civil.

Durante la madrugada del 5 de abril de 2026, el Sismológico Nacional registró más de 30 sismos leves y moderados, principalmente en regiones sísmicas conocidas del país. No se reportaron daños graves ni afectaciones a la población, aunque el monitoreo se mantiene activo para prevenir riesgos.

08:01 hsAyer

Se registra sismo de 4.2 en Michoacán

Un sismo de magnitud 4.2 se registró a las 00:55 del 5 de abril de 2026 a 40 km al sur de Ciudad Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. El epicentro se localizó en las coordenadas 17.598° de latitud y -102.28° de longitud, con una profundidad de 16,4 km.

Sismo Michoacán 4 de enero
(SN)

Información en desarrollo...

05:56 hsAyer

¿Por qué tiembla en México?

La República Mexicana es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El territorio se asienta sobre cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, Cocos, el Pacífico, Rivera y la del Caribe. La interacción constante entre estas masas, especialmente la subducción de la Placa de Cocos bajo la Norteamericana en la costa del Pacífico, libera enormes cantidades de energía que se manifiestan como terremotos.

Ante esta realidad geológica, las autoridades de Protección Civil enfatizan la importancia de saber actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico para salvaguardar la integridad física.

¿Qué hacer en caso de sismo?

De acuerdo con los protocolos internacionales, se recomienda seguir estas pautas:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico permite tomar decisiones más seguras y rápidas.
  • Ubicarse en zonas de menor riesgo: Si no es posible evacuar en menos de 40 segundos, se debe buscar un lugar seguro lejos de ventanas, espejos u objetos que puedan caer.
  • No usar elevadores: Durante el movimiento, estas estructuras son las más vulnerables.
  • Cortar suministros: Al finalizar el sismo, es vital cerrar llaves de gas y desconectar la electricidad para evitar incendios.
  • Evacuar con orden: Seguir las rutas establecidas hacia los puntos de reunión exteriores

La prevención y el diseño de un Plan Familiar de Protección Civil son las herramientas más eficaces para reducir riesgos en un país que convive diariamente con la fuerza de la tierra.

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