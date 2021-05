La Academia: qué integrante estuvo a punto de morir en un accidente

Video: YouTube-KamikazeAcademia

La Academia tiene muchas historias por contar sobre sus alumnos; no sólo por los incidentes ocurridos durante las galas o la casa donde los alumnos vivieron por varios meses, sino también por lo que fue de ellos una vez que estuvieron fuera de esta enorme producción. Algunos de ellos desarrollaron una carrera dentro del medio del espectáculo, pero otros tantos no tuvieron esa suerte.

Y es que no es secreto que entre los ex académicos de este reality show han ocurrido varias tragedias desde muertes, peleas de años y carreras que nunca lograron despegar o se arruinaron. En este caso se hablará de un ex alumno que tuvo un aparatoso accidente, pero que rara vez es recordado entre los fanáticos de La Academia.

Se trata de Alejandro Danel Hernández. Perteneció a la primera generación de La Academia, a la cual entró cuando apenas tenía 19 años. No muchos lo tienen presente por una simple razón: fue el segundo expulsado en esta primera entrega y luego de ello no se supo más de lo que hizo este prospecto de cantante.

Alejandro Hernández tenía apenas 19 años cuando entró en La Academia (Foto: La Academia / Azteca Uno)

Luego de su paso por este reality show de música, Alejandro no tuvo muchas oportunidades en medios de comunicación para demostrar lo que podía hacer con su voz. Así, con el paso de los años, este joven originario de Guerrero comenzó a buscar otras formas de impulsar su carrera.

Esto lo intentó en 2011 cuando abrió su propio canal de YouTube donde, entre otras cosas, daba consejos de salud a la gente, llevaba un registro de su día a día y, por último, hizo algunos videos sobre sus viajes a diferentes partes del mundo. Sin embargo, fue en dicha plataforma que Alejandro encontró el espacio necesario para hablar de una experiencia traumática.

Fue en 2016 que el cantante compartió un breve metraje con sus poco más de 3 mil suscriptores. En él habló sobre la muerte y cómo afrontarla. Así, sin querer dar tantos detalles al respecto, Alejandro comentó “Hace cuatro años me atropellaron en la carretera México-Toluca, en el carril de alta”.

A pesar de que tenía talento, este cantante no pudo hacer más larga su estadía dentro del reality show (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Hasta la fecha se desonoce cómo ocurrió dicho accidente, pero Alejandro dejó en claro que fue lo suficientemente malo como para que estuviera en un estado crítico de salud: “Estuve en coma durante una semana y (...) mi cuerpo estaba destrozado y deshecho, con fracturas en todos lados”.

En su momento, contó, no se sintió tan afectado a nivel emocional por lo ocurrido. A pesar de la gravedad del asunto, Alejandro se mantuvo tranquilo y con una enorme fortaleza para salir adelante. No obstante, sugirió que este episodio traumático de su vida le cobró algunas secuelas que probablemente le siguen afectando hasta la fecha.

De hecho, una de las cosas que más recuerda de este accidente, es que tuvo que aprender a caminar otra vez debido al estado físico en el que quedó. De cualquier modo, en la actualidad se sabe que Alejandro no sólo siguió adelante, sino que un año después de la publicación de este video formó parte de la gira del Reencuentro que hicieron para la Primera Generación de La Academia.

En los últimos años ha estado más dedicado a mostrar su vida saludable a través de redes sociales (Foto: Instagram / @alexdanel)

Y no sólo eso. Mucho antes de compartir esta experiencia con sus seguidores, se supo que Alejandro, quien era conocido por su ligero sobrepeso, se sometió a un estricto régimen de alimentación y ejercicio, gracias al cual comenzó a presumir un cuerpo con una figura envidiable en redes.

En su cuenta de Instagram es posible ver algunos de sus entrenamientos en gimnasio, sus conejos de alimentación y, de vez en cuando, algunos metrajes donde demuestra a todos que sigue teniendo una voz destacada.

En la actualidad, si bien dejó de compartir videos en su canal de YouTube, Alejandro ha seguido un tanto activo a través de su cuenta de Instagram.

A pesar del aparatoso accidente que sufrió, Alejandro ha podido seguir adelante con su vida (Foto: Instagram / @alexdanel)

