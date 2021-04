El conmovedor reencuentro de Danilo Carrera y Marcelo, el hijo de Michelle Renaud

(Foto: Danilo Carrera)

A un par de meses de haber anunciado el término de su noviazgo, la actriz de telenovelas Michelle Renaud compartió un enternecedor momento que vivieron su hijo Marcelo, de cuatro años de edad, y su expareja, el actor ecuatoriano Danilo Carrera.

En su cuenta de Instagram, Michelle documentó el esperado reencuentro de ambos, luego de haber perdido el contacto durante algunas semanas y de que su madre terminara la relación sentimental que mantuvo desde el 2019.

“Nada más amoroso que los niños”, escribió la actriz de la recién concluida producción de Televisa Quererlo todo sobre un video en el cual su hijo aparece corriendo sumamente alegre para arrojarse a los brazos del también protagonista de aquella telenovela.

Aunque ambos han hablado sobre su relación en distintas ocasiones, y de las decisiones que los llevaron a terminar, lo cierto es que Danilo es una figura muy importante para el hijo que la actriz procreó durante su matrimonio con el empresario Josué Alvarado.

El tierno reencuentro de Danilo Carrera y Marcelo, el hijo de Michelle Renaud

Recientemente, fue la propia Michelle quien se sinceró sobre lo doloroso que ha sido aceptar el distanciamiento de Danilo de su familia y de ella misma. En una entrevista con la revista TvNotas, Renaud habló abiertamente sobre sus sentimientos por el actor.

“Estoy viviendo mi duelo, me permito triste cuando lo siento”, contó a la publicación, aunque después agregó que no todo ha sido negativo, pues se encuentra trabajando en sí misma y en sus pasatiempos: “En realidad creo que se trata de trabajar en mí misma, de darme cuenta de mis errores para corregirlos, de hacer ejercicio y leer”.

De esta forma Michelle no sólo ha logrado trabajar consigo misma, sino con la vida, pues ha permitido que las cosas fluyan “de una manera más positiva”. Además, durante aquella charla, dejó en claro, como en ocasiones anteriores, que su relación con el actor concluyó en buenos términos y agradeció por “el tiempo compartido y las vivencias que nos unieron”.

Y es que después de su separación, Michelle encontró consuelo en su pequeño hijo Marcelo, de quien comparte videos en los momentos más domésticos y ha demostrado tener un carácter sumamente dulce, para salir adelante.

Michelle Renaud junto a su primogénito, Marcelo.

Según comentó la actriz, su hijo la despierta a besos todos los días, “me hace la mujer más afortunada”, “Marcelo es un boom de felicidad para mí cada día de mi vida, entonces pienso que lo más importante es agradecer por lo que sí tenemos en la vida y no estar anhelando lo que no está cerca”, agregó.

Además, recientemente en entrevista con la revista People en español, la actriz confesó que esta buscando concentrarse en la maternidad y que pronto buscará convertirse en madre de una hermana o hermano menor para Marcelo: “Tengo mis deseos y los echo al universo y ya la vida dirá cuando deba ser el momento”.

“Por lo pronto, sé que quiero ser mamá y tengo que ser congruente con mis decisiones para caminar hacia ese lugar. En cinco años me veo feliz, trabajando en lo que me gusta con un hijo sano, fuerte, disfrutando. No soy de las personas que se case con un deseo. Creo que la vida sabe por donde llevarnos y nuestra responsabilidad es solamente disfrutar el momento que estamos viviendo”, concluyó en la entrevista.

Lo cierto es que desde hace unos meses, la actriz se ha dedicado a disfrutar de la vida y a unir esfuerzos para hacer de este mundo “un mundo mejor”. Incluso, a principios de abril, Michelle anunció su participación en una campaña de People for the Ethical Treatment of Animals, PETA por sus siglas en ingles, en contra de la tauromaquia.

