“Sólo se vive una vez”: Michelle Renaud y su poderoso mensaje de aceptación en bikini

La actriz habló sobre sus inseguridades y cómo ha logrado superarlas

La belleza de la actriz mexicana Michelle Renaud es indiscutible. Desde su debut en la telenovela juvenil Rebelde, en donde interpretó a “Michelle Pineda”, todo ha ido cuesta arriba para la intérprete originaria de la Ciudad de México.

Sin embargo, recientemente la actriz de Quererlo todo se sinceró sobre las inseguridades que ha tenido sobre su cuerpo a lo largo de su vida y que le han impedido mostrarse al mundo tal y como es.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Michelle contó que anteriormente no se animaba a compartir fotografías en un traje de baño de dos piezas, pues sentía que sería “juzgada” por su apariencia. No obstante, eso cambió cuando decidió seguir el consejo de una amiga.

“Antes no subía fotos en bikini, tal vez por insegura, por juiciosa o por miedo a ser juzgada”, escribió la actriz, “Hasta que una amiga me dijo: ‘en 20 años que no te veas así te vas a arrepentir de no haberlas subido ¿Y sabes qué? Prefiero mil veces arrepentirme de hacer las cosas a nunca haberlas hecho. Solo se vive una vez”.

Michelle contó que anteriormente no se animaba a compartir fotografías en un traje de baño de dos piezas, pues sentía que sería “juzgada” por su apariencia. FOTO: Instagram/@michellerenaud

Además, meses después de haber terminado su relación con el actor ecuatoriano Danilo Carrera, la actriz aseguró sentirse sumamente plena y emprendiendo algunos proyectos profesionales relacionados con el activismo.

Según confesó la intérprete en entrevista con People en Español, Michelle está en uno de los puntos más álgidos de su carrera y, especialmente, en su vida personal; pues ahora se dedica de lleno a compartir la vida con su hijo Marcelo.

“Mi corazón está lleno, estoy muy feliz. Estoy muy agradecida con la vida por todo lo que he vivido, por todo lo que estoy viviendo. Estoy en un momento muy pleno. La verdad, me siento muy afortunada”, confesó a la publicación.

La actriz contó a la revista que pronto buscará convertirse en madre por segunda ocasión: “Tengo mis deseos y los echo al universo y ya la vida dirá cuando deba ser el momento”.

“Por lo pronto, sé que quiero ser mamá y tengo que ser congruente con mis decisiones para caminar hacia ese lugar. En cinco años me veo feliz, trabajando en lo que me gusta con un hijo sano, fuerte, disfrutando. No soy de las personas que se case con un deseo. Creo que la vida sabe por donde llevarnos y nuestra responsabilidad es solamente disfrutar el momento que estamos viviendo”, concluyó en la entrevista.

Michelle Renaud vacacionando con su hijo Marcelo a tan solo unos meses de su rompimiento con Danilo Carrera. FOTO: Instagram/@michellerenaud

Lo cierto es que desde hace unos meses, la actriz se ha dedicado a disfrutar de la vida y a unir esfuerzos para hacer de este mundo “un mundo mejor”. Incluso, por la mañana del pasado martes, Michelle anunció su participación en una campaña de People for the Ethical Treatment of Animals, PETA por sus siglas en ingles, en contra de la tauromaquia.

“Unámonos todos para dejar atrás el maltrato animal y parar la tortura que se vive en las plazas de toros. Como humanos somos mejor que eso. El maltrato infringido a los toros en los ruedos sería ilegal si sucediera en cualquier otro lugar y debe ser ilegal también en las plazas de toros”, escribió la actriz en un post de Instagram en el que anunció la campaña.

Sobre las razones que tiene Michelle para unirse a esta organización en pro de los derechos de los animales, la actriz contó a People en Español: “Creo que es más fácil decir: ‘oigan, hay que cuidar a los animales’ que ‘miren cómo me maquillo en mi tutorial’. En mi caso me gusta poder pensar que estoy haciendo algo en pro del planeta, para nosotros también”.

