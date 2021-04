“Sé que siempre estás cerquita de mí”: a un año de su fallecimiento, la familia Castro recordó a Doña Socorro

Sofía Castro, nieta de Doña Socorro recordó a su abuela paterna. (Foto: @sofia_96castro)

A un año del lamentable fallecimiento de su abuela paterna, Sofía Castro recordó a Socorro Castro Alba con mucho cariño, amor y nostalgia.

Fue la noche del 24 de abril del año 2020 cuando la matriarca de la familia Castro perdió la vida después de que meses antes se encontrara un poco delicada de salud debido a una crisis renal, lo que provocó que la señora de 85 años permaneciera en cama y bajo tratamiento médico.

El día de ayer, la actriz de la serie televisiva El Dragón, recordó a su abuela con dos inolvidables fotografías y un emotivo mensaje en sus historias de Instagram en donde dejó ver lo mucho que la extraña y la falta que le hace.

“Un año de tu partida. Cuando te fuiste te llevaste un cachito de mi alma contigo. No hay un día que no te piense, no hay un día que no te extrañe. Sé que siempre estás cerquita de mí, no me sueltes nunca. Te amo Coco”, escribió la sobrina de la reconocida actriz y conductora mexicana Verónica Castro.

La joven actriz hizo saber su sentir a través de sus historias de Instagram (Foto: @sofia_96castro/Instagram)

También, la actriz de 24 años se mostró afortunada por el tiempo que pudo compartir con “Coco”, como ella le llamó a su abuela. Especialmente, por las experiencias y consejos que le compartía constantemente. Además, agradeció porque gracias a ella, tiene un excelente padre.

“Y a pesar de que te siento tan cerca...me hacen falta tus llamadas por teléfono...tus consejos, tus diademas, tus brillos y lentejuelas. Gracias siempre, gracias por el gran papá que nos dejaste”, expresó la actriz del elenco de Luis Miguel, la serie.

La primer imagen es una selfie que se tomó Sofía en compañía de su abuela, la madre de la también cantante Verónica Castro y el productor de televisión José Alberto Castro. La segunda fotografía es de mucho tiempo antes, pues en ella sale Doña Socorro cargando a uno de sus nietos y a lado se encuentra la hija de Angélica Rivera cuando era niña.

La hija del productor José Alberto Castro dijo extrañar mucho a su abuela porque siempre le daba amor y buenos consejos (Foto: @sofia_96castro/Instagram)

Por su parte, la conductora de los famosos programas Mala noche, ¡no! y La tocada, con los que conquistó multitudes entre los años 80 y 90, recordó a su madre con una imagen que posteó en sus redes sociales con la frase “Mami, a un año”.

Doña Socorro era una mujer conocida por gran parte de los artistas del medio del espectáculo debido a la cercanía que tenía con sus hijos. Por tal motivo, algunos de ellos escribieron en la reciente publicación de la mamá de Cristian Castro.

“Siempre la recordaremos”, comentó la periodista de espectáculos Blanca Martínez, mejor conocida como “La Chicuela”. Mientras que la actriz Maribel Guardia escribió “Inolvidable Socorrito , siempre en nuestros corazones”. Los seguidores de Verónica también le brindaron su apoyo y condolencias.

También la recordaron sus dos hijos, la actriz Verónica Castro y el productor "El Güero" Castro (Foto: @vrocastroficial/Instagram)

Su hermano, el productor de telenovelas mexicanas de 57 años José Alberto Castro, hizo lo propio subiendo una fotografía a su Instagram oficial en donde está él a lado de Doña Socorro, en donde las palabras no fueron suficiente para expresar su sentir, por lo que utilizó el emoji de las manos orando para recordar su mamá.

Siguiendo su ejemplo, los actores Geraldine Bazán, David Zepeda, Marlen Favela, Mane de la Parra, Ana Brenda y José Ron, entre muchos otros, comentaron el mismo emoji que ocupó el “Güero Castro” acompañado de corazones y besos.

La joven mexicana que hasta hace algunos años formó parte de la familia presidencial del país junto con Regina Castro y Fernanda Castro, son fruto del matrimonio que hubo entre la actriz de telenovelas Angélica Rivera y el productor de televisión José Alberto Castro, relación que concluyó en el 2008.

