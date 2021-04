Daniela Luján sorprendió a sus seguidores con una foto sin maquillaje

Daniela Luján participó en varias telenovelas infantiles como Cómplices al Rescate y El Diario de Daniela (Foto: captura de pantalla Instagram/@lalujans)

La actriz Daniela Luján tiene 33 años recién cumplidos y generalmente está maquillada en las fotografías que comparte en Instagram para sus más de 700,000 seguidores; no obstante, el pasado 23 de abril se dejó ver al natural.

Esta no es la primera vez que la joven sube una fotografía de este estilo, pero sus seguidores de todas maneras llenaron la caja de comentarios con mensajes como “Bella al natural”, “que hermosa eres así” y “muy bonita”.

La actriz de Luz Clarita acompañó su publicación con el mensaje “A veces...” y al momento más de 26,000 “Me gusta”, en la fotografía se le puede ver con una playera blanca mientras el viento agita su cabello cubriéndole parte del rostro.

Esta es la fotografía que subió Luján sin maquillaje (Foto: captura de pantalla Instagram/@lalujans)

Aunque esta actriz actualmente se desempeña en teatro, comenzó su carrera siendo una niña en el programa de Plaza Sésamo, en 1996 protagonizó la telenovela Luz Clarita.

Durante un tiempo su fama se vio constantemente comparada con la de Belinda por reemplazarla en la telenovela de Televisa Cómplices al Rescate. Esto generó una supuesta rivalidad entre las niñas, la cual se extendió hasta sus seguidores quienes también tomaron preferencia por la actuación de alguna de las dos.

Cuando Belinda y Christian Nodal hicieron público su noviazgo en Instagram, ‘El Capi’ Pérez intentó bromear con esta situación y comentó “No la cambies por Daniela Luján, porfa”. Ante esto, el cantante de regional mexicano se molestó y bloqueó al reportero de espectáculos en las redes.

El comentario del "Capi"

“¿Me embarraron a mí? Ay no por favor”, dijo la actriz cuando fue cuestionada por los locutores del programa Lavando Ajeno acerca del enojo de Christian Nodal con el Capi Pérez. “¿Cómo le iba a causar gracia? Él ni había nacido cuando existió esa referencia, no tiene idea de la referencia, él no la vivió. Seguramente no lo entendió y por eso lo borró”, declaró entre risas.

Al respecto la actriz también pidió al público que ya no hicieran memes sobre la supuesta rivalidad: “Ya paren”.

En una charla digital con Naidelyn Navarrete, otra protagonista de la telenovela de 2002, la actriz comentó lo siguiente: “Entiendo que es un morbo ahí de adolescente que se quedó ahí guardado y que a veces es difícil superar la secundaria y que ahí se va a quedar y entonces si tienes como la oportunidad de aclarar esa duda de tu yo del pasado la vas a preguntar, pero a mí me da igual la verdad. Nunca en la vida tuve ningún problema ni en ese entonces que me preguntaban y que me buscaban para que dijera algo feo ni ahora la verdad”.

Daniela Luján pensó que no tendría un buen recibimiento por sustituir a Belinda (Instagram)

Después de que la youtuber Nath Campos señaló que fue abusada sexualmente por su colega Rix, otras personalidades de la farándula mexicana alzaron la voz para solidarse con ella y hablar de sus propias experiencias con las agresiones de género, así fue el caso de la actriz Daniela Luján, quien reveló que sí ha sufrido acoso a lo largo de su carrera.

En entrevista con el programa Chismorreo, Luján aprovechó para pedir que se cambie la mentalidad en la sociedad para hacer las denuncias correspondientes en casos de este tipo y frenar las agresiones hacia las mujeres.

“No puedo decir que nunca me ha pasado. Eso es lo triste porque soy parte de una estadística que es terrible. Simplemente por esas dos cosas soy parte de una estadística. Es muy fuerte”, comentó en el programa de Multimedios Televisión.

