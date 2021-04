Quiénes son Charlotte Caniggia y Matheus Novinho: los invitados especiales en Acapulco Shore 8

(Foto: @chcaniggia, @novinho/ Instagram)

Los productores de Acapulco Shore revelaron que la modelo argentina Charlotte Caniggia y el Matheus Novinho, ex participante del reality Ex on the beach, son dos de los tan esperados invitados que participarán en el programa.

El día de hoy, se llevó a cabo una reunión en donde se presentaron 11 de los 12 miembros del elenco que conforman la octava temporada del reality de MTV, pues no se contó con la presencia de Arón Albores mejor conocido como “El Capitán” debido a causas desconocidas.

También estuvieron presentes dos de los productores del programa, José Fidji y Tiago, quienes platicaron sobre las sorpresas que les esperan a todos los fans del programa.

Al cuestionarles sobre los elementos que componen el reality, ambos trataron de mantenerse al margen para no dar a conocer adelantos de lo que se verá, sin embargo, debido a la insistencia terminaron por declarar que la argentina de 28 años y el brasileño de 27 se integrarán al elenco.

“No te voy a dar spoilers pero sí vamos a tener invitados especiales sorpresas. La verdad es que van a ver un Acapulco Shore especial por todo el grupo que se formó esta temporada... de Argentina que se suma a Acapulco Shore es Charlotte Caniggia y desde Brasil viene Matheus Novinho quien, es uno de los talentos que ha participado ‘en la venganza del ex’ de Brasil que es el reality más fuerte de ahí. Entonces esos son dos pequeños spoilers de quienes vienen, pero hay muchas más sorpresas”, declararon.

En la nueva temporada también habrán invitados musicales Foto: Cortesía MTVLA

Charlotte Chantal Solange Caniggia es una de las modelos más reconocidas de Argentina. Es hija del ex jugador de fútbol profesional Claudio Caniggia. Nació en Buenos Aires el 15 de febrero de 1993 y ha participado en distintos programas de televisión y cintas cinematográficas como Bañeros 5: lentos y cargosos, La isla de los famosos, Caniggia libre y Beauty is a form of genius.

La joven modelo tiene más de 2.5 millones de seguidores en su perfil de Instagram @chcaniggia en donde ha hecho 161 publicaciones. Frecuentemente, Charlotte comparte imágenes en donde presume su escultural figura posando muy sexy con vestidos ceñidos al cuerpo, con poca ropa o bikinis diminutos. También es considerada una personalidad del medio del espectáculo en su natal país.

La hija de la modelo Mariana Nannis tiene dos hermanos, Kevin Axel y Alexander, este último participó en otro reality pero en un campo diferente, la cocina. Fue parte de MasterChef Argentina y también está trabajando dentro del ámbito musical.

Los dos son invitados especiales que vivirán a lado de los 12 participantes. (Foto: @chcaniggia, @novinho/Instagram)

Matheus Crivella, también conocido como Novihno, es una personalidad de las redes sociales. Nacido en Brasil y con 27 años de edad, Matheus ha participado en otras producciones de la misma televisora, pues formó parte de “la venganza del ex” de su versión en Brasil como la ex pareja de Sarah Fonseca, con quien tuvo una relación de 11 meses aproximadamente.

Por el momento, el organizador de fiestas tiene 908 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram @novinho y ha hecho cerca de 3 mil publicaciones. En este espacio, el brasileño presume su vida diaria, vacaciones, compras fiestas y reuniones con amigos.

En cuanto a la participación de ambos, sus compañeros opinaron que los dos son unas excelentes personas que con sus personalidades aportaron mucho a la temporada. De Charlotte, Karime, Chile y Jackie dijeron lo siguiente: “Es una mamasota”, “Es buena onda”, “Está deliciosa la señorita”, “Cosota mía”. Mientras que otros de sus compañeros señalaron a Matheus como: “Novinho es un brasileño chistoso”, “Le gusta la cerveza”, “Está buenísimo y está precioso”, “No le gusta la caipiriña”.

