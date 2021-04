Odín Dupeyrón y la tenacidad de hacer buen teatro: “La pandemia no me dejó nada positivo, yo antes apreciaba la vida”

(Foto: odindupeyron / Instagram)

El actor, escritor y productor, Odin Dupeyron, es uno de principales promotores para reactivar el teatro, una de las industrias más lastimadas debido a la pandemia por COVID-19 que paralizó todas las actividades en todo el mundo.

Para el creador de exitosos monólogos y ahora promotor de contenidos en su canal de YouTube el confinamiento no le trajo ninguna enseñanza sentimental, pero sí mermó su econonomía y la de su empresa, por lo que es escencial poner en marcha su trabajo sobre los escenarios.

“La pandemia no me dejó nada positivo, yo antes de la pandemia apreciaba la vida. Estas cosas que dicen de ‘nos ayudó a apreciar a nuestra familia, la salud y el trabajo’ pues no, yo ya apreciaba la salud, el trabajo y la familia. La verdad es que me ha dejado cosas buenas nada más porque soy una persona que le entra a lo que hay, entonces hicimos un programa en YouTube hicimos cosas en línea y descubrimos nuevos talentos y formas de trabajar”, se sinceró en entrevista con Infobae México.

Añadió que sus principales problemas vienen de la situación económico que pegó a todos en el mundo, en mayor o menor medida.

(Foto: odindupeyron / Instagram)

“La crisis económica ha sido muy fuerte en ese sentido (mantenerse y a su empresa). Hemos corrido con mucha suerte, nos hemos cuidado mucho, tanto en la empresa como en mi familia, los pocos que se infectaron o tuvieron COVID fueron casos muy leves, llevaderos y no hemos tenido ninguna muerte. Yo he estado sano, pero el trabajo, eso es lo que ya hace falta”, dijo sobre la necesidad de reactivar sus actividades dentro de los teatros.

“Lo negativo de la pandemia ha sido la muerte, la enfermedad de la gente y la crisis económica. A mí personalmente tampoco me pegó tan duro en cuestión emocional o salud, pero sí en la cuestión económica... la verdad es que como todos hemos tenido altas y bajas, pero me he mantenido bien”, añadió.

Ante esta situación, desde el mes pasado se presenta el Ciclo de Odin en el Teatro del Parque Interlomas, donde cada fin de semana se puede disfrutar de las emblemáticas puestas en escena: Veintidós Veintidós, #Recalculando, ¡A Vivir! y Esto Sé.

Y es que justo estas son las obras teatrales más pedidas por el público habitual de Odin Dupeyron: ”Llevamos 16 años con ¡A Vivir!, con Veintidós Veintidós, 20 años... y yo creo que sí hemos tenido buena aceptación afortunadamente”.

“A las obras no se le hace ningún adaptación, siguen siendo igual desde que les escribí la primera vez, son un espectáculo en vivo, así que sí hay un chiste más un chisme menos, pero la verdad nunca se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos, quizá se agrega alguna cosita como ahora con las redes sociales o alguna cosa así, pero la verdad es que siguen siendo las mismas obras”, resaltó sobre las puestas en escena que tiene activas.

(Foto: odindupeyron / Instagram)

“No sé cuál sea el secreto del éxito de las obras que pongo, pero podría ser que tienen que ver con que son honestas, que hablan de cosas que no nada más son una moda sino cosas que son intrínsecas del ser humano, de su existencia y de los cuestionamientos de la vida”, añadió.

Odin, que es de los tantos actores que ha incursionado en YouTube con sus propios contenidos y pódcasts, sí sabe que habrá un ligero cambio en la industria del entretenimiento, pero es algo que no le incomoda.

“Me parece que habrá cambios en la industria del entretenimiento en lo que las cosas vuelven a la normalidad, pero creo que el asistir a un espectáculo y estar ahí y gritar con los demás en un concierto o disfrutar de una obra de teatro o de todo lo que sea en vivo seguirá funcionando por mucho tiempo”, consideró.

Y sobre sus propios contenidos en internet, comentó: “A la gente le gustaron mucho afortunadamente y creo que seguirán existiendo porque hay lugares en los que no puedo ir, en donde no hay teatros, los que están lejos o no puede llegar la producción, entonces dejaré algunos proyectos en línea para que la gente los pueda disfrutar”.

Odin Dupeyron se presentará este 15 de abril en el Centro Cultural Teatro 1 con la obra ¡A Vivir! y el próximo 18 de abril con Esto Sé en el Teatro del Parque Interlomas.

