Qué impresionante lugar de México visitó Miguel Bosé con sus hijos: “Con mis cuatro amores”

Miguel Bosé compartió una estampa familiar este domingo (Foto: Archivo)

Tras la difusión de la más reciente entrevista de Miguel Bosé, donde confesó a su amigo Jordi Évole aspectos controversiales de su pasado como las adicciones que lo hicieron tocar fondo luego de la década de los 80, ahora el intérprete mostró una estampa familiar.

Y es que tras sus últimas y polémicas declaraciones sobre Covid-19 y la vacunación, Miguel Bosé ofreció una charla intima: “Yo ya no hago vida social, no he sido social nunca, he sido salvaje. He tenido unos años en los cuales descubrí la parte oscura que todos tenemos. Estoy hablando de todo, drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias...descubrí la parte oscura de Bosé que era muy necesaria” comenzó reconociendo el artista.

Recordando una de las épocas más oscuras de su vida en la que los excesos formaban parte de su día a día, Bosé no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar sobre ello: “Pensaba que drogándote eras más creativo, sí. Utilizándolo bien dan mucho bien y muchos conocimientos, unas visiones de las cosas que son revolucionarias. Cuando pasa a ser un consumo habitual pierden ese sentido, los espíritus que habitan las drogas dejan de ser aliados y pasan a ser enemigos”, reconoció.

El cantante fue visto hace unos meses luciendo desaliñado y con sobrepeso (Foto: Europa Press)

Consciente de que tenía que tomar una decisión sobre el camino que había tomado su vida a finales de los años 80, Miguel explicó cómo fue el momento en el que decidió dejar definitivamente todas las adiciones que habían pasado a manejar su vida: “Me desperté un día y dije se acabó y se acabó. Se acabó la salida, el trasnochar, se acabó todo. En todas estas cosas hay un placer que es difícil de negar, cortar con eso me costó más tiempo. He dejado todo hace siete años, estaba muy enganchado. Dejó de ser diversión y fiesta para trasladarse a diario, empieza a causar problemas serios”.

Sobre su situación familiar y la relación con su salud, el cantante de Amante bandido, quien ha sido duramente señalado por su postura negacionista de la enfermedad, relató detalles luego de haberse separado de su pareja de años, con quien adoptó a dos parejas de gemelos.

“En el momento en el que me doy cuenta de que pierdo la voz es cuando las cosas en mi familia, la que yo creo, no es familia, es una especie de acuerdo de convivencia que tienen dos personas que tuvieron una relación y que, con buen roll, deciden seguir adelante para que los hijos de ambas partes puedan continuar creciendo juntos como lo que ellos pensaron desde el primer día, que son hermanos”.

Miguel Bosé y Nacho Palau, en los tiempos felices de su relación (Foto: Europa Press)

Abordando así uno de los temas que le han colocado en el punto de mira en los últimos meses tras su separación de Nacho Palau, Miguel dejó claro que los niños no tienen por qué sufrir las consecuencias de las decisiones de los mayores:

“Los mayores son los que toman las decisiones y son los que tienen que cargar con las responsabilidades, yo no estaba preparado para eso”.

Muy sincero y abriendo su corazón, Bosé habló de las causas que le llevaron a acabar su relación con Palau: “Cuando el amor no existe, el enamoramiento ha desaparecido, cuando la amistad y el buen rollo se difuminan y cuando se pierde la admiración, que es lo más necesario, cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción y educación, aguantas y eso se envenena y cuando estalla, estalla mal. El primer problema gordo que yo tuve es la voz, he llegado a no tener voz, nada”.

Los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau están en México con el artista (Foto: Instagram @miguelbose)

Tras sus declaraciones que dejan adivinar una relación un tanto complicada con el escultor, ahora el cantante ha sorprendido a su público posteando una fotografía donde se le ve con sus cuatro hijos paseando por una de la zonas arqueológicas más turísticas y emblemáticas de México.

Y es que el español compartió que visitó Teotihuacán con su hijos, sorprendiendo a sus seguidores. No se sabe en qué condiciones viajaron o que esta visita sea parte de los acuerdos de tutoría a los que habría llegado con su ex pareja.

“Una mañana de arqueología con mis cuatro amores. Teotihuacán y aquí señalando la pirámide del sol. Historias apasionantes”, escribió el polémico artista al pie de la foto.

SEGUIR LEYENDO: