“Es más clasista que yo”: Chumel Torres arremetió contra AMLO por el tema de la vacunación a médicos

El comunicador y comediante nuevamente usó sus redes sociales para criticar las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Foto: Instagram @chumeltorres)

A través de su cuenta de Twitter, el youtuber Chumel Torres se lanzó contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las movilizaciones llevadas a cabo desde hace unos días por parte del personal médico que labora en instituciones privadas y que hizo acto de presencia la mañana de este 9 de abril frente a las instalaciones de Palacio Nacional para exigir al ejecutivo que se les aplique la dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Ante esto, el también conductor de El Pulso de la República compartió el siguiente mensaje para los internautas: “El presidente no está vacunando personal médico sólo porque trabajan en un hospital privado. Este señor salió más clasista que… yo”.

Tras su declaración, las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios respondieron su tuit, donde calificaron como “demencial” el “odio que tiene (AMLO) por el sector privado”. Además apuntaron que el pronunciamiento del mandatario expedido durante su conferencia matutina fue “discriminatorio y estúpido”.

El conductor de "El Pulso de la República" arremetió contra AMLO en su cuenta oficial del Twitter (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Por su parte, una usuaria argumentó que los médicos particulares “no solo son los que atienden consultorios de hospitales de lujo”, sino también los médicos de farmacia que atienden a una proporción importante de mexicanos que requieren servicios de salud y que pertenecen a los estratos socioeconómicos medio y bajo.

El mitin realizado por el personal médico durante la conferencia mañanera del ejecutivo, tuvo como fin exigir que se cumpla a cabalidad el Plan Nacional de Vacunación establecido por el Gobierno Federal y por la Secretaría de Salud. En este, se estipuló que el primer sector de la sociedad que recibiría la vacuna contra la COVID-19 serían médicos y personal del sector salud.

Sin embargo, los manifestantes que laboran en instituciones médicas privadas aseguraron no haber recibido ninguna dosis del biológico aún cuando ya está por finalizar la segunda etapa del plan, que consistió en la aplicación de la vacuna para adultos de 60 años y más.

Personal sanitario privado participa en una protesta por quedar fuera del reparto de la vacuna COVID-19 del Gobierno, frente al Palacio Nacional en Ciudad de México (Foto: Carlos Jasso/ Reuters)

Al ser cuestionado sobre la demanda de los médicos particulares para ser vacunados, el mandatario mexicano aseguró que sus exigencias no se “tiran a la basura”, pero que tendrán que esperar, como el resto de la población, a que les toque su turno para recibir el antígeno con base en su edad.

“Que nos esperen hasta que nos toque por edad, va poco a poco. Que quede claro para que no haya manipulación: se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados, o que los maestros den clases en escuelas particulares, es para todos. Aquí no se le da preferencia a nadie, ni al presidente que le dio COVID”, apuntó el presidente. Asimismo, enfatizó que “tenemos ya una estrategia”, la cual se seguirá con el “principio de igualdad”.

A las críticas de Chumel Torres también se sumaron las del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa (Foto: Twitter/ @FelipeCalderon)

Por su parte, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa se sumó a las críticas realizadas por Chumel Torres y, mediante su cuenta oficial de Twitter calificó como un “grave error” no haber considerado a los médicos y al personal de salud del sector particular para la primera etapa de la vacunación.

“Es un grave error dejar sin vacuna a los médicos. Más allá de dónde trabajen, atienden pacientes, tienen que auscultarlos, revisarles ojos, boca, oídos, pulso, etc. Están en riesgo de contagio. Y es no solo por ellos, sino por todos cerrar vías de contagio. Error o franca vileza”, expresó el exmandatario.

